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2023 Avustralya GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Motorsport.com olarak 2023 Avustralya GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

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Red Bull

Max Verstappen

2-1

Sergio Pérez
1 Bahrain Bahreyn

3

(+0,138 Q3)

15

(+20,231, teknik problem)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

1

1

 Australia Avustralya

-

(Kaza yaptı, zaman turu yok)

 

Ferrari

Charles Leclerc

2-1

Carlos Sainz
3 Bahrain Bahreyn 4
(+0,154 Q3)

2

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

(+0,511 Q3)

7

(+0,099 Q3)

 Australia Avustralya

5

 

Mercedes

United Kingdom George Russell

3-0

Lewis Hamilton
6 Bahrain Bahreyn

7

(+0,044 Q3)

4

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

8

(+0,366 Q3)

2

 Australia Avustralya

3

(+0,136 Q3)

 

Alpine

Esteban Ocon

2-1

Pierre Gasly
9 Bahrain Bahreyn

20

(+0,673 Q1)
7 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

(+0,279 Q3)

11

(+0,194 Q2)

 Australia Avustralya

9

 

McLaren

Lando Norris

2-1

Australia Oscar Piastri

11

 Bahrain Bahreyn

18

(+0,349 Q1)

19

(+0,741 Q1, kaza)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

9

 

13

 Australia Avustralya

16

(+0,274 Q1)

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

1-2

China Zhou Guanyu
12 Bahrain Bahreyn 13
(+0,030 Q2)

14

(+0,207 Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

19

(+0,174 Q1)

 Australia Avustralya

17

 

Aston Martin 

Fernando Alonso

3-0

Lance Stroll
5 Bahrain Bahreyn 8
(+0,500 Q3)

3

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

(+0,215 Q3)

4

 Australia Avustralya

6

(+0,169 Q3)

Haas

Denmark Kevin Magnussen

0-3

Nico Hülkenberg

17

(+0,788 Q1)

 Bahrain Bahreyn 10

13

(+0,066 Q2)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

11

14

(+0,717 Q2)

 Australia Avustralya

10

AlphaTauri

Japan Yuki Tsunoda

3-0

Netherlands Nyck de Vries
14 Bahrain Bahreyn 19
(+0,721 Q1)
16 Saudi Arabia Suudi Arabistan

18

(+0,305 Q1)
12 Australia Avustralya

15

(+0,236 Q2)

 

Williams

Thailand Alex Albon

3-0

United States Logan Sargeant

15

 Bahrain Bahreyn

16

(+0,191 Q1)

17

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

(+38,516 Q1)

8

 Australia Avustralya

18

(+0,595 Q1)
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