Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Wolff, FIA'nın "esnek taban" iddiası karşısında harekete geçmesinden memnun Sonraki / Albon: "Yeni güncellemeler sayesinde FW44'ün temeli gelişti"
Formula 1 Haberler

2023 Avusturya GP'nin biletleri "neredeyse tükendi"

2023 Avusturya Grand Prix'sine ait biletlerin çoğu, satışa çıktıktan saatler sonra tükendi. Organizatörler şimdi diğer planlar üzerinde çalışıyorlar.

Ekleyen:
, Editör
2023 Avusturya GP'nin biletleri "neredeyse tükendi"
Haberi dinle

Avusturya, Formula 1 takvimine döndüğünden bu yana her zaman dolu tribünler önünde gerçekleştirildi ve taraftarların yarışa olan ilgisi büyük oldu.

Son yıllarda Max Verstappen'in taraftarlarının artmasıyla, yarış adeta bir karnaval havasında geçiyordu ve geçen hafta sonu yapılan 2022 Avusturya GP'de de yine adım atacak yer yoktu.

Gelecek yıl da takvimde kalacak olan Avusturya GP'ye olan taraftar ilgisi ise çok büyük.

Formule 1 Magazine'in haberine göre, bilet satışları pazartesi günü başladı ve taraftarların büyük ilgi göstermesinin ardından bazı tribünlerin biletleri tükendi.

Bilet partneri XS2 Event'ten Jeroen Hush In't Veld, "Bazı tribünler daha şimdiden tamamen doldu. Fakat bilet satışlarının daha henüz pazartesi günü başladığını söylemek gerekiyor." dedi.

İlk verilere göre 72 saat içerisinde 40 ila 50 bin bilet tükendi.

Organizatörler, yüksek talebi karşılamak amacıyla, bu yılki yarış için inşa edilenler ek olarak , yeni tribünler inşa etmek için kolları sıvadılar.

Bu nedenle birkaç ay içerisinde daha fazla biletin satışa sunulması bekleniyor.

Fans

Fans

Fotoğraf: Alessio Morgese

paylaşım
yorumlar
Wolff, FIA'nın "esnek taban" iddiası karşısında harekete geçmesinden memnun
Önceki haber

Wolff, FIA'nın "esnek taban" iddiası karşısında harekete geçmesinden memnun
Sonraki haber

Albon: "Yeni güncellemeler sayesinde FW44'ün temeli gelişti"

Albon: "Yeni güncellemeler sayesinde FW44'ün temeli gelişti"
Daha fazlası
Ezel Tan
New York E-Prix: Antrenmanların en hızlısı Bird New York City ePrix II
Formula E

New York E-Prix: Antrenmanların en hızlısı Bird

Steiner: "Güncelleme konusundaki yaklaşımımıza güveniyoruz"
Formula 1

Steiner: "Güncelleme konusundaki yaklaşımımıza güveniyoruz"

Albon: "Yeni güncellemeler sayesinde FW44'ün temeli gelişti"
Formula 1

Albon: "Yeni güncellemeler sayesinde FW44'ün temeli gelişti"

Son Haberler

Russell, sürücüler ve hakemlerin "aynı sayfada" olmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Russell, sürücüler ve hakemlerin "aynı sayfada" olmasını istiyor

George Russell, Avusturya Grand Prix'sinde aldığı cezanın ardından, karar almada daha fazla "tutarlı olunması" için çağrıda bulundu.

Geçmişten günümüze Mick Schumacher: 1. bölüm
Formula 1 Formula 1

Geçmişten günümüze Mick Schumacher: 1. bölüm

Yetenekli bir pilot mu, yoksa babasının gölgesi mi? Geleceğin şampiyonu mu, yoksa bir pazarlama hamlesi mi? Şu kesin ki; Mick Schumacher her ne kadar tarihin en büyük pilotunun oğlu olsa da kolay bir yoldan geçmedi.

Leclerc, Verstappen’le savaşlarının neden 'daha az agresif' olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Verstappen’le savaşlarının neden 'daha az agresif' olduğunu açıkladı

Charles Leclerc, 2022 F1 dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Max Verstappen ile rakip olmanın nasıl bir his olduğu konusunda düşüncelerini paylaştı.

Russell: "Hamilton'dan fark yersem kapı dışarı edilirim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Hamilton'dan fark yersem kapı dışarı edilirim"

Sezona iyi bir başlangıç yaptığı için mutlu hisseden George Russell, Lewis Hamilton'ın gerisinde kalması durumunda kendisi için her şeyin bitebileceğinin de farkında.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.