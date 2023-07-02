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Formula 1 / Avusturya GP Yarış raporu

2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı olan Avusturya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

Can Çarpıcı
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, the Red Bull trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Son olarak 2 hafta önce Kanada'da yarışan F1 padoğu sezonun 10. ayağı için Avusturya'nın çetin tepelerine, Red Bull'un evine, Red Bull Ring'e geldi. 

Cumartesi günü gerçekleştirilen Sprint yarışının ardından sıra artık ana yarıştaydı. 71 turluk ana yarış öncesinde hava koşulları güzeldi, dünün aksine yağmur görmedik. 

Gridde ise Max Verstappen ilk sıradaydı. Cuma günü ana yarışın gridini belirlemek için düzenlenen sıralama turlarında ilk sırayı alan Verstappen, Red Bull'un evinde yarışa ilk sıradan başladı. 

Onun arkasında Ferrari pilotları yer aldı: Charles Leclerc ikinci, Carlos Sainz üçüncüydü. Avusturya'ya büyük güncellemeler getiren McLaren'da Lando Norris dördüncü cepteydi, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise ilk 5'i tamamlıyordu. 

Cuma günü Q2'de elenen George Russell on birinci, Sergio Perez ise 15. sıradaydı. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış raporu

İlk 13'teki neredeyse tüm pilotlarda orta hamur vardı. Sadece 7. sıradan kalkacak olan Fernando Alonso sert lastik tercih etmişti. 

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve sezonun 9. startı verildi. 

Verstappen düne kıyasla daha iyi bir start aldı ama yine de ilk viraja gelinirken Leclerc ile yan yanaydı. Hollandalı pilot içeri çizgiyi alarak ilk virajı lider döndü, arkasında Leclerc, Sainz ve Hamilton vardı. Mercedes pilotu, Norris'i geçerek dördüncü sıraya yükselmişti. 

İlk virajın ardından tepeyi tırmandık ve 3. viraj frenlemesinde Leclerc dışarıdan gelerek geçiş yapmayı denedi. Verstappen yine içeri çizgiyi alarak pozisyonunu korudu. Sonrasında dördüncü viraja geldik, Leclerc bir kez daha dışarı çizgiden geç bir frenajla geçiş yapmayı denedi ama Verstappen yine içeri çizgiyi alarak pozisyonunu korudu. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, battles with Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ikinci sektörü de lider geçmişti ki güvenlik aracı çıktı. İlk virajda Yuki Tsunoda, Esteban Ocon'a çarpmış ve ön kanadını kırmıştı. Bu temasın ardından ilk viraja birçok karbon fiber parça uçtu. Bu parçaların temizlenmesi için güvenlik aracı içeri girdi. Ön kanadını kıran Tsunoda ise pite gelerek ön kanadını değiştirdi ve son sıraya geriledi. 

 

3 turluk hızlı bir çalışmanın ardından 4. turda yarış yeniden başladı. Verstappen, yarışı yeniden başlattı ve hemen arayı 1 saniyenin üzerine çıkararak Leclerc'in DRS mesafesinden çıktı. Hollandalı pilot böylelikle belki de yarışının en kritik bölümünü atlatmış oldu. 

8. tura geldiğimizde Verstappen farkı 2 saniyeye çıkarmıştı bile. Onun arkasında ise Ferrari'ler mücadele ediyordu. 

Üçüncü sıradaki Sainz, hemen önünde yer alan takım arkadaşı Leclerc'e fazlasıyla yaklaşmıştı ve radyodan Leclerc'in kendisini yavaşlattığını ima etmeye başlıyordu. 

Ferrari'lerin arkasında Hamilton ile Norris ilk 5'i tamamlamaktaydı. Bu mücadelede ise Norris, Hamilton'ın pist limitlerini ihlal ettiğini öne sürüyordu ve bundan şikayetçiydi. Daha arkalarda ise yarışa 15. sıradan başlayan Perez, 11. sıra için Russell'ı geçiyordu. 

 
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

12. tura geldiğimizde Verstappen artık 4.5 saniye kadar öndeydi ve ön tarafta kaybolmuştu. Onun arkasında Leclerc ve Sainz yarım saniye içerisinde ilerlemeye devam ediyorlardı. Takım, Sainz'dan pozisyonunu korumasını ve atak yapmamasını istemişti. 

Onların arkasında ise Norris, Hamilton'a çok yakındı. Hamilton, radyodan takıma aracın çok yavaş olduğunu söylüyordu.

Mercedes pilotu ayrıca pist limitlerini birçok kez ihlal ettiği için uyarı bayrağı almıştı. Hamilton, bu bilgiyi aldığında "araç dönmüyor, pistte tutamıyorum" dedi. 

14. turda hafta sonunun yıldız isimlerinden Haas pilotu Nico Hulkenberg yolda kaldı ve sanal güvenlik aracı uygulaması devreye girdi. 

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, climbs out of his smoking car and retires from the race

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, climbs out of his smoking car and retires from the race

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sanal güvenlik aracı uygulaması altında pite gelen isimler oldu: Hamilton ve Norris pite geldiler. Bir tur sonra Ferrari pilotları ile Alonso da pite geldi. 

Ferrari pilotlarının pit stop'ları oldukça yavaştı, ikisi de ortalama 4.5 saniye sürdü. Bu yavaş pit stoplardan dolayı Sainz, hem Norris hem de Hamilton'a geçildi. 

Yarışın bu noktasında takım arkadaşını geçmesine izin verilmeyen Sainz, şimdi de bu strateji yüzünden gerilemişti ve anlaşılabilir bir şekilde takıma kızgındı. 

Ferrari pilotları pitten çıkar çıkmaz sanal güvenlik aracı uygulaması sona erdi ve yarış temposuna döndük. Sainz, hemen Norris'i geçti ve Hamilton'ı kovalamaya başladı. 

Bu noktada Hamilton, pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 saniye ceza aldı. Pit-stop'larda iki sıra kaybeden Sainz, hem Norris'i hem de Hamilton'ı hızlıca arkasında bıraktı ve temiz havada ilerlemeye başladı. 

25. turda Verstappen pite gelerek sert lastiğe geçti. Böylelikle Leclerc ve Sainz ilk iki sıraya yükselmiş oldular. Verstappen ise Sainz'ın hemen arkasında piste döndü. 

Verstappen sonraki turda Sainz'ı geçti ve lider Leclerc'i kovalamaya başladı. Birkaç tur sonra Sainz pist limitlerinden ötürü 5 saniye ceza aldı, Norris ise Hamilton'ı geçti. 

Böylelikle 30. tura geldiğimizde Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris, Hamilton ilk 5'i oluştu. Bu da şu anlama geldi: 7 Mayıs'taki Miami GP'de yerel saatle 16.45'ten bu yana ilk kez Verstappen'den başka birisi yarışı lider götürdü. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

35. tura geldiğimizde Verstappen, Leclerc'i yakaladı ve geçişi yaparak yeniden liderliğe yükseldi. 42. tura geldiğimizde Norris ikinci pit-stop'u için pite geldi, bir sonraki tur ise Hamilton ona yanıt verdi ve pite geldi. İngiliz pilot 5 saniyelik cezasını da pitte çekti, dolayısıyla Norris'le arası 7 saniyeye kadar çıktı. 

 

Birkaç tur sonra Ferrari pilotları da 2. pit stop'larını yaptılar. İki tur sonra da Verstappen pite geldi. Böylelikle ön tarafta ikinci pit stoplar tamamlanmış oldu. 

Son 20 tura girilirken ilk 8 şöyleydi: Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris, Perez, Alonso, Hamilton, Russell. 

Hamilton yarış boyunca radyoda oldukça aktifti ve bu noktada radyodan bir kez daha "Önümdekiler de ceza almıyor mu?" diye sordu. Bu noktada Toto Wolff devreye girdi ve "Lewis aracın kötü olduğunu biliyoruz. Sen sadece aracı sürmeye bak." dedi. 

 
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

5. sıradaki Perez, sonraki turlarda hem Norris hem de Sainz'ı geçerek 3. sıraya yükselmeyi başardı.  

Ön tarafta ise Verstappen çok rahattı. Çifte şampiyon, 69. tur biterken en hızlı tur puanını alabilmek için pite gelerek yumuşak lastiğe geçti. 

Son turda yumuşak lastiklerle en hızlı turu da alan Verstappen, Red Bull'un evinde damalı bayrağı ilk sırada görerek üst üste 5. zaferine ulaştı. 

Bu hafta sonu toplanabilecek maksimum puanı toplayan Hollandalı pilot, şampiyonadaki avantajını daha da artırmış oldu. 

2023 F1 Puan Durumu

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Avusturya'ya güncellemelerle gelen Ferrari nispeten iyi bir hafta sonunu geride bıraktı ve Charles Leclerc, ikinci olarak podyuma geri döndü. 

Sergio Perez ise 15. sıradan başladığı yarışta iyi bir performans sergileyerek podyumun son basamağında kendine yer buldu. Böylelikle Red Bull, kendi evinde iki pilotuyla birden podyuma çıktı. 

Yarışın ilk bölümünde takım arkadaşından daha hızlı bir görüntü çizen ve yarışın yıldızlarından Carlos Sainz damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Avusturya'ya büyük güncellemeler getiren McLaren'daki gelişim gözle görülebilir derecede büyüktü ve Lando Norris'in de harika sürüşüyle takım iyi bir hafta sonu geçirdi. 

Günün pilotu seçilen Norris, ana yarışı 5. sırada tamamladı ve Mercedes ile Aston Martin pilotlarını geçti. İngiltere ve Macaristan'a da güncellemeler getirecek McLaren, kötü sezon başlangıcının ardından doğru yola girmiş gibi duruyor. 

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Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu hafta sonu daha geride kalmayı bekleyen Aston Martin, beklendiği gibi daha sakin gibi bir hafta sonu geçirdi. Fernando Alonso altıncı olurken, Lance Stroll 10. sıradaydı. 

Mercedes'te W14'ün yarış temposu büyük hayal kırıklığı yarattı. Hamilton yedinci, Russell sekizinciydi. 

Pierre Gasly ile Lance Stroll ise günün son puanlarını aldılar. Williams'ta Alexander Albon on birinci olarak puan barajının hemen dışında kaldı. 

Esteban Ocon 12. sırada finiş gördü, onun arkasında Logan Sargeant, Guanyu Zhou, Nyck de Vries, Valtteri Bottas yer aldı. 

Son sıralar ise Oscar Piastri, Yuki Tsunoda ve Kevin Magnussen'e gitti. Yarışı tamamlayamayan tek isim Nico Hulkenberg oldu. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Netherlands Max Verstappen 71         26
2 Monaco Charles Leclerc 71 5.155       18
3 Mexico Sergio Perez 71 17.188       15
4 Spain Carlos Sainz Jr. 71 21.377       12
5 United Kingdom Lando Norris 71 26.327       10
6 Spain Fernando Alonso 71 30.317       8
7 United Kingdom Lewis Hamilton 71 39.196       6
8 United Kingdom George Russell 71 48.403       4
9 France Pierre Gasly 71 57.667       2
10 Canada Lance Stroll 71 59.043       1
11 Thailand Alexander Albon 71 1'09.767        
12 France Esteban Ocon 70 1 lap        
13 United States Logan Sargeant 70 1 lap        
14 China Guan Yu Zhou 70 1 lap        
15 Netherlands Nyck deVries 70 1 lap        
16 Finland Valtteri Bottas 70 1 lap        
17 Australia Oscar Piastri 70 1 lap        
18 Japan Yuki Tsunoda 70 1 lap        
19 Denmark Kevin Magnussen 70 1 lap        
  Germany Nico Hulkenberg 12 59 laps        
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