2023 Avustralya GP: Olaylı yarışı Verstappen kazandı, podyumu Hamilton ve Alonso paylaştı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, ilk turda iki Mercedes pilotuna geçilmesine ve dezavantajlı konuma düşmesine rağmen yarış içerisinde yükselerek yeniden liderliğe yükseldi. Verstappen için ilk turlar pek rahat geçmese de ve kırmızı bayraklar nedeniyle yarışta 3 defa gridden start olsa da, Hollandalı pilot bir şekilde yarışı ilk sırada tamamlayarak kazanmayı başardı.

Verstappen 58 turluk yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon 2. kariyerinin ise 37. Formula 1 zaferini kazanmış oldu.

Lewis Hamilton, bir ara yarışın liderliğine yükselse de Verstappen'in hızına ayak uyduramadı ve ikinci olarak bu sezonki ilk podyum sonucunu aldı.

Son iki tur kala verilen gridden yeniden startta yaşanan karmaşanın ardından alınan kararların sonucunda dizilim, son starttan önceki haline göre belirlendi ve böylece Fernando Alonso 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yarışın hikayesi

Albert Park'ta yarış günü, sıralama gününe göre daha güneşliydi ve hava şartları daha iyiydi. 5 kırmızı ışığın sönmesiyle birlikte Mercedes pilotlarının şahlanışını ve Red Bull pilotu Verstappen'i avlayışını izledik.

İkinci sıradan başlayan George Russell, ilk virajda pole pozisyonundan başlayan Verstappen'i geride bırakırken üçüncü virajda ise Lewis Hamilton geçti ve sıralama Russell, Hamilton, Verstappen şeklinde oldu. İlk turda Lance Stroll ile temas yaşayıp pist dışına çıkan Charles Leclerc'in aracının çakıl alana saplanmasının ardından güvenlik aracı yarışa girdi. İlk turda giren güvenlik aracından sonra Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sergio Perez ve Logan Sargeant erken bir şekilde gelerek sert lastiklere geçiş yaptılar.

3. tur sonunda güvenlik aracının çıkmasıyla yarış gerçek manada yeniden başladı ve ilk sırayı kaybeden Verstappen, Mercedes pilotlarını yakın takibe başladı. Güvenlik aracından sonra ilk 10'da sıralama Russell, Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso, Albon, Stroll, Gasly, Hulkenberg ve Tsunoda şeklindeydi.

6. turda DRS açılana kadar ilk 3 1 sn aralığındayken 4. sıradaki Sainz, Verstappen'in DRS aralığının dışına çıkmıştı. İlk 3 pilot DRS mücadelesinde birbirlerini zorluyordu ancak 7. turda Williams pilotu Albon'un 6. virajda kaza yapmasıyla yeniden güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Bu süreçte yarış lideri Russell ile dördüncü sıradaki Sainz pite gelerek sert lastiklere geçtiler. Albon'un pist dışına çıktıktan sonra piste doğru savrulmasında başka bir pilotun ona çarpmaması büyük bir şans oldu.

Marshals remove the damaged car of Alex Albon, Williams FW45, from the circuit Fotoğraf: Jake Grant

Güvenlik aracı arkasında liderliği Hamilton ele geçirirken pite gelen Russell 7. sıraya, Sainz ise 11. sıraya gerilemiş oldu. Yarış yönetimi, güvenlik aracı kararından sonra çok geçmeden pisti temizlemek için kırmızı bayrakla yarışı durdurdu. Araçlar güvenlik aracı arkasında pit yoluna gelerek araçlarını durdurdular. Bu bölümde sıralama Hamilton, Verstappen, Alonso, Stroll, Gasly, Hulkenberg, Russell (pit yaptı), Tsunoda, Norris ve Piastri şeklindeydi. Kırmızı bayrakla yarışın durdurulmasının ardından, yeni lastik için pite gelen pilotlar dezavantajlı oldular çünkü diğer pilotlar da bu bölümde serbest bir şekilde lastik değiştirme hakkını elde ettiler. Yarışın 08:33'te yeniden başlayacağı bilgisi verildi. Böylece kırmızı bayrak süreci çok uzun sürmedi.

Kırmızı bayrak sonrası yarış, gridden yeniden startla başladı ve böylece Avustralya'da iki defa gridden start heyecanı yaşanmış oldu. Bu startta pole pozisyonu Hamilton'dayken onun yanında Verstappen vardı. 12. sıradaki Nyck de Vries ve Sargeant haricinde tüm pilotlar sert lastiğe geçmişti. Hamilton liderliğinde tüm pilotlar, ısınması zor olan bu lastikleri ısıtmak için yeni formasyon turunda zorladılar. Hamilton'ın gridi çok fazla yavaşlatmasının ardından arka bölümde ortalık karıştı ama neyse ki kaza yapan olmadı.

Yarışın yeniden başlamasının ardından Hamilton liderliğini korurken arka tarafta Russell, 7. sıradan 5. sıraya kadar yükseldi. 12. turda DRS açılırken o ana kadar Verstappen, Hamilton'ın DRS aralığında kalmayı başardı ancak 3. sıradaki Alonso, çoktan Verstappen'in DRS aralığının dışına çıkmıştı. Verstappen, DRS'nin açılmasıyla hiç vakit kaybetmeden aynı tur içerisinde Hamilton'ı geçerek liderliğe yükseldi. 13. turda sıralama Verstappen, Hamilton, Alonso, Gasly, Russell, Stroll, Hulkenberg, Sainz, Tsunoda, Norris, Piastri, Zhou, Ocon, Magnussen, Sargeant, Perez, De Vries ve Bottas şeklindeydi. Yarışa pit yolundan başlayan Perez, o ana kadar duraklayan yarışta yaşananlara rağmen pek sıra kazanamamıştı.

Aynı turda, liderliği bırakarak pite gelen ve dezavantajlı olan Russell de Gasly'i geçerek 4. sıraya yükseldi ve podyum mücadelesine dahil oldu. Russell gibi pit nedeniyle gerileyen Sainz da yarışın yeniden başlamasıyla hızlı olan isimlerdendi ve 15. turda 11. sıradan 6. sıraya kadar yükselmiş oldu.

Yarışın 18. turunda Verstappen, Hamilton'ın 3.5 sn civarında önünde rahat bir şekilde liderliğe yükselirken Hamilton'ın DRS aralığında Alonso vardı. Ancak o turda Russell, güç ünitesinden yükselen alevlerle yavaşladı ve aracını kenara çekerek yarışa veda etti. Bunun üzerine yarışa sanal güvenlik dahil oldu. Russell için harika başlayan yarış böylece hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

George Russell, Mercedes-AMG, walks away from his car after retiring from the race Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış 19. turda yeniden başlarken Hamilton mevcut lastiklerle yarışın sonunu getiremeyeceğini telsizden bildirdi. Sanal güvenlik aracı öncesinde Hamilton ile lider Verstappen arasındaki fark 3.5 sn civarındayken, yarış yeniden başladığında fark 2.5 sn'ydi.

Yarışın 25. turu tamamlanırken Verstappen, ikinci sıradaki Hamilton ile farkı 6 sn civarına çıkarırken Alonso da Hamilton'la bir miktar mesafe bıraktı. Hamilton, lastikler konusunda iyi hissetmediğini yineledi. Arkalarda ise Sainz 4. sıraya yükselirken Perez yaptığı art arda geçişlerle 9. sıraya kadar yükseldi. Yarışta pozisyonların oturması, Perez'in daha rahat yükselmesine yardımcı oldu.

30. tur geride kalırken lider Verstappen, en yakın rakibi Hamilton'la farkı 8 saniyenin üzerine taşırken Alonso, Hamilton'la farkı 1.5 sn civarına indirdi. Sainz her ne kadar 4. sıraya yükselse de arkasındaki Gasly, DRS aralığından uzaklaşmadı ve yarım saniye farkla onu takip ediyordu. Onun da hemen arkasında yine DRS aralığında Stroll vardı. Yarışın başında gerilere düşen Ocon da yaptığı geçişlerle yükselerek Perez'in arkasında 10. sıraya yükselmişti.

Turlar ilerledikçe lastik ömrü konusunda da endişeler ortaya çıktı ve 2. sıradaki Hamilton'la arkasındaki sürücüler arasındaki farklar kapandı. 40. tura gelindiğinde Verstappen 10 sn civarında farkla liderken 2. sıradaki Hamilton ile 9. sıradaki Perez arasındaki tüm pilotlar 12 sn civarında aralık içerisindeydi. Bu bölümde pite gelen bir pilot, çok sayıda ismin arkasına düşecek durumdaydı.

Pit yolundan yükseliş mücadelesi veren Perez, 43. turda Norris'i ve 45. turda Hulkenberg'i geçerek 7. sıraya yükseldi ancak 4 DRS bölgesi olan pistte, herkes birbirini yakın takip ettiği için yükseliş yapmak pek umduğu kadar hızlı ve kolay olmadı.

Yarışın 48. turunda lider Verstappen, son viraj öncesinde pist dışına çıkınca aradaki fark 11 sn'den 7.5 saniyeye kadar düştü ancak Red Bull pilotu yola devam etmeyi başardı. Verstappen, telsizden lastiklerin kilitlenmeye devam ettiğinden şikayet etti. Buna karşı Verstappen, pist dışına çıkmasının ardından lastiklerini temizlemesiyle bir kez daha en hızlı turu atmayı başardı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

50. tur civarında pistteki en yakın mücadele 8. sıra için Hulkenberg ve Norris arasındaydı. İkili birkaç tur boyunca birbirlerini hem atakla, hem savunmayla zorladılar. Norris 52. turda 12. virajda Hulkenberg'i geçerek 8. sıraya yükselirken Haas pilotu dışarı çıktı ancak kaza yapmadan geri dönmeyi başardı.

54. turda Kevin Magnussen'in sağ arka tekerleğini bariyerlere vurmasının ardından yavaşladığı görüldü. Magnussen aracını güvenli bölgeye çekmeye çalışsa da lastiği pist üstünde kalmıştı ve güvenlik aracı yarışa girdi.

Yarışın bitmesine 4 tur varken, farklar çok kapalı olduğu için 11. sıradaki Piastri dışında pite gelen olmadı. Pite gelen isim çok geriye düşeceği için pozisyon olarak çok geriye düşecekti ve kalan turda yükselmesi pek mümkün olmayacaktı.

55. tur tamamlanırken yarış bir kez daha kırmızı bayrakla durduruldu. Piste çok fazla jant parçası dağıldığı için böyle bir karar verildiği ve yarışın 9:56'da bir kez daha durarak gridden başlayacağı bildirildi.

Pilotlar Verstappen liderliğinde yumuşak lastiklerle bir kez daha gride doğru yöneldiler. Herkeste yumuşak lastikler vardı ancak 7. sıradaki Perez ile 8. sıradaki Norris'te hiç kullanılmamış yumuşak lastikler vardı.

3. start için sıralama Verstappen, Hamilton, Alonso, Sainz, Gasly, Stroll, Norris, Hulkenberg, Ocon şeklindeydi.

5 kırmızı ışığın 3. kez sönmesinin ardından Verstappen lider bir şekilde başlasa da bu kadar kısa süre için verilen yeniden başlangıçta herkes pozisyon kazanmak için zorlayınca ortalık tamamen karışmış oldu.

Verstappen ve Hamilton ilk iki sıradaki yerlerinin korurken Alonso, Sainz'ın kendisine vurmasıyla spin attı ve gerilemekten kurtulamadı. İlk virajda Perez ve Gasly pist dışına taşarken, ikinci virajdan çıkışta Alpine pilotları kendi aralarında kaza yaptılar ve yarışa veda ettiler.

The damaged car of Pierre Gasly, Alpine A523, on a flatbed truck Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış böylece neredeyse başlayamadan bir kez daha kırmızı bayrakla durduruldu. Son kazalarla birlikte ilk 10 Verstappen, Hamilton, Sainz, Hulkenberg, Tsunoda, Norris, Piastri, Zhou, Bottas, Perez şeklindeydi.

Yaşananların ardından start prosedürünün inceleme altında olduğu ekranlara yansıtıldı ve yarışın yeniden başlatılıp başlatılmayacağı ya da son kazadan önceki pozisyona dönüp dönülmeyeceği ihtimali tartışılmaya başlandı.

Uzun bekleyişte yarış güvenlik aracı arkasında yeniden başlatıldığında sıralamanın 1. Verstappen 2. Hamilton 3. Alonso 4. Sainz 5. Stroll 6. Perez 7. Norris 8. Hulkenberg 9. Piastri 10. Zhou 11. Tsunoda 12. Bottas şeklinde olacağı, yani son starttan önceki sıralamanın geçerli olacağı ve güvenlik aracının çıkmasıyla yarışın tamamlanacağı belirtildi. Bu, yeniden start karmaşasında aracı hasar alan Alpine pilotlarının yarışa tam olarak veda ettikleri ve puan kazanabilecekleri yarışı puansız bitirdikleri manasına geldi. Yarış başlamadan Sainz'a Alonso ile teması nedeniyle 5 sn cezası verildi.

Tüm yaşananların ardından Avustralya GP'de kazanan isim Red Bull pilotu Max Verstappen olurken ona podyumda Lewis Hamilton ve Fernando Alonso eşlik ettiler.

Son kazada yaşananları tetikleyen isimlerden olan Sainz yarışı 4. sırada tamamlasa da cezasıyla birlikte geriledi. Böylece Stroll 4. olurken onu Perez, Norris, Hulkenberg, Piastri, Zhou ve Tsunoda takip ettiler. Sainz ise 5 sn cezasıyla Bottas'ın gerisinde 12. sıraya gerileyerek yarışı tamamlayabilen son isim oldu.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Bu sonuçla Hulkenberg, 2020 Eifel GP'den sonra ilk puanlarını alırken, kendi evinde yarışan çaylak pilot Piastri de ilk puanlarını almış oldu.

Avustralya'da alınan puanlarla Verstappen 69 puanla liderliğini pekiştirirken Perez 54 puanla takım arkadaşının 15 puan gerisine düşmüş oldu. 3 yarışta 3 podyum yapan Alonso 45 puanla 3. sırada yer alıyor. Hamilton ise aldığı ikincilik sayesinde 38 puanla 4. sıraya yükseldi.

Takımlar Şampiyonası'nda ise Red Bull 123 puanla, 65 puanlı Aston Martin'le farkı 58'e çıkardı. Mercedes 56 puanla 3. sırada yer alırken 26 puanlı Ferrari, bu takımların oldukça gerisine düştü.

Avustralya'ya puansız bir şekilde gelen McLaren ise buradan aldığı 12 puanla bir anda takımlar şampiyonasında 5. sıraya yükseldi.

Sezonun 4. yarışı olan Azerbaycan GP, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek. Böylece Formula 1 yarışlarına 3 haftalık bir ara verilmiş olacak.

The retired car of Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images