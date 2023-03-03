2023 Bahreyn GP 1. antrenman: Perez lider, Alonso ikinci!

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Formula 1'de uzun ara nihayet sona erdi ve sürücüler, Bahreyn'de gerçekleştirilecek 2023 sezonunun ilk yarışı öncesinde piste çıktılar.

İlk antrenman seansı, her zamanki gibi 60 dakika sürdü fakat sıralama turları ya da yarışın yapıldığı saatlerde gerçekleşmediği için, derece anlamında çok büyük bir anlam ifade etmiyordu. Yine de sürücüler ilk andan itibaren piste çıkarak, yeni araçlarını daha da iyi anlamaya çalıştılar.

Lance Stroll, sakatlığı nedeniyle Bahreyn testlerini kaçırmıştı fakat Bahreyn GP hafta sonuyla Aston Martin AMR23'e geri döndü.

Bir saatlik seansın en öne çıkan olayı Carlos Sainz'ın Ferrari'siyle spin atması fakat bir yere çarpmadan piste geri dönmesiydi. Lastiklerde büyük yanık nokta oluştuğu için İspanyol pilot pite dönmek durumunda kaldı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bunun dışında Lance Stroll'ün aracında ufak bir içten yanmalı motor problemi vardı fakat bu problem kısa süre içerisinde çözüldü.

Pistin çeşitli noktalarında pist dışına çıkan isimler vardı. Örneğin Lando Norris ve Oscar Piastri bu isimlerden birisiydi fakat bir yere çarpmadan yola devam ettiler.

Zaman tablosuna bakıldığında ise büyük oranda Sergio Perez'in hakimiyeti vardı. Meksikalı pilot başlangıçta orta hamurla 1:34.343'lük bir zaman turu yakaladı.

Perez, yumuşak lastiğe geçtikten sonra bu turu 1:32.758'e kadar çekti ve seans sonuna kadar zirvedeki yerini koruyup, en hızlı isim oldu. Red Bull böylelikle Bahreyn GP hafta sonuna da hızlı başlamış oldu.

Perez dışında 1:33'ün altına inebilen herhangi bir isim olmazken, Meksikalı sürücüyü Aston Martin'le yine güçlü bir görüntü çizen Fernando Alonso takip etti. İspanyol pilot, yumuşak lastikle Perez'in 0.4 saniye ardında ikinci sırada yer aldı.

Max Verstappen, tek turda araçtan en iyi şekilde faydalanamamış gibi görünüyordu. Hem orta hem de yumuşak lastikte Perez'den yavaş kalan Verstappen seansı 0.6 saniye geride üçüncü sırada noktaladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren, testlere oranla daha iyi göründüğü ilk antrenman seansında, Lando Norris ile dördüncü en iyi zamanı yaptı. İngiliz pilot, yumuşak lastikle 1.4 saniye geride yer aldı.

Çaylak Oscar Piastri ise 2.2 saniye geride 12. en hızlı zamanı yaptı fakat seans içerisinde farklı bir programa sahipti.

Ferrari sürücüleri, seans içerisinde yumuşak lastikle zaman turu atmamayı tercih ettiler. Charles Leclerc, orta hamurla attığı en hızlı turunda, Perez'in 1.4 saniye geride beşinci oldu. Sainz ise attığı spinin ardından en hızlı turunu geliştiremedi ve son sırada yer aldı.

Sakatlığının ardından yeniden direksiyona dönen Lance Stroll, AMR23 ile ilk gerçek sürüşünde 1.5 saniye geride altıncı oldu ve nispeten iyi bir iş yaptı.

Haas, geçen yıl güçlü göründüğü Bahreyn'e yine hızlı başladı. Kevin Magnussen, 1.6 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaptı ve ilk ona girmiş oldu.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Magnussen'in ardında sırasıyla 1.8 ve 1.9 saniye geride kalan Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas yer aldı.

Mercedes yeni bir arka kanat denediği antrenman seansında, en hızlı turunu orta hamurla kaydederken, Lewis Hamilton 2.1 saniye geride 10. oldu. İngiliz pilot, 0.1 saniye geriden George Russell takip etti.

AlphaTauri, iki pilotuyla da ilk onun dışında kaldı. Yuki Tsunoda yakın orta grupta 2.2 saniye geride 13. olurken, Nyck de Vries 16. en iyi zamanı yaptı. İkili arasında 0.4 saniye vardı.

Nico Hulkenberg, geri dönüşünden sonra katıldığı ilk seansta 14. olurken, Alpine pilotları yine gerçek performansını göstermedi. Esteban Ocon orta hamurla 15., Pierre Gasly ise 17. oldu.

Williams pilotları Logan Sargeant ve Alex Albon ise 2.9 ve 3.2 saniye geride 18. ve 19. oldular.

Seans sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images