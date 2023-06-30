2023 Avusturya GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, Leclerc ikinci

Son olarak 2 hafta önce Kanada'da yarışan F1 padoğu sezonun 10. ayağı için Avusturya'nın çetin tepelerine, Red Bull'un evine, Red Bull Ring'e geldi.

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Bugünkü sıralama seansı ana yarışın gridini belirlemek için yapıldı. Cumartesi gerçekleştirilecek sprint yarışın gridini belirlemek için yarın ayrı bir sıralama seansı olacak.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, böylelikle Pazar günü gerçekleştirilecek 71 turluk yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Gridde Verstappen'in hemen arkasında Charles Leclerc ve Carlos Sainz yer alacak.

Yarış gridi:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, passes Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Red Bull'un evinde pole Verstappen'in!

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari ve Aston Martin pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alexander Albon ve Nico Hulkenberg mücadele ettiler.

12 dakikalık son seans başlar başlamaz ilk denemeler geldi. İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:04.503'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Onun 0.206 sn gerisinde Charles Leclerc yer aldı.

Carlos Sainz 0.4 saniye geride üçüncüydü, onun 0.07 kadar arkasında Lando Norris vardı. Lewis Hamilton ilk 5'i tamamlarken, Fernando Alonso altıncıydı.

Bitime 4 dakika kala ikinci denemeler başladı ve ikinci denemelerde de Max Verstappen'i geçebilen olmadı. İkinci denemesinde derecesini daha da geliştiren çifte şampiyon pilot böylelikle pole pozisyonuna uzanmış oldu ve Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayan hak kazandı.

Son denemesinde inanılmaz zorlayan ve en hızlı ikinci sektör derecesini kaydeden Charles Leclerc 0.048 saniye geride ikinci sırayı aldı. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise üçüncü sıradaydı.

Avusturya'ya büyük güncellemeler getiren ve Aston Martin stili sidepodlara geçen McLaren'da Lando Norris dördüncü sıradaydı, McLaren için olumlu bir seans geride kaldı diyebiliriz. Bir pilotunu Q2'de kaybeden Mercedes'te ise Lewis Hamilton ilk 5'i tamamladı.

Aston Martin'de Lance Stroll altıncı, Fernando Alonso yedinciydi. Hulkenberg, Gasly ve Albon ise ilk 10'u tamamladılar.

Q3 sonucu:

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen lider, pist limitleri Perez'in canını yaktı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Bu seansa pist limitleri damgasını vurdu zira birçok pilot son virajın çıkışında pist sınırları içerisinde kalmakta zorlandı.

Son 2 dakikaya girdiğimizde turu silinen Perez 15. sıradaydı, Russell ise 14. idi. İki pilot da seans sonunda kritik turlar attılar: Perez ikinci sıraya çıkarak kendini kurtardı, Russell ise sadece 13. olabildi ve elendi.

Perez kendini kurtarmış gibi duruyordu ancak sonrasında Perez'in turu bir kez daha silindi ve Meksikalı pilot 15. sıraya geriledi! Ardından Piastri, Ocon ve Bottas'ın turu da silindi. Pist limitleri her zaman olduğu gibi Avusturya'da can yaktı.

Ön tarafta Verstappen liderdi, Sainz ise 0.024 saniye gerisinde ikinciydi. Norris üçüncü sırayı aldı. Leclerc, Stroll, Alonso ve Hamilton onu takip ettiler. Gasly, Hulkenberg ve Albon ise ilk 10'u tamamlayarak Q3'e kalan son isimler oldular.

Turlar sürekli olarak silindiğinden elenme bölgesinde ufak bir karmaşa hakimdi ama seansın sonunda elenen isimler şunlar oldular: Russell, Ocon, Piastri, Bottas, Perez.

Böylelikle Perez üst üste 4. yarışta Q3'e kalamamış oldu. 2008 Brezilya yarışından bu yana ilk defa bir Red Bull Racing aracı 4. yarış üst üste son bölüme kalamamış oldu.

Q2 sonucu:

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen zirvede, Bottas spin attı

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler.

Avusturya'da sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. İlk 6 dakika geride kalırken Valtteri Bottas ilk virajın çıkışında gaza biraz erken oturarak spin attı ve çimlere uçtu. Bottas spin sonrasında uzun süre aracı kaldıramadı, bu yüzden kırmızı bayraklar çıktı.

Ancak Fin pilot kırmızı bayraklardan birkaç saniye sonra aracı birinci vitese alabildi ve yeniden hareketlenerek garaja döndü. Yine de seans kırmızı bayraklarla bölünmüş oldu.

Birkaç dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından seans devam etti ve 18 dakika sona erdiğinde en hızlı derece Max Verstappen'den geldi. İlk turu son virajın çıkışında pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinen Verstappen, 1:05.116'lık derecesiyle en hızlı isim oldu.

Onun 0.061 saniye arkasında takım arkadaşı Perez yer aldı. Sainz, Gasly, Leclerc, Norris, Alonso, Hamilton, Albon ve Piastri ilk 10'u tamamladılar.

Elenme bölgesine baktığımızda Yuki Tsunoda sadece 0.021 saniye farkla 16. olarak elenen ilk isim oldu. Guanyu Zhou ise elenme bandından 0.055 saniye geride 17. oldu.

Logan Sargeant, Kevin Magnussen ve Nyck de Vries ise son sıraları aldılar.

Q1 sonucu:

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images