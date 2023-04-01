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2023 Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

2023 Avustralya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Mercedes pilotu George Russell olacak.

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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

3

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

5

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

7

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

9

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

11

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

13

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

15

  Nyck de Vries
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

17

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

19

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)
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