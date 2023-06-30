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Formula 1 / Avusturya GP Antrenman raporu

2023 Avusturya GP 1. antrenman: Hafta sonunun tek antrenman seansında Verstappen zirvede

2023 Avusturya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Son olarak 2 hafta önce Kanada'da yarışan F1 padoğu sezonun 10. ayağı için Avusturya'nın çetin tepelerine, Red Bull Ring'e geldi. 

Avusturya'daki yarışlar halihazırda aksiyon dolu oluyordu, bu hafta sonu ise F1 aksiyonuna yeni bir element ekleniyor: Sprint Shootout formatı! 

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı uygulanıyor. 

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz. 

Sprint Shoout nedir, hafta sonu programı nasıl olacak? :

Bu format dahilinde Cumartesi günkü 2. antrenman seansı kaldırıldı ve onun yerine Sprint yarışı için özel bir sıralama seansı eklendi. Bu da şu anlama geliyor: Bu seans, bu hafta sonu gerçekleştirilecek tek antrenman seansıydı! 

Bu 60 dakikalık seansın ardından araçlar Kapalı Park'a girdiler, yani bu seansın ardından araçlarda hafta sonu boyunca ayar değişikliği yapılamayacak. 

Kısacası takımların bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2 sıralama ve 2 yarışa hazırlanmaları için ellerinde sadece bu 60 dakikalık seans vardı. Durum böyle olunca da oldukça yoğun bir seans izledik. Seans yoğun olmasına rağmen oldukça olaysızdı, kaza yapan ya da spin atan görmedik.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seans raporu

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle birlikte 60 dakikalık seans başladı ve neredeyse tüm pilotlar hemen piste çıktılar. 

Seansın ilk dakikalarında pilotlar ya orta ya da sert lastiği tercih etmişti. Yumuşak lastikle turlayan yoktu. Genellikle yarış temposuna odaklanılıyordu. 

İlk 10 dakika geride kalırken orta hamurla turlayan Fernando Alonso 1:06.656 ile liderdi. Onun arkasında sert hamurla turlayan Max Verstappen, Sergio Perez ve Lewis Hamilton vardı. 

İlk 15 dakika geride kalırken Verstappen, 1:06.598 ile ilk sıraya çıkmıştı. Alonso ise onun 0.058 saniye gerisindeydi. 

Seansın orta noktasına geldiğimizde ise Lewis Hamilton sert lastiklerle kaydettiği 1:06.416'lık derecesiyle ilk sırada yer alıyordu. Onun arkasında ise Verstappen ile Alonso vardı. 

Verstappen bu noktada önden kaymadan şikayet ediyordu. 

 

Avusturya'ya önemli güncellemeler getiren ve burada güçlü olması beklenen Ferrari, seansın ilk yarısında çok sessiz kalmışlardı. Charles Leclerc on altıncı, Carlos Sainz on yedinciydi. 

Sert lastiklerle kaydedilen turlarda Hamilton ve Verstappen rakiplerine kıyasla üstündü. Ferrari ise sert lastikle geride kalmıştı. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pilotlar, özellikle de seansın ikinci yarısında aynı lastiklerle uzun stintler atmaya ve yarış temposuna odaklanmaya başladılar. 

Son 15 dakikaya girdiğimizde hâlâ Hamilton, Verstappen, Alonso, Perez ilk 4'ü devam ediyordu. 

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Seansın son 10 dakikasına girerken ise artık uzun sürüşleri bırakıp, daha yumuşak hamurlarla tek tur denemeleri yapan pilotlar gördük. 

Lance Stroll yumuşak lastikle turladı ve ikinci sıraya yükseldi, sert lastiğe sahip lider Hamilton'ı geçemedi. 

Sonrasında Sainz, Leclerc, Russell ve Hamilton da yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Red Bull pilotları ise orta hamurla turladılar. 

Seansın son dakikalarındaki denemelerin ardından yumuşak lastikle turlayan Sainz liderdi, orta hamurla turlayan Verstappen ise 0.101 saniye geride ikinciydi. 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Seansın son saniyelerinde artık son denemeleri gördük ve Verstappen, orta hamurla 1:05.742'lik bir derece atarak en hızlı isim oldu. 

Seansın ilk yarısında yavaş kalan Ferrari, araçtan biraz yakıt alınca ve yumuşak lastiğe geçince canlandı. Sainz 0.241 sn geride ikinci, Leclerc 0.270 sn geride üçüncü sıradaydı. 

Yumuşak lastiklerde istediği gelişimi yakalamayan ama sert hamurdaki temposuyla etkileyen Hamilton, büyük çoğunluğunu lider götürdüğü seansı yarım saniye geride dördüncü sırada noktaladı. Perez ise ilk 5'i tamamladı. 

Yedinci sıradaki Kevin Magnussen, Avusturya'da güçlü olmayı beklemeyen Aston Martin pilotlarını ayırdı. 

George Russell ile Guanyu Zhou ise ilk 10'u tamamladılar. 

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kanada'nın sürpriz ismi Alexander Albon 11. olurken, güncelleme olmayan McLaren ile yarışan Oscar Piastri 12. sıradaydı. 

Nico Hulkenberg 13. sırayı alırken; onu Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, Logan Sargeant ve Esteban Ocon takip etti. 

Pierre Gasly ve güncellenen McLaren'ı süren Lando Norris ise son iki sıraları aldılar. 

Avusturya GP hafta sonu, 18.00'de başlayacak sıralama seansı ile devam edecek. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 30 1'05.742     236.451
2 Spain Carlos Sainz Jr. 32 1'05.983 0.241 0.241 235.587
3 Monaco Charles Leclerc 33 1'06.012 0.270 0.029 235.484
4 United Kingdom Lewis Hamilton 34 1'06.251 0.509 0.239 234.634
5 Mexico Sergio Perez 32 1'06.262 0.520 0.011 234.595
6 Canada Lance Stroll 29 1'06.340 0.598 0.078 234.320
7 Denmark Kevin Magnussen 27 1'06.497 0.755 0.157 233.766
8 Spain Fernando Alonso 31 1'06.656 0.914 0.159 233.209
9 United Kingdom George Russell 28 1'06.696 0.954 0.040 233.069
10 China Guan Yu Zhou 33 1'06.780 1.038 0.084 232.776
11 Thailand Alexander Albon 23 1'06.794 1.052 0.014 232.727
12 Australia Oscar Piastri 36 1'06.809 1.067 0.015 232.675
13 Germany Nico Hulkenberg 30 1'06.846 1.104 0.037 232.546
14 Finland Valtteri Bottas 33 1'06.847 1.105 0.001 232.542
15 Japan Yuki Tsunoda 34 1'06.985 1.243 0.138 232.063
16 Netherlands Nyck deVries 36 1'07.017 1.275 0.032 231.953
17 United States Logan Sargeant 25 1'07.018 1.276 0.001 231.949
18 France Esteban Ocon 30 1'07.202 1.460 0.184 231.314
19 France Pierre Gasly 28 1'07.287 1.545 0.085 231.022
20 United Kingdom Lando Norris 20 1'07.368 1.626 0.081 230.744
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