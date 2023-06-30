2023 Avusturya GP 1. antrenman: Hafta sonunun tek antrenman seansında Verstappen zirvede

Son olarak 2 hafta önce Kanada'da yarışan F1 padoğu sezonun 10. ayağı için Avusturya'nın çetin tepelerine, Red Bull Ring'e geldi.

Avusturya'daki yarışlar halihazırda aksiyon dolu oluyordu, bu hafta sonu ise F1 aksiyonuna yeni bir element ekleniyor: Sprint Shootout formatı!

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı uygulanıyor.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Bu format dahilinde Cumartesi günkü 2. antrenman seansı kaldırıldı ve onun yerine Sprint yarışı için özel bir sıralama seansı eklendi. Bu da şu anlama geliyor: Bu seans, bu hafta sonu gerçekleştirilecek tek antrenman seansıydı!

Bu 60 dakikalık seansın ardından araçlar Kapalı Park'a girdiler, yani bu seansın ardından araçlarda hafta sonu boyunca ayar değişikliği yapılamayacak.

Kısacası takımların bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2 sıralama ve 2 yarışa hazırlanmaları için ellerinde sadece bu 60 dakikalık seans vardı. Durum böyle olunca da oldukça yoğun bir seans izledik. Seans yoğun olmasına rağmen oldukça olaysızdı, kaza yapan ya da spin atan görmedik.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seans raporu

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle birlikte 60 dakikalık seans başladı ve neredeyse tüm pilotlar hemen piste çıktılar.

Seansın ilk dakikalarında pilotlar ya orta ya da sert lastiği tercih etmişti. Yumuşak lastikle turlayan yoktu. Genellikle yarış temposuna odaklanılıyordu.

İlk 10 dakika geride kalırken orta hamurla turlayan Fernando Alonso 1:06.656 ile liderdi. Onun arkasında sert hamurla turlayan Max Verstappen, Sergio Perez ve Lewis Hamilton vardı.

İlk 15 dakika geride kalırken Verstappen, 1:06.598 ile ilk sıraya çıkmıştı. Alonso ise onun 0.058 saniye gerisindeydi.

Seansın orta noktasına geldiğimizde ise Lewis Hamilton sert lastiklerle kaydettiği 1:06.416'lık derecesiyle ilk sırada yer alıyordu. Onun arkasında ise Verstappen ile Alonso vardı.

Verstappen bu noktada önden kaymadan şikayet ediyordu.

Avusturya'ya önemli güncellemeler getiren ve burada güçlü olması beklenen Ferrari, seansın ilk yarısında çok sessiz kalmışlardı. Charles Leclerc on altıncı, Carlos Sainz on yedinciydi.

Sert lastiklerle kaydedilen turlarda Hamilton ve Verstappen rakiplerine kıyasla üstündü. Ferrari ise sert lastikle geride kalmıştı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pilotlar, özellikle de seansın ikinci yarısında aynı lastiklerle uzun stintler atmaya ve yarış temposuna odaklanmaya başladılar.

Son 15 dakikaya girdiğimizde hâlâ Hamilton, Verstappen, Alonso, Perez ilk 4'ü devam ediyordu.

Seansın son 10 dakikasına girerken ise artık uzun sürüşleri bırakıp, daha yumuşak hamurlarla tek tur denemeleri yapan pilotlar gördük.

Lance Stroll yumuşak lastikle turladı ve ikinci sıraya yükseldi, sert lastiğe sahip lider Hamilton'ı geçemedi.

Sonrasında Sainz, Leclerc, Russell ve Hamilton da yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Red Bull pilotları ise orta hamurla turladılar.

Seansın son dakikalarındaki denemelerin ardından yumuşak lastikle turlayan Sainz liderdi, orta hamurla turlayan Verstappen ise 0.101 saniye geride ikinciydi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Seansın son saniyelerinde artık son denemeleri gördük ve Verstappen, orta hamurla 1:05.742'lik bir derece atarak en hızlı isim oldu.

Seansın ilk yarısında yavaş kalan Ferrari, araçtan biraz yakıt alınca ve yumuşak lastiğe geçince canlandı. Sainz 0.241 sn geride ikinci, Leclerc 0.270 sn geride üçüncü sıradaydı.

Yumuşak lastiklerde istediği gelişimi yakalamayan ama sert hamurdaki temposuyla etkileyen Hamilton, büyük çoğunluğunu lider götürdüğü seansı yarım saniye geride dördüncü sırada noktaladı. Perez ise ilk 5'i tamamladı.

Yedinci sıradaki Kevin Magnussen, Avusturya'da güçlü olmayı beklemeyen Aston Martin pilotlarını ayırdı.

George Russell ile Guanyu Zhou ise ilk 10'u tamamladılar.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kanada'nın sürpriz ismi Alexander Albon 11. olurken, güncelleme olmayan McLaren ile yarışan Oscar Piastri 12. sıradaydı.

Nico Hulkenberg 13. sırayı alırken; onu Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries, Logan Sargeant ve Esteban Ocon takip etti.

Pierre Gasly ve güncellenen McLaren'ı süren Lando Norris ise son iki sıraları aldılar.

Avusturya GP hafta sonu, 18.00'de başlayacak sıralama seansı ile devam edecek.

1. antrenman sonucu: