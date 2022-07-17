2023 Avusturya GP'nin biletleri "neredeyse tükendi"
2023 Avusturya Grand Prix'sine ait biletlerin çoğu, satışa çıktıktan saatler sonra tükendi. Organizatörler şimdi diğer planlar üzerinde çalışıyorlar.
Avusturya, Formula 1 takvimine döndüğünden bu yana her zaman dolu tribünler önünde gerçekleştirildi ve taraftarların yarışa olan ilgisi büyük oldu.
Son yıllarda Max Verstappen'in taraftarlarının artmasıyla, yarış adeta bir karnaval havasında geçiyordu ve geçen hafta sonu yapılan 2022 Avusturya GP'de de yine adım atacak yer yoktu.
Gelecek yıl da takvimde kalacak olan Avusturya GP'ye olan taraftar ilgisi ise çok büyük.
Formule 1 Magazine'in haberine göre, bilet satışları pazartesi günü başladı ve taraftarların büyük ilgi göstermesinin ardından bazı tribünlerin biletleri tükendi.
Bilet partneri XS2 Event'ten Jeroen Hush In't Veld, "Bazı tribünler daha şimdiden tamamen doldu. Fakat bilet satışlarının daha henüz pazartesi günü başladığını söylemek gerekiyor." dedi.
İlk verilere göre 72 saat içerisinde 40 ila 50 bin bilet tükendi.
Organizatörler, yüksek talebi karşılamak amacıyla, bu yılki yarış için inşa edilenler ek olarak , yeni tribünler inşa etmek için kolları sıvadılar.
Bu nedenle birkaç ay içerisinde daha fazla biletin satışa sunulması bekleniyor.
Fans
Fotoğraf: Alessio Morgese
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