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Formula 1 Amerika GP
Sıralama turları raporu

2023 Amerika GP: Verstappen'in turu silindi, pole Ferrari ve Leclerc'e gitti!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in Parc Ferme

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 sezonunda sezonun 19. ayağı Texas'ta yer alan COTA. 

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile takvimin gözde noktalarından biri olan Amerika GP'de, Sprint Shootout formatı uygulanıyor. 

Bu format dahilinde, ilk antrenman seansından birkaç saat sonra Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi. Monakolu pilot, böylelikle Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. 

Amerika GP hafta sonu, Cumartesi 20.30'da başlayacak Sprint Shootout ile devam edecek ve bu seansta sprint yarışının gridi belirlenecek. 

Ana yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

1'34.723

 209.524
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.130

1'34.853

 209.237
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.139

1'34.862

 209.217
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.222

1'34.945

 209.034
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.356

1'35.079

 208.740
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.358

1'35.081

 208.735
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+0.366

1'35.089

 208.718
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+0.431

1'35.154

 208.575
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.450

1'35.173

 208.533
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.744

1'35.467

 207.891
11 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull

+0.974

1'35.697

 207.392
12 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari

+0.975

1'35.698

 207.389
13 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari

+1.135

1'35.858

 207.043
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.157

1'35.880

 206.996
15 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull

+1.251

1'35.974

 206.793
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.512

1'36.235

 206.232
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.545

1'36.268

 206.161
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.592

1'36.315

 206.061
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.866

1'36.589

 205.476
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+2.104

1'36.827

 204.971
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Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Q3-Üçüncü bölüm: Leclerc pole'de Verstappen altıncı!  

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren ve Alpine pilotları mücadele ettiler. 

12 dakikalık seansta ilk denemelerin ardından Leclerc 1:34.829 ile ilk sıradaydı. Onun sadece 0.056 saniye gerisinde Hamilton vardı, İngiliz pilot mor ilk iki sektör derecesiyle gelse de son sektörde 0.2 saniye kadar kaybetmişti. 

Son sektörde takım arkadaşı tarafından engellendiğini düşünen Verstappen ise 0.25 sn kadar geride üçüncüydü. 

 

 

Sainz, Gasly, Perez, Norris, Piastri, Ocon ve Russell ise ilk 10'u tamamlıyorlardı. Russell'ın turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinmişti. 

Pilotlar, bitime 3 dakika kala son denemeler için piste çıktılar. Verstappen son denemesine blokajla başladı ve istediği ilk sektörü atamadı. Leclerc ise derecesini 1:34.723'e çekti. 

Sonrasında Verstappen geldi ve ilk sektördeki blokajına rağmen oldukça güçlü son iki sektör sürerek Leclerc'i 0.005 saniye farkla geçti! 

Ancak Verstappen zirvede uzun süre kalamadı çünkü Hollandalı pilotun pole turu, 19. virajda pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi. 

 

Böylelikle Leclerc yeniden ilk sıraya yükseldi ve ana yarış için pole pozisyonunun sahibi oldu. Ferrari böylelikle Amerika'da üst üste 2. kez pole almış oldu. 

Monakolu pilot, böylelikle Ferrari ile çıkacağı 100. yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Pazar günü Leclerc'in yanında McLaren pilotu Lando Norris yer alacak. 

Mercedes'te Lewis Hamilton üçüncü en hızlı zamanı kaydetti, onun arkasında George Russell ve Carlos Sainz ilk 5'i tamamladılar. 

Son turu silinen Verstappen altıncı sıraya geriledi. Dördüncü çizgide ise Alpine pilotlarını göreceğiz: Pierre Gasly 7, Esteban Ocon 8. sırada. 

Perez ve Piastri ise ilk 10'u tamamladılar. 

Q3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

1'34.723

   209.524
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.130

1'34.853

 0.130 209.237
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.139

1'34.862

 0.009 209.217
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.222

1'34.945

 0.083 209.034
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.356

1'35.079

 0.134 208.740
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.358

1'35.081

 0.002 208.735
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.366

1'35.089

 0.008 208.718
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.431

1'35.154

 0.065 208.575
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.450

1'35.173

 0.019 208.533
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.744

1'35.467

 0.294 207.891
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Q2-İkinci bölüm: Leclerc 0.004sn farkla lider

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi, son klasmanın belirlenmesi yine son saniyelere kaldı zira pist gelişimi yine çok kuvvetliydi.

Seansın sonunda 1.35.004 ile Charles Leclerc liderdi, onun sadece 0.004 saniye gerisinde Verstappen vardı. 

Hamilton ilk iki sektörde iyi derecelerle gelse de son sektörde fazlasıyla zaman kaybetti ve 3. sıraya yerleşti. 

Hamilton'ın arkasında Sainz, Ocon ve Norris vardı. Pierre Gasly, Piastri, Russell ve Perez ise Q3 bileti alan son isimler oldular. 

Elenme bölgesinde bizi ilk olarak 11. sıradaki Yuki Tsunoda karşıladı, Guanyu Zhou ise 12. olarak seansa veda etti. 

Bottas, Magnussen ve Ricciardo ise ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular. 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

1'35.004

   208.904
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.004

1'35.008

 0.004 208.896
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.236

1'35.240

 0.232 208.387
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.298

1'35.302

 0.062 208.251
5 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.409

1'35.413

 0.111 208.009
6 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.437

1'35.441

 0.028 207.948
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.492

1'35.496

 0.055 207.828
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.572

1'35.576

 0.080 207.654
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.602

1'35.606

 0.030 207.589
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5

+0.675

1'35.679

 0.073 207.431
11 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6

+0.693

1'35.697

 0.018 207.392
12 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.694

1'35.698

 0.001 207.389
13 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.854

1'35.858

 0.160 207.043
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.876

1'35.880

 0.022 206.996
15 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6

+0.970

1'35.974

 0.094 206.793
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60

 

Q1-Birinci bölüm: Hamilton lider, Alonso'nun 17 yarışlık Q3 serisi son buldu

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen ana yarışın gridini belirleyecek olan bildiğimiz, klasik sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler.

Bilinmezliklerle girilen sıralama seansı, her zaman olduğu 18 dakikalık Q1 bölümü ile başladı. 

Beklendiği gibi pistteki gelişim oldukça güçlüydü ve tur zamanları seansın sonuna geldiğimizde fazlasıyla hızlanmıştı. 

Seansın sonunda en hızlı isim 1:35.091 ile Lewis Hamilton'dı, 0.019 saniye geride McLaren pilotu Lando Norris vardı. 

Max Verstappen üçüncü olurken, Carlos Sainz ve Yuki Tsunoda ilk 5'i tamamladılar. Sergio Perez altıncı en hızlı isimdi.

Amerika'da B araca geçen Haas'ta Kevin Magnussen yedinciydi. Guanyu Zhou, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ilk 10'u tamamladılar. Alfa Romeo'da Valtteri Bottas 11. sıradaydı. Alpine pilotları arka arkaya dizildiler: Ocon 12, Gasly 13. sıradaydı. 

George Russell 14. olurken, Hollanda'da elini kırmasının ardından pistlere geri dönen Daniel Ricciardo 15. sırayı aldı ve geri döndüğü hafta sonunda Q2'ye kaldı. 

Elenme bölgesine baktığımızda Nico Hulkenberg 16. sırayı alırken, Fernando Alonso 17. oldu ve elendi! 

Böylelikle İspanyol pilotun bu sezonki 17 yarışlık Q3'e kalma serisi son buldu. Alexander Albon, Lance Stroll ve yerel kahraman Logan Sargeant ise son sıraları aldılar. 

Q1 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

1'35.091

   208.713
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 8

+0.019

1'35.110

 0.019 208.672
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.255

1'35.346

 0.236 208.155
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.733

1'35.824

 0.478 207.117
5 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6

+0.822

1'35.913

 0.089 206.925
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.898

1'35.989

 0.076 206.761
7 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.918

1'36.009

 0.020 206.718
8 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 9

+0.961

1'36.052

 0.043 206.625
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.970

1'36.061

 0.009 206.606
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 9

+0.973

1'36.064

 0.003 206.599
11 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 9

+0.991

1'36.082

 0.018 206.561
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+1.040

1'36.131

 0.049 206.455
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 7

+1.067

1'36.158

 0.027 206.397
14 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+1.074

1'36.165

 0.007 206.382
15 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6

+1.122

1'36.213

 0.048 206.279
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+1.144

1'36.235

 0.022 206.232
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 8

+1.177

1'36.268

 0.033 206.161
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.224

1'36.315

 0.047 206.061
19 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 9

+1.498

1'36.589

 0.274 205.476
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 8

+1.736

1'36.827

 0.238 204.971
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Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

 

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