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Formula 1 / Avustralya GP Antrenman raporu

2023 Avustralya GP 2. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta lider Alonso!

2023 Formula 1 sezonunun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Aston Martin pilotu Fernando Alonso lider tamamladı.

Kemal Şengül
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2023 Avustralya GP 2. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta lider Alonso!
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İkinci antrenman seansında yağmur ihtimali oldukça yüksekti ve başlangıçta pist kuru olsa da, seans ilerledikçe yağmur kendisini gösterdi.

Seansın ilk bölümünde sürücüler kuru zemin lastikleriyle bir dizi tur atma fırsatı yakaladılar. Fakat yol tutuşun düşük olduğu pistte, pist dışına taşan pek çok sürücü vardı.

Fernando Alonso, Lando Norris ve Lance Stroll bu isimler arasındaydı fakat kaza yapan herhangi bir isim olmadı.

Alonso zorlu şartlarda, orta hamurla 1:18.887'lik bir zaman turu yakaladı ve liderliği eline geçirmeyi başardı.

Sergio Perez yumuşak lastikle Alonso'dan daha iyi bir turla geliyordu ancak Zhou Guanyu'nun kendisini engellemesinin ardından turunu tamamlayamadı.

Seansın kalan bölümünde şartlardan ötürü dereceler gelişmedi ve Alonso, en hızlı zaman turunu kaydeden isim oldu.

Charles Leclerc, Alonso'nun en yakın takipçisiydi ve 0.445 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı. Max Verstappen ise 0.615 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Bu üç pilot da orta hamurla turladı fakat bu turlar, şartlardan ötürü pek de temsili değildi. 

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, sert lastikle 0.785 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, Carlos Sainz ve Esteban Ocon 0.8 saniye geride ilk altıyı tamamladılar.

Perez, yumuşak lastikle temiz bir tur atamamasının ardından 1.1 saniye geride yedinci olurken, sonrasındaki grup çok yakındı.

Sekizinci Lando Norris ile 15. Zhou Guanyu arasında sadece 0.3 saniye vardı. Norris, lider Alonso'nun 1.289 saniye gerisinde sekizinci olurken, onu 0.018 saniye geriden Nico Hulkenberg takip etti. Pierre Gasly ise Hulkenberg'in 0.012 saniye ardındaydı.

İlk seansta büyük bir spin atan Yuki Tsunoda, Gasly'i 0.014 saniye geride 11. sıradan takip etti.

Alfa Romeo sürücüleri ilk ona giremedi. Valtteri Bottas, eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 0.011 saniye önünde 12. olurken, Zhou Guanyu 1.5 saniye geride 15. sırada yer aldı.

Hamilton, seans içerisinde zaman zaman aracıyla boğuşurken görüldü ve 1.4 saniye geride 13. oldu.

Hamilton ve Zhou'nun arasında, kendi evinde ilk kez yarışan Oscar Piastri yer aldı.

Stroll, seansın en çok pist dışı ziyareti yapan ismiydi ve takım arkadaşının 1.6 saniye geride 16. oldu.

Son dört sırada Nyck de Vries, Alex Albon, Kevin Magnussen ve ilk seansta sorun yaşamasının ardından piste çıkamayan Logan Sargeant yer aldı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Fernando Alonso 13 1'18.887     240.860
2 Monaco Charles Leclerc 10 1'19.332 0.445 0.445 239.509
3 Netherlands Max Verstappen 12 1'19.502 0.615 0.170 238.997
4 United Kingdom George Russell 20 1'19.672 0.785 0.170 238.487
5 Spain Carlos Sainz Jr. 12 1'19.695 0.808 0.023 238.418
6 France Esteban Ocon 12 1'19.725 0.838 0.030 238.329
7 Mexico Sergio Perez 15 1'20.083 1.196 0.358 237.263
8 United Kingdom Lando Norris 20 1'20.176 1.289 0.093 236.988
9 Germany Nico Hulkenberg 19 1'20.194 1.307 0.018 236.935
10 France Pierre Gasly 12 1'20.206 1.319 0.012 236.899
11 Japan Yuki Tsunoda 18 1'20.220 1.333 0.014 236.858
12 Finland Valtteri Bottas 22 1'20.312 1.425 0.092 236.587
13 United Kingdom Lewis Hamilton 17 1'20.323 1.436 0.011 236.554
14 Australia Oscar Piastri 24 1'20.380 1.493 0.057 236.387
15 China Guan Yu Zhou 22 1'20.470 1.583 0.090 236.122
16 Canada Lance Stroll 15 1'20.579 1.692 0.109 235.803
17 Netherlands Nyck deVries 8 1'20.600 1.713 0.021 235.741
18 Thailand Alexander Albon 18 1'21.182 2.295 0.582 234.051
19 Denmark Kevin Magnussen 18 1'21.266 2.379 0.084 233.809
20 United States Logan Sargeant 0        
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