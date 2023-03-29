2023 Avustralya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2023 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (31Mart-2 Nisan) gerçekleştirilecek olan Avustralya Grand Prix'si ile devam ediyor. Peki 2023 Avustralya GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Oldukça heyecan verici bir şekilde başlayan 2023 Formula 1 sezonunda heyecan, bir haftalık aranın ardından Avustralya’da devam ediyor.
F1 padoğu, Arap Yarımadası'nda gerçekleştirilen iki yarışın ardından haritanın diğer ucuna uçuyor: Takımlar ve pilotlar, sezonun 3. yarışı için Avustralya'ya geldi.
İlk iki yarışı akşam saatlerinde izlememizin ardından yıllar önceki alışkanlıklarımıza geri döneceğiz. Avustralya GP antrenman seanslarını, sıralamaları ve yarışı Türkiye saatiyle erken saatlerde izleyeceğiz.
Alarmlarınızı şimdiden hazırlamanızı öneririz.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Alfa Romeo
Avustralya GP hafta sonunda heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, Cuma sabahı TSi 04:30'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
2. antrenman seansı aynı gün 08:00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.
Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 04.30'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 08:00'da yapılacak. Her iki seansı da S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.
Pazar günkü Grand Prix ise 08:00'da başlayacak. Yarış, Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
S Sport Plus ve S Sport 2'ye ek olarak, tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek tüm F1 seansları için sitemizde canlı anlatım olacağını da ekleyelim.
F1'in destek seriler F2 ve F3, tarihlerinde ilk defa bu hafta sonu Avustralya'da yarışacaklar.
Bu hafta sonu ayrıca MotoGP, Moto2, Moto3 ve NASCAR serileri ise yine yarışıyor olacaklar. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Bu hafta sonu Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Arjantin ayağında mücadele edecek temsilcimiz Deniz Öncü'ye başarılar dileriz.
Avustralya GP hafta sonu programı:
31 Mart Cuma
- 1. Antrenman: 04.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
- 2. Antrenman: 08.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
1 Nisan Cumartesi
- 3. Antrenman 04.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
- Sıralama turları: 08.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
2 Nisan Pazar
- Yarış: 08.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
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