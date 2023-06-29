2023 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son olarak 2 hafta önce Kanada'da yarışan F1 padoğu, bu hafta sonu Avusturya'nın çetin tepelerine geliyor çünkü sezonun 10. yarışı Red Bull'un evinde, Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek.

Avusturya'daki yarışlar halihazırda aksiyon dolu oluyordu, bu hafta sonu ise F1 aksiyonuna yeni bir element ekleniyor: Sprint Shootout formatı!

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı uygulanıyor.

Bu formatın amacı, Pazar günkü ana yarışın gridini etkilemeyen bağımsız bir Cumartesi etkinliği yaratmak. Yani Sprint yarışın sonuçları artık ana yarışı etkilemeyecek. Ana yarışın gridini belirleyecek olan sıralama turları cuma günü gerçekleştirilecek.

Cumartesi günkü 2. antrenman seansı kaldırılacak ve onun yerine Sprint yarışı için özel bir sıralama seansı eklenecek.

Kısaca hafta sonunu özetlemek gerekirse, Sprint hafta sonunda Cuma gününden itibaren yarış programı şu şekilde olacak:

30 Haziran Cuma

1. antrenman seansı: 14.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama seansı (Ana yarışın gridini belirleyecek): 18.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

1 Temmuz Cumartesi

Sprint Shootout (Sprint sıralama seansı) : 13.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sprint yarışı (yaklaşık 100 km) : 17.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

2 Temmuz Pazar

Ana yarış (≥ 305 km) : 16.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Bu hafta sonu ayrıca WSBK, F2 ve F3 serileri de yarışacaklar. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele edecek temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'na ve WSPP'da mücadele edecek Bahattin Sofuoğlu'na başarılar diliyoruz.