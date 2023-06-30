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Formula 1 / Avusturya GP Sıralama turları raporu

2023 Avusturya GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, Leclerc ikinci

2023 Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu. Hollandalı pilot böylelikle Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, celebrates in Parc Ferme after securing pole

Son olarak 2 hafta önce Kanada'da yarışan F1 padoğu sezonun 10. ayağı için Avusturya'nın çetin tepelerine, Red Bull'un evine, Red Bull Ring'e geldi. 

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Bugünkü sıralama seansı ana yarışın gridini belirlemek için yapıldı. Cumartesi gerçekleştirilecek sprint yarışın gridini belirlemek için yarın ayrı bir sıralama seansı olacak. 

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz. 

Sprint Shoout nedir, hafta sonu programı nasıl olacak? :

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, böylelikle Pazar günü gerçekleştirilecek 71 turluk yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Gridde Verstappen'in hemen arkasında Charles Leclerc ve Carlos Sainz yer alacak. 

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1'04.391   241.412
2 Monaco Charles Leclerc 1'04.439 0.048 241.232
3 Spain Carlos Sainz Jr. 1'04.581 0.190 240.702
4 United Kingdom Lando Norris 1'04.658 0.267 240.415
5 United Kingdom Lewis Hamilton 1'04.819 0.428 239.818
6 Canada Lance Stroll 1'04.893 0.502 239.545
7 Spain Fernando Alonso 1'04.911 0.520 239.478
8 Germany Nico Hulkenberg 1'05.090 0.699 238.820
9 France Pierre Gasly 1'05.170 0.779 238.526
10 Thailand Alexander Albon 1'05.823 1.432 236.160
11 United Kingdom George Russell 1'05.428 1.037 237.586
12 France Esteban Ocon 1'05.453 1.062 237.495
13 Australia Oscar Piastri 1'05.605 1.214 236.945
14 Finland Valtteri Bottas 1'05.680 1.289 236.674
15 Mexico Sergio Perez 2'06.688 1'02.297 122.701
16 Japan Yuki Tsunoda 1'05.784 1.393 236.300
17 China Guan Yu Zhou 1'05.818 1.427 236.178
18 United States Logan Sargeant 1'05.948 1.557 235.712
19 Denmark Kevin Magnussen 1'05.971 1.580 235.630
20 Netherlands Nyck deVries 1'05.974 1.583 235.620
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, passes Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, passes Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Red Bull'un evinde pole Verstappen'in! 

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari ve Aston Martin pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alexander Albon ve Nico Hulkenberg mücadele ettiler. 

12 dakikalık son seans başlar başlamaz ilk denemeler geldi. İlk denemelerin ardından Max Verstappen 1:04.503'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Onun 0.206 sn gerisinde Charles Leclerc yer aldı. 

Carlos Sainz 0.4 saniye geride üçüncüydü, onun 0.07 kadar arkasında Lando Norris vardı. Lewis Hamilton ilk 5'i tamamlarken, Fernando Alonso altıncıydı. 

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Bitime 4 dakika kala ikinci denemeler başladı ve ikinci denemelerde de Max Verstappen'i geçebilen olmadı. İkinci denemesinde derecesini daha da geliştiren çifte şampiyon pilot böylelikle pole pozisyonuna uzanmış oldu ve Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayan hak kazandı. 

Son denemesinde inanılmaz zorlayan ve en hızlı ikinci sektör derecesini kaydeden Charles Leclerc 0.048 saniye geride ikinci sırayı aldı. Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz ise üçüncü sıradaydı. 

Avusturya'ya büyük güncellemeler getiren ve Aston Martin stili sidepodlara geçen McLaren'da Lando Norris dördüncü sıradaydı, McLaren için olumlu bir seans geride kaldı diyebiliriz. Bir pilotunu Q2'de kaybeden Mercedes'te ise Lewis Hamilton ilk 5'i tamamladı. 

Aston Martin'de Lance Stroll altıncı, Fernando Alonso yedinciydi. Hulkenberg, Gasly ve Albon ise ilk 10'u tamamladılar. 

Q3 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 24 1'04.391     241.412
2 Monaco Charles Leclerc 26 1'04.439 0.048 0.048 241.232
3 Spain Carlos Sainz Jr. 25 1'04.581 0.190 0.142 240.702
4 United Kingdom Lando Norris 23 1'04.658 0.267 0.077 240.415
5 United Kingdom Lewis Hamilton 25 1'04.819 0.428 0.161 239.818
6 Canada Lance Stroll 25 1'04.893 0.502 0.074 239.545
7 Spain Fernando Alonso 27 1'04.911 0.520 0.018 239.478
8 Germany Nico Hulkenberg 24 1'05.090 0.699 0.179 238.820
9 France Pierre Gasly 21 1'05.170 0.779 0.080 238.526
10 Thailand Alexander Albon 21 1'05.823 1.432 0.653 236.160
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen lider, pist limitleri Perez'in canını yaktı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Bu seansa pist limitleri damgasını vurdu zira birçok pilot son virajın çıkışında pist sınırları içerisinde kalmakta zorlandı. 

Son 2 dakikaya girdiğimizde turu silinen Perez 15. sıradaydı, Russell ise 14. idi. İki pilot da seans sonunda kritik turlar attılar: Perez ikinci sıraya çıkarak kendini kurtardı, Russell ise sadece 13. olabildi ve elendi. 

Perez kendini kurtarmış gibi duruyordu ancak sonrasında Perez'in turu bir kez daha silindi ve Meksikalı pilot 15. sıraya geriledi! Ardından Piastri, Ocon ve Bottas'ın turu da silindi. Pist limitleri her zaman olduğu gibi Avusturya'da can yaktı. 

 

Ön tarafta Verstappen liderdi, Sainz ise 0.024 saniye gerisinde ikinciydi. Norris üçüncü sırayı aldı. Leclerc, Stroll, Alonso ve Hamilton onu takip ettiler. Gasly, Hulkenberg ve Albon ise ilk 10'u tamamlayarak Q3'e kalan son isimler oldular. 

Turlar sürekli olarak silindiğinden elenme bölgesinde ufak bir karmaşa hakimdi ama seansın sonunda elenen isimler şunlar oldular: Russell, Ocon, Piastri, Bottas, Perez. 

Böylelikle Perez üst üste 4. yarışta Q3'e kalamamış oldu. 2008 Brezilya yarışından bu yana ilk defa bir Red Bull Racing aracı 4. yarış üst üste son bölüme kalamamış oldu. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 18 1'04.951     239.331
2 Spain Carlos Sainz Jr. 19 1'04.975 0.024 0.024 239.242
3 United Kingdom Lando Norris 17 1'05.038 0.087 0.063 239.011
4 France Pierre Gasly 15 1'05.084 0.133 0.046 238.842
5 Monaco Charles Leclerc 20 1'05.087 0.136 0.003 238.831
6 Canada Lance Stroll 19 1'05.121 0.170 0.034 238.706
7 Spain Fernando Alonso 21 1'05.181 0.230 0.060 238.486
8 United Kingdom Lewis Hamilton 19 1'05.188 0.237 0.007 238.461
9 Germany Nico Hulkenberg 18 1'05.362 0.411 0.174 237.826
10 Thailand Alexander Albon 15 1'05.387 0.436 0.025 237.735
11 United Kingdom George Russell 21 1'05.428 0.477 0.041 237.586
12 France Esteban Ocon 15 1'05.453 0.502 0.025 237.495
13 Australia Oscar Piastri 19 1'05.605 0.654 0.152 236.945
14 Finland Valtteri Bottas 14 1'05.680 0.729 0.075 236.674
15 Mexico Sergio Perez 19 2'06.688 1'01.737 1'01.008 122.701
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Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1-Birinci bölüm: Verstappen zirvede, Bottas spin attı

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından, ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler. 

Avusturya'da sıralama turları her zaman olduğu gibi 18 dakikalık Q1 seansı ile başladı. İlk 6 dakika geride kalırken Valtteri Bottas ilk virajın çıkışında gaza biraz erken oturarak spin attı ve çimlere uçtu. Bottas spin sonrasında uzun süre aracı kaldıramadı, bu yüzden kırmızı bayraklar çıktı. 

Ancak Fin pilot kırmızı bayraklardan birkaç saniye sonra aracı birinci vitese alabildi ve yeniden hareketlenerek garaja döndü. Yine de seans kırmızı bayraklarla bölünmüş oldu. 

 

Birkaç dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından seans devam etti ve 18 dakika sona erdiğinde en hızlı derece Max Verstappen'den geldi. İlk turu son virajın çıkışında pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinen Verstappen, 1:05.116'lık derecesiyle en hızlı isim oldu. 

Onun 0.061 saniye arkasında takım arkadaşı Perez yer aldı. Sainz, Gasly, Leclerc, Norris, Alonso, Hamilton, Albon ve Piastri ilk 10'u tamamladılar. 

Elenme bölgesine baktığımızda Yuki Tsunoda sadece 0.021 saniye farkla 16. olarak elenen ilk isim oldu. Guanyu Zhou ise elenme bandından 0.055 saniye geride 17. oldu. 

Logan Sargeant, Kevin Magnussen ve Nyck de Vries ise son sıraları aldılar. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 12 1'05.116     238.724
2 Mexico Sergio Perez 10 1'05.177 0.061 0.061 238.501
3 Spain Carlos Sainz Jr. 10 1'05.339 0.223 0.162 237.909
4 France Pierre Gasly 9 1'05.515 0.399 0.176 237.270
5 Monaco Charles Leclerc 10 1'05.577 0.461 0.062 237.046
6 United Kingdom Lando Norris 12 1'05.617 0.501 0.040 236.902
7 Spain Fernando Alonso 12 1'05.655 0.539 0.038 236.764
8 United Kingdom Lewis Hamilton 11 1'05.673 0.557 0.018 236.700
9 Thailand Alexander Albon 9 1'05.673 0.557 0.000 236.700
10 Australia Oscar Piastri 10 1'05.683 0.567 0.010 236.663
11 United Kingdom George Russell 12 1'05.686 0.570 0.003 236.653
12 Canada Lance Stroll 10 1'05.710 0.594 0.024 236.566
13 France Esteban Ocon 9 1'05.729 0.613 0.019 236.498
14 Germany Nico Hulkenberg 10 1'05.740 0.624 0.011 236.458
15 Finland Valtteri Bottas 8 1'05.763 0.647 0.023 236.376
16 Japan Yuki Tsunoda 10 1'05.784 0.668 0.021 236.300
17 China Guan Yu Zhou 9 1'05.818 0.702 0.034 236.178
18 United States Logan Sargeant 9 1'05.948 0.832 0.130 235.712
19 Denmark Kevin Magnussen 10 1'05.971 0.855 0.023 235.630
20 Netherlands Nyck deVries 10 1'05.974 0.858 0.003 235.620
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Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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