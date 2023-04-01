2023 Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
2023 Avustralya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Mercedes pilotu George Russell olacak.
|
1
|
Max Verstappen
|
2
|
George Russell
|
3
|
Lewis Hamilton
|
4
|
Fernando Alonso
|
5
|
Carlos Sainz
|
6
|
Lance Stroll
|
7
|
Charles Leclerc
|
8
|
Alexander Albon
|
9
|
Pierre Gasly
|
10
|
Nico Hülkenberg
|
11
|
Esteban Ocon
|
12
|
Yuki Tsunoda
|
13
|
Lando Norris
|
14
|
Kevin Magnussen
|
15
|
Nyck de Vries
|
16
|
Oscar Piastri
|
17
|
Zhou Guanyu
|
18
|
Logan Sargeant
|
19
|
Valtteri Bottas
|
20
|
Sergio Pérez
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