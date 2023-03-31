2023 Avustralya GP 1. antrenman: Verstappen hafta sonunu zirvede açtı

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Melbourne gibi sınırların belli noktalarda keskin, belli noktalarda ise oldukça esnek olduğu bir pistte her antrenman seansı, hatta her tur ayrı önem taşımakta, bu nedenle henüz ilk antrenman seansından pilotların epey zorladığını gördük.

Seans başlarken hava da pist de Avustralya şartlarının altındaydı; hava 17, pist 29 dereceydi ve pistin üstünü bulutlar kaplamıştı.

Bu nispeten düşük sıcaklıkları da gören Pirelli, tıpkı Suudi Arabistan'da olduğu gibi C2-C3-C4 hamurlarla Melbourne'a gelmişti

Pit yolu açılır açılmaz birçok pilotun piste çıktığını gördük, kendini hemen gösteren isimlerden biri de ilk defa kendi evinde yarışacak olan çaylak pilot Oscar Piastri idi. Lastik tercileri ise orta ve sert arasında gidip geliyordu.

Dördüncü dakika dolarken Albon ve Norris hariç tam 18 pilot pistteydi ancak bu iki pilot da ilk dakikalarda bir kurulum turu atmışlardı; dolayısıyla herkes açılışı erkenden yapmıştı.

İlk zaman turlarının ardından zirve 1.22.274 ile Pierre Gasly'e aitti, bu derece kısa süre sonra Lewis Hamilton, sonra da Sergio Perez tarafından geçildi. Perez 1.20.267'lik turuyla liderliğe yükseldi. Bu üç isimde de orta hamur bulunmaktaydı.

Max Verstappen ilk dakikalarda yumuşak hamurla piste çıkan tek isimdi ancak buna rağmen 1.21.273 yaparak Perez'in bir saniye gerisinde kaldı. Verstappen turunun ardından vites değiştirmenin epey problemli olduğunu söyledi, bu problem kendisinin aracında ilk yarıştan beri devam etmekte.

İkinci turunda 1.19.332 yaparak zirveyi aldı, bu sırada Perez de 1.19.551 yaparak ikinciliğini pekiştirdi. Bu dakikalarda orta hamurla çok güçlü bir tempo tutturdu Checo.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Seansın 10. dakikasında ilk sektörde sarı bayrakları gördük, bunun sebebi Kevin Magnussen'in bir önden kayma yaşaması ve kendini çakıl havuzunda bulmasıydı -ancak Danimarkalı pilot herhangi bir sıkıntı yaşamadan piste dönmeyi başardı.

15. dakika civarı zirve değişti ve kısa bir pit ziyaretinin ardından orta hamurla turlamaya devam eden Perez 1.19.293 ile zirveye yükseldi.

Verstappen'in cevabı gecikmedi: sadece bir dakika sonra 1.19.278 yapan son şampiyon, 0.015 saniye farkla liderliği geri aldı! Vertappen turunda biraz trafiğe takılarak ufak bir çakıl havuzu ziyareti de yaptı, ancak yumuşak hamurla turlaması bu hatayı biraz telafi etmekteydi.

Bir süre sonra daha temiz bir turla gelen Verstappen, dereceyi 1.18.790'a çekerek 1.19 barajının altına inmeyi başardı.

Seansın orta noktasına yaklaşırken Piastri yumuşak hamura geçerek Verstappen dışında bu hamuru takan ilk isim oldu, ilk 25 dakika piste çıkamayan Norris de orta hamurla pistteydi.

Yumuşak hamur konusunda Piastri'yi George Russell ve Ferrari pilotları takip ettiler.

Piastri'nin yumuşak hamurla ilk derecesi 1.19.777 idi, dolayısıyla derecelerin kısa süre içinde gelişmesi beklenebilirdi -öyle de oldu ve ilk yarım saat pek ortada görünmeyen Ferrari pilotları kendilerini 3. ve 4. sıralara attılar.

33. dakikada Yuki Tsunoda'nın ilk sektörde sert lastiklerle spin attığını ve çakıl havuzundan geçtikten sonra çimenlerde aracını durdurduğunu gördük. Tsunoda'nın aracı çakıllarda hafifçe havalandı, dolayısıyla spini bir taban hasarına da yol açmış olabilirdi.

Bu dakikalarda ilk olarak Perez, sonra da Magnussen ilk sektörde hafifçe çakıl havuzuna çıktılar; pistin bu noktasında limitleri bulmak hiç kolay değildi.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, leads Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, and Esteban Ocon, Alpine A523

37. dakikada seans kırmızı bayrakla durduruldu, pist üstünde yavaşlayan veya duran birisinin olmadığı da düşünüldüğünde bu kırmızı bayrak herkes için sürpriz oldu.

Aniden çıkan kırmızı bayrak pistte ciddi trafiğe sebep oldu, bu trafikten birçok ismin etkilediğini ve tehlikeli anlar yaşandığını gördük; bunların en önemlisi Hulkenberg'in son virajda Norris ile yan yana geldikten sonra çime çıkmasıydı.

Damalı bayrağa 14 dakika kala kırmızı bayrak periyodu sona erdi, bu sırada ilk beşte VER-PER-ALO-LEC-SAI sıralaması yer almaktaydı.

Son yedi dakika kala ilk sektörde sarı bayrakları gördük, bunun sebebi Verstappen'in 4. virajda hızlanma esnasında bordürleri fazla kullanması ve spin atmasıydı.

Verstappen hızlı bir şekilde yola devam etti, ancak yumuşak hamurlarla son bir hızlı tur atma şansı ortadan kalkmıştı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Kısa bir süre sonra bu kez üçüncü sektörde sarı bayrakları gördük, bunun sebebi Logan Sargeant'ın bir mekanik arıza nedeniyle kenara çekmek zorunda kalmasıydı.

Sargeant'ın seansa veda etmesinden kısa süre sonra kırmızı bayrak çıktı ve seans sona erdi, böylece Max Verstappen bir kez daha hafta sonunu ilk sırada açtı. Son şampiyon 1.19 barajının altına inen de tek isimdi.

İkinci sırada kırmızı bayraklardan birkaç saniye önce 1.19.357 yaparak ufak bir gözdağı veren Lewis Hamilton, üçüncü sırada ise en hızlı turunu orta hamurla atan Perez yer aldı.

Dördüncü sıra seansın ilk bölümünü nispeten uzun sürüşlere ayıran Alonso'ya giderken, Ferrari geçen yılın galibi Charles Leclerc ile beşinci, Carlos Sainz ile altıncı sıradaydı.

Yedinci sırada seansa geç başlayan Lando Norris, sekizinci sırada ilk dakikaların lideri Pierre Gasly yer aldı. İlk onu George Russell ve Lance Stroll tamamladılar.

Orta hamurla iyi bir seans geçiren Alex Albon 11, kendi evinde piste çıkmanın sevincini yaşayan Oscar Piastri 12, dört yılın ardından ilk kez Melbourne'a dönen Nico Hulkenberg 13. sıradaydı.

İki AlphaTauri'nin de ilk ona uzak kaldığı seansı Nyck De Vries 14, Yuki Tsunoda 17. sıralarda tamamladılar. Onların arasında Sargeant ve Gasly'nin yaklaşık yarım saniye gerisinde kalan Esteban Ocon bulunmaktaydı.

Alfa Romeo varlık gösteremediği seansı Valtteri Bottas ile 18, Guanyu Zhou ile 19. sırada tamamlarken son sırada Kevin Magnussen yer aldı.