2023 Avustralya GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Motorsport.com olarak 2023 Avustralya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Red Bull
|
Max Verstappen
|
2-1
|
Sergio Pérez
|1
|Bahreyn
|
3
(+0,138 Q3)
|
15
(+20,231, teknik problem)
|Suudi Arabistan
|
1
|
1
|Avustralya
|
-
(Kaza yaptı, zaman turu yok)
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
2-1
|
Carlos Sainz
|3
|Bahreyn
|4
(+0,154 Q3)
|
2
|Suudi Arabistan
|
5
(+0,511 Q3)
|
7
(+0,099 Q3)
|Avustralya
|
5
Mercedes
|
George Russell
|
3-0
|
Lewis Hamilton
|6
|Bahreyn
|
7
(+0,044 Q3)
|
4
|Suudi Arabistan
|
8
(+0,366 Q3)
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,136 Q3)
Alpine
|
Esteban Ocon
|
2-1
|
Pierre Gasly
|9
|Bahreyn
|
20
(+0,673 Q1)
|7
|Suudi Arabistan
|
10
(+0,279 Q3)
|
11
(+0,194 Q2)
|Avustralya
|
9
McLaren
|
Lando Norris
|
2-1
|
Oscar Piastri
|
11
|Bahreyn
|
18
(+0,349 Q1)
|
19
(+0,741 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
9
|
13
|Avustralya
|
16
(+0,274 Q1)
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
1-2
|
Zhou Guanyu
|12
|Bahreyn
|13
(+0,030 Q2)
|
14
(+0,207 Q2)
|Suudi Arabistan
|
12
|
19
(+0,174 Q1)
|Avustralya
|
17
Aston Martin
|
Fernando Alonso
|
3-0
|
Lance Stroll
|5
|Bahreyn
|8
(+0,500 Q3)
|
3
|Suudi Arabistan
|
6
(+0,215 Q3)
|
4
|Avustralya
|
6
(+0,169 Q3)
Haas
|
Kevin Magnussen
|
0-3
|
Nico Hülkenberg
|
17
(+0,788 Q1)
|Bahreyn
|10
|
13
(+0,066 Q2)
|Suudi Arabistan
|
11
|
14
(+0,717 Q2)
|Avustralya
|
10
AlphaTauri
|
Yuki Tsunoda
|
3-0
|
Nyck de Vries
|14
|Bahreyn
|19
(+0,721 Q1)
|16
|Suudi Arabistan
|
18
(+0,305 Q1)
|12
|Avustralya
|
15
(+0,236 Q2)
Williams
|
Alex Albon
|
3-0
|
Logan Sargeant
|
15
|Bahreyn
|
16
(+0,191 Q1)
|
17
|Suudi Arabistan
|
20
(+38,516 Q1)
|
8
|Avustralya
|
18
(+0,595 Q1)
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