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Formula 1 / Avustralya GP Sıralama turları raporu

2023 Avustralya GP: Perez hata yaptı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

2023 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
2023 Avustralya GP: Perez hata yaptı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!
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Avustralya'da gerçekleştirilen ve yakın mücadeleye sahne olan Avustralya GP sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Bu yılki en iyi sıralama turlarını geçiren Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton sırasıyla ikinci/üçüncü oldular.

Pazar günü gerçekleştirilecek Avustralya Grand Prix'si 08:00'de başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1'16.732   247.625
2 United Kingdom George Russell 1'16.968 0.236 246.866
3 United Kingdom Lewis Hamilton 1'17.104 0.372 246.430
4 Spain Fernando Alonso 1'17.139 0.407 246.318
5 Spain Carlos Sainz Jr. 1'17.270 0.538 245.901
6 Canada Lance Stroll 1'17.308 0.576 245.780
7 Monaco Charles Leclerc 1'17.369 0.637 245.586
8 Thailand Alexander Albon 1'17.609 0.877 244.827
9 France Pierre Gasly 1'17.675 0.943 244.619
10 Germany Nico Hulkenberg 1'17.735 1.003 244.430
11 France Esteban Ocon 1'17.768 1.036 244.326
12 Japan Yuki Tsunoda 1'18.099 1.367 243.291
13 United Kingdom Lando Norris 1'18.119 1.387 243.228
14 Denmark Kevin Magnussen 1'18.129 1.397 243.197
15 Netherlands Nyck deVries 1'18.335 1.603 242.558
16 Australia Oscar Piastri 1'18.517 1.785 241.996
17 China Guan Yu Zhou 1'18.540 1.808 241.925
18 United States Logan Sargeant 1'18.557 1.825 241.872
19 Finland Valtteri Bottas 1'18.714 1.982 241.390
20 Mexico Sergio Perez      
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George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Verstappen, Avustralya'da ilk kez pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull'dan Max Verstappen, Alpine'den Pierre Gasly, Haas'tan Nico Hulkenberg ve Williams'tan  ek olarak Mercedes, Aston Martin ve Ferrari pilotları kaldı.

Sürücülerden bazıları iki ayrı deneme yaparken, bazıları farklı taktikler tercih etti.

Max Verstappen'in ilk iki bölümdeki üstünlüğü, son bölümde yok gibi görünüyordu çünkü ilk turların ardından Hollandalı pilot 1:17.262 yapmıştı ve en yakın rakibi Lewis Hamilton'ın sadece 0.009 saniye önündeydi.

Hollandalı pilot son denemesinde 1:16.732 yaparak 1:17'nin altına indi ve liderliğini daha da pekiştirdi.

Kalan bölümde kendisini geçen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu Verstappen'e gitmiş oldu. Bu da kariyerinin ilk Avustralya GP pole pozisyonuydu.

George Russell son denemesinde harika bir tur çıkardı ve Russell'ın 0.236 saniye gerisinde ikinci olarak ikinci sırada yer aldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ideal bir son tur çıkaramamasının ardından 0.372 saniye geride üçüncü, Alonso ise 0.407 saniye geride dördüncü oldu.

Ferrari adına pek iyi geçmeyen seansta Carlos Sainz 0.538 saniye geride beşinci, Charles Leclerc ise 0.637 saniye geride yedinci oldu. İkili arasında Lance Stroll yer aldı.

Seansın yıldızı Alex Albon harika bir tur çıkararak 0.877 saniye geride sekizinci, Gasly dokuzuncu ve Hulkenberg 10. oldu.

Q3 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 24 1'16.732  
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 29 1'16.968 0.236
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 28 1'17.104 0.372
4 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 26 1'17.139 0.407
5 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 28 1'17.270 0.538
6 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'17.308 0.576
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 25 1'17.369 0.637
8 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 27 1'17.609 0.877
9 France Pierre Gasly Alpine Renault 25 1'17.675 0.943
10 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 26 1'17.735 1.003
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen yine lider, Alonso ikinci!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde ise şartlar ilk bölüme kıyasla daha iyiydi ve aynı zamanda daha az sürücü olduğu için büyük bir trafik problemi de yoktu.

Sürücüler buna rağmen uzun süre pistte kalarak birden fazla en hızlı tur denemesi yaptılar.

Seans içerisinde Lando Norris gibi pist dışına taşan isimler vardı ancak herhangi bir kaza veya spin olayı olmadı.

Max Verstappen, 1:17.056'lık bir zaman turu yakalayarak seansı lider tamamlarken, Fernando Alonso 0.227 saniye geride ikinci ve Carlos Sainz son denemesiyle 0.293 saniye geride üçüncü oldu.

Charles Leclerc'in 0.334 saniye geride dördüncü olduğu seansta, Nico Hulkenberg sürpriz şekilde 0.356 saniye geride beşinci oldu.

Williams pilotu Alex Albon seansın sürprizlerinden birisiydi ve 10. olarak son bölüme kalmayı başardı.

Esteban Ocon, en hızlı turunda Albon'un 0.007 saniye ardında kalıp, 11. olarak ikinci bölümde havlu attı. Böylelikle bu yıl ilk kez Pierre Gasly'e geçildi.

Yuki Tsunoda iyi bir seans geçirmesine rağmen 12. olurken, Lando Norris 13. ve Kevvin Magnussen 14. oldu. Bu bölümü son sırada tamamlayan isim Nyck de Vries oldu.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 16 1'17.056     246.584
2 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 18 1'17.283 0.227 0.227 245.860
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 20 1'17.349 0.293 0.066 245.650
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 18 1'17.390 0.334 0.041 245.520
5 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 19 1'17.412 0.356 0.022 245.450
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 21 1'17.513 0.457 0.101 245.130
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 20 1'17.551 0.495 0.038 245.010
8 France Pierre Gasly Alpine Renault 17 1'17.574 0.518 0.023 244.937
9 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 20 1'17.616 0.560 0.042 244.805
10 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 21 1'17.761 0.705 0.145 244.348
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 18 1'17.768 0.712 0.007 244.326
12 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 22 1'18.099 1.043 0.331 243.291
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1'18.119 1.063 0.020 243.228
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 18 1'18.129 1.073 0.010 243.197
15 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 23 1'18.335 1.279 0.206 242.558
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Perez'den büyük hata, Verstappen hızlı başladı

Soğuk şartlarda geçen Avustralya Grand Prix'si hafta sonunun tüm seansları büyük karmaşa vardı ve yağmur zaman zaman kendisini gösteriyordu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde hava soğuk olsa da yağmur yoktu ancak pist üstünde kalmak hiç kolay değildi.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Williams pilotu Logan Sargeant spin attı fakat bariyerlere çarpmadan yola devam etmeyi başardı.

Fakat birkaç dakika sonra Red Bull pilotu Sergio Perez'den büyük bir hata geldi. 3. antrenmanda doğu ayarları bulmakta zorlanan Meksikalı pilot, lastiklerini kilitledi ve büyük bir blokaj yaşayarak pist dışına uçtu. Bariyerlere çarpmadan dursa da, aracı çakıl havuzuna saplandı ve bundan ötürü de seansa devam edemedi.

Meksikalı sürücü, pazar günkü yarışa son sıradan başlayacak.

Bu olayın ardından seans kırmızı bayrakla durdurulurken, sürücüler 11 dakikalık bölümde kıyasıya bir rekabete girdiler.

Lastikleri ısıtmanın ve doğru aralığa getirmenin epey zor olduğu seansta sürücüler turlarını sürekli olarak geliştirdiler.

Max Verstappen 1:17.384'lük bir zaman turu yakalayarak, George Russell'ın 0.270 saniye önünde en hızlı zamanı kaydetmeyi başardı.

Lewis Hamilton, 0.305 saniye geride üçüncü olurken, ilk beşi Esteban Ocon ve Fernando Alonso tamamladı.

Ferrari pilotları bu seansta yedinci ve 11. en iyi zamanları yapabildiler.

Kendi ülkesindeki ilk sıralama turlarına çıkan Oscar Piastri, ikinci bölümü 0.046 saniye ile kaçırırken, Zhou Guanyu da 0.069 saniye geride 17., Logan Sargeant ise 0.086 saniye geride 18. oldu.

En hızlı turunda hata yapan Valtteri Bottas, zaman turu kaydeden sürücüler arasında son sırada yer aldı.

Son çizgide Bottas'ın yanında Perez olacak.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 9 1'17.384  
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 11 1'17.654 0.270
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'17.689 0.305
4 France Esteban Ocon Alpine Renault 10 1'17.770 0.386
5 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 11 1'17.832 0.448
6 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 11 1'17.873 0.489
7 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 10 1'17.928 0.544
8 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 12 1'17.962 0.578
9 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 10 1'18.029 0.645
10 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 10 1'18.159 0.775
11 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 1'18.218 0.834
12 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 13 1'18.243 0.859
13 France Pierre Gasly Alpine Renault 9 1'18.312 0.928
14 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 12 1'18.450 1.066
15 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 12 1'18.471 1.087
16 Australia Oscar Piastri McLaren Mercedes 12 1'18.517 1.133
17 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 12 1'18.540 1.156
18 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 12 1'18.557 1.173
19 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 12 1'18.714 1.330
20 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 2    
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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