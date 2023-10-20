2023 Amerika GP: Verstappen'in turu silindi, pole Ferrari ve Leclerc'e gitti!
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi.
İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 sezonunda sezonun 19. ayağı Texas'ta yer alan COTA.
Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile takvimin gözde noktalarından biri olan Amerika GP'de, Sprint Shootout formatı uygulanıyor.
Bu format dahilinde, ilk antrenman seansından birkaç saat sonra Cuma günü hemen sıralama turlarına geçildi.
Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi. Monakolu pilot, böylelikle Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı.
Amerika GP hafta sonu, Cumartesi 20.30'da başlayacak Sprint Shootout ile devam edecek ve bu seansta sprint yarışının gridi belirlenecek.
Ana yarış gridi:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Zaman
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|
1'34.723
|209.524
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|
+0.130
1'34.853
|209.237
|3
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.139
1'34.862
|209.217
|4
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|
+0.222
1'34.945
|209.034
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|
+0.356
1'35.079
|208.740
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.358
1'35.081
|208.735
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|
+0.366
1'35.089
|208.718
|8
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|
+0.431
1'35.154
|208.575
|9
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|
+0.450
1'35.173
|208.533
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|
+0.744
1'35.467
|207.891
|11
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|
+0.974
1'35.697
|207.392
|12
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|
+0.975
1'35.698
|207.389
|13
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|
+1.135
1'35.858
|207.043
|14
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|
+1.157
1'35.880
|206.996
|15
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|
+1.251
1'35.974
|206.793
|16
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|
+1.512
1'36.235
|206.232
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|
+1.545
1'36.268
|206.161
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|
+1.592
1'36.315
|206.061
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|
+1.866
1'36.589
|205.476
|20
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|
+2.104
1'36.827
|204.971
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Esteban Ocon, Alpine A523, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Q3-Üçüncü bölüm: Leclerc pole'de Verstappen altıncı!
Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren ve Alpine pilotları mücadele ettiler.
12 dakikalık seansta ilk denemelerin ardından Leclerc 1:34.829 ile ilk sıradaydı. Onun sadece 0.056 saniye gerisinde Hamilton vardı, İngiliz pilot mor ilk iki sektör derecesiyle gelse de son sektörde 0.2 saniye kadar kaybetmişti.
Son sektörde takım arkadaşı tarafından engellendiğini düşünen Verstappen ise 0.25 sn kadar geride üçüncüydü.
Sainz, Gasly, Perez, Norris, Piastri, Ocon ve Russell ise ilk 10'u tamamlıyorlardı. Russell'ın turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinmişti.
Pilotlar, bitime 3 dakika kala son denemeler için piste çıktılar. Verstappen son denemesine blokajla başladı ve istediği ilk sektörü atamadı. Leclerc ise derecesini 1:34.723'e çekti.
Sonrasında Verstappen geldi ve ilk sektördeki blokajına rağmen oldukça güçlü son iki sektör sürerek Leclerc'i 0.005 saniye farkla geçti!
Ancak Verstappen zirvede uzun süre kalamadı çünkü Hollandalı pilotun pole turu, 19. virajda pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi.
Böylelikle Leclerc yeniden ilk sıraya yükseldi ve ana yarış için pole pozisyonunun sahibi oldu. Ferrari böylelikle Amerika'da üst üste 2. kez pole almış oldu.
Monakolu pilot, böylelikle Ferrari ile çıkacağı 100. yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Pazar günü Leclerc'in yanında McLaren pilotu Lando Norris yer alacak.
Mercedes'te Lewis Hamilton üçüncü en hızlı zamanı kaydetti, onun arkasında George Russell ve Carlos Sainz ilk 5'i tamamladılar.
Son turu silinen Verstappen altıncı sıraya geriledi. Dördüncü çizgide ise Alpine pilotlarını göreceğiz: Pierre Gasly 7, Esteban Ocon 8. sırada.
Perez ve Piastri ise ilk 10'u tamamladılar.
Q3 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
1'34.723
|209.524
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.130
1'34.853
|0.130
|209.237
|3
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.139
1'34.862
|0.009
|209.217
|4
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.222
1'34.945
|0.083
|209.034
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.356
1'35.079
|0.134
|208.740
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.358
1'35.081
|0.002
|208.735
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|6
|
+0.366
1'35.089
|0.008
|208.718
|8
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|6
|
+0.431
1'35.154
|0.065
|208.575
|9
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.450
1'35.173
|0.019
|208.533
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.744
1'35.467
|0.294
|207.891
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Q2-İkinci bölüm: Leclerc 0.004sn farkla lider
Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.
Tıpkı ilk seansta olduğu gibi, son klasmanın belirlenmesi yine son saniyelere kaldı zira pist gelişimi yine çok kuvvetliydi.
Seansın sonunda 1.35.004 ile Charles Leclerc liderdi, onun sadece 0.004 saniye gerisinde Verstappen vardı.
Hamilton ilk iki sektörde iyi derecelerle gelse de son sektörde fazlasıyla zaman kaybetti ve 3. sıraya yerleşti.
Hamilton'ın arkasında Sainz, Ocon ve Norris vardı. Pierre Gasly, Piastri, Russell ve Perez ise Q3 bileti alan son isimler oldular.
Elenme bölgesinde bizi ilk olarak 11. sıradaki Yuki Tsunoda karşıladı, Guanyu Zhou ise 12. olarak seansa veda etti.
Bottas, Magnussen ve Ricciardo ise ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular.
Q2 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
1'35.004
|208.904
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.004
1'35.008
|0.004
|208.896
|3
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.236
1'35.240
|0.232
|208.387
|4
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.298
1'35.302
|0.062
|208.251
|5
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|6
|
+0.409
1'35.413
|0.111
|208.009
|6
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|6
|
+0.437
1'35.441
|0.028
|207.948
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|6
|
+0.492
1'35.496
|0.055
|207.828
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.572
1'35.576
|0.080
|207.654
|9
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+0.602
1'35.606
|0.030
|207.589
|10
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|5
|
+0.675
1'35.679
|0.073
|207.431
|11
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|6
|
+0.693
1'35.697
|0.018
|207.392
|12
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|6
|
+0.694
1'35.698
|0.001
|207.389
|13
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|6
|
+0.854
1'35.858
|0.160
|207.043
|14
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.876
1'35.880
|0.022
|206.996
|15
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|6
|
+0.970
1'35.974
|0.094
|206.793
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60
Q1-Birinci bölüm: Hamilton lider, Alonso'nun 17 yarışlık Q3 serisi son buldu
Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen ana yarışın gridini belirleyecek olan bildiğimiz, klasik sıralama turlarına geçildi.
Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler.
Bilinmezliklerle girilen sıralama seansı, her zaman olduğu 18 dakikalık Q1 bölümü ile başladı.
Beklendiği gibi pistteki gelişim oldukça güçlüydü ve tur zamanları seansın sonuna geldiğimizde fazlasıyla hızlanmıştı.
Seansın sonunda en hızlı isim 1:35.091 ile Lewis Hamilton'dı, 0.019 saniye geride McLaren pilotu Lando Norris vardı.
Max Verstappen üçüncü olurken, Carlos Sainz ve Yuki Tsunoda ilk 5'i tamamladılar. Sergio Perez altıncı en hızlı isimdi.
Amerika'da B araca geçen Haas'ta Kevin Magnussen yedinciydi. Guanyu Zhou, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ilk 10'u tamamladılar. Alfa Romeo'da Valtteri Bottas 11. sıradaydı. Alpine pilotları arka arkaya dizildiler: Ocon 12, Gasly 13. sıradaydı.
George Russell 14. olurken, Hollanda'da elini kırmasının ardından pistlere geri dönen Daniel Ricciardo 15. sırayı aldı ve geri döndüğü hafta sonunda Q2'ye kaldı.
Elenme bölgesine baktığımızda Nico Hulkenberg 16. sırayı alırken, Fernando Alonso 17. oldu ve elendi!
Böylelikle İspanyol pilotun bu sezonki 17 yarışlık Q3'e kalma serisi son buldu. Alexander Albon, Lance Stroll ve yerel kahraman Logan Sargeant ise son sıraları aldılar.
Q1 sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
1'35.091
|208.713
|2
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+0.019
1'35.110
|0.019
|208.672
|3
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.255
1'35.346
|0.236
|208.155
|4
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.733
1'35.824
|0.478
|207.117
|5
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|6
|
+0.822
1'35.913
|0.089
|206.925
|6
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.898
1'35.989
|0.076
|206.761
|7
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.918
1'36.009
|0.020
|206.718
|8
|G. Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|9
|
+0.961
1'36.052
|0.043
|206.625
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.970
1'36.061
|0.009
|206.606
|10
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.973
1'36.064
|0.003
|206.599
|11
|V. Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|9
|
+0.991
1'36.082
|0.018
|206.561
|12
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|9
|
+1.040
1'36.131
|0.049
|206.455
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|7
|
+1.067
1'36.158
|0.027
|206.397
|14
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|6
|
+1.074
1'36.165
|0.007
|206.382
|15
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|6
|
+1.122
1'36.213
|0.048
|206.279
|16
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.144
1'36.235
|0.022
|206.232
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|8
|
+1.177
1'36.268
|0.033
|206.161
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|6
|
+1.224
1'36.315
|0.047
|206.061
|19
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|9
|
+1.498
1'36.589
|0.274
|205.476
|20
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|8
|
+1.736
1'36.827
|0.238
|204.971
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Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
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