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2023 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (28-30 Nisan) gerçekleştirilecek olan Azerbaycan Grand Prix'si ile devam ediyor. Peki tamamen yenilenen yeni Sprint kurallarının uygulanacağı Azerbaycan GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
2023 Azerbaycan GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

En son 2 Nisan'daki Avustralya Grand Prix'sinde gördüğümüz F1 araçları, neredeyse 1 ay süren bu aranın ardından sonunda pistlere geri dönüyorlar! 

F1 padoğu, 1 aylık aranın ardından kardeş ülkemizin başkenti Bakü'ye geliyorlar.

F1 takvimindeki en uzun düzlüğe ve aynı zamanda en dar viraja sahip olan, geçmişte bize muazzam yarışlar izleten ve taraftarların en sevdiği pistlerden biri konumunda bulunan Bakü Cadde Pisti, bu hafta sonu sezonun 4. yarışına ev sahipliği yapacak. 

Bakü'deki yarışlar halihazırda aksiyon dolu oluyordu, bu hafta sonu ise F1 aksiyonuna yeni bir element ekleniyor: Sprint Shootout formatı! 

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına zaten alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve bu hafta sonu F1 tarihinde ilk kez "Sprint Shootout" formatını izleyeceğiz. 

Peki "Sprint Shootout" formatı nasıl işleyecek? Bu değişiklikler, Pazar günkü ana yarışın gridini etkilemeyen bağımsız bir Cumartesi etkinliği yaratmak için tasarlandı. Yani Cumartesi günkü 2. antrenman seansı kaldırılacak ve onun yerine Sprint yarışı için özel bir sıralama seansı eklenecek. 

Yeni format hakkında daha detaylı bilgi almak için içeriğimizi buradan ya da aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz. 

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Kısaca hafta sonunu özetlemek gerekirse, Sprint hafta sonunda Cuma gününden itibaren yarış programı şu şekilde olacak:

28 Nisan Cuma

  • 1. antrenman seansı: 12.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
  • Sıralama seansı (Ana yarışın gridini belirleyecek): 16.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

29 Nisan Cumartesi

  • Sprint Shootout (Sprint sıralama seansı) : 11.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
  • Sprint yarışı (yaklaşık 100 km) : 16.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

30 Nisan Pazar

  • Ana yarış (≥ 305 km) : 14.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Bu hafta sonu ayrıca MotoGP, Moto2, Moto3, F2, F3, WEC ve NASCAR serileri de yarışacaklar. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu hafta sonu Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında mücadele edecek temsilcimiz Deniz Öncü'ye başarılar dileriz. 

 
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