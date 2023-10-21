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Formula 1 Amerika GP
Sıralama turları raporu

2023 Amerika GP Sprint Shootout: Verstappen bu sezonki 3. Sprint pole'ünü aldı, Leclerc ikinci

İlerleyen saatlerde gerçekleştirilecek Sprint yarışının gridini belirlemek için düzenlenen Sprint Shootout seansında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'e gitti.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport presents Sprint Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing with the Sprint Shootout Award in Parc Ferme

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 sezonunda sezonun 19. ayağı Texas'ta yer alan COTA'da gerçekleştiriliyor. 

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile takvimin gözde noktalarından biri olan Amerika GP'de, Sprint Shootout formatı uygulanıyor. 

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve bildiğiniz gibi artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var. 

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Geleneksel sıralama turları seansında en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten gelmişti ve Monakolu pilot, Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı. 

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti. 

Sprint yarışının gridini belirleyen bu seansta Max Verstappen en hızlı isim oldu. 3 kez şampiyon pilot, böylelikle Pazar 01.00'de başlayacak sprint yarışa da ilk sıradan başlayacak. 

Amerika GP hafta sonu, Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece 01.00'de, yani birkaç saat sonra başlayacak olan Sprint yarış ile devam edecek.

Sprint yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'34.538

 209.934
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.055

1'34.593

 209.812
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.069

1'34.607

 209.781
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+0.101

1'34.639

 209.710
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.356

1'34.894

 209.147
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.401

1'34.939

 209.047
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.503

1'35.041

 208.823
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.661

1'35.199

 208.476
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.828

1'35.366

 208.111
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.359

1'35.897

 206.959
11 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull

+1.440

1'35.978

 206.784
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+1.549

1'36.087

 206.550
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.599

1'36.137

 206.442
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.643

1'36.181

 206.348
15 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari

+1.644

1'36.182

 206.346
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+2.211

1'36.749

 205.137
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+2.384

1'36.922

 204.770
18 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari

+2.384

1'36.922

 204.770
19 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull

+2.407

1'36.945

 204.722
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+2.648

1'37.186

 204.214
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Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60

SQ3-Üçüncü bölüm: Verstappen pole'de, ilk 4 0.1 saniye içerisinde

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull, Mercedes ve McLaren pilotlarının yanı sıra Pierre Gasly ile Alexander Albon mücadele etti. 

Bu seans sadece 8 dakikaydı ve pilotlar yumuşak lastiklerle turladılar. Sadece tek bir deneme yapan pilotlar, 8 dakikalık seansın ilk 4 dakikası beklediler ve son 4 dakika kala tek denemeleri için piste çıktılar. 

Herkesin pole pozisyonunu alacak turu atabilmek için tek bir şansı vardı ve hataya yer yoktu. 

İlk olarak Verstappen çizgiyi geçti ve 1:34.538 ile ilk sıraya çıktı. Sonrasında Norris geldi ve 0.101 geride ikinci sıraya yerleşti. Ardından Piastri üçüncü sıraya çıktı. 

Piastri'nin ardından Leclerc geldi ve Verstappen'in 0.055 saniye gerisinde ikinci olarak McLaren pilotlarını birer sıra geri itmiş oldu. 

Hamilton turunu tamamladığında sadece 0.069 saniye geride kaldı ve üçüncü sıraya yerleşti. Böylelikle pole pozisyonu Verstappen'e gitmiş oldu! 

Ana yarış için pole pozisyonunu alan Leclerc, bugün 0.055 saniye geride kalarak ikinci oldu. Araçtaki güncellemelerden fazlasıyla mutlu olan Hamilton ise 0.069 saniye geride üçüncüydü. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

McLaren'da Lando Norris 0.101 geride dördüncü oldu. Böylelikle ilk 4 pilot, 0.101 saniye içerisine dizilmiş oldular. 

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ilk 5'i tamamlarken, Carlos Sainz altıncı oldu. Son denemeler için yeni set lastikleri bulunmayan Sergio Perez yedinci, George Russell sekizinciydi. 

Alexander Albon ile Pierre Gasly ise ilk 10'u tamamladılar.

SQ3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 11

1'34.538

   209.934
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.055

1'34.593

 0.055 209.812
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 12

+0.069

1'34.607

 0.014 209.781
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 15

+0.101

1'34.639

 0.032 209.710
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.356

1'34.894

 0.255 209.147
6 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 14

+0.401

1'34.939

 0.045 209.047
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 14

+0.503

1'35.041

 0.102 208.823
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.661

1'35.199

 0.158 208.476
9 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 12

+0.828

1'35.366

 0.167 208.111
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 12

+1.359

1'35.897

 0.531 206.959
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Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine A523

SQ2-İkinci bölüm: Verstappen spin atmasına rağmen lider

Sprint Shootout'un 10 dakikalık ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Pilotların yine orta hamurla turladığı ikinci bölümde en hızlı isim Verstappen oldu. Son turunda 9. virajda spin atan Verstappen, buna rağmen 1:35.181 ile ikinci bölümün en hızlısı oldu. 

Verstappen'in spini: 

 

Ferrari pilotları onun arkasında yer aldılar: Leclerc iki, Sainz üçüncüydü. Beşinci sırada Sergio Perez, McLaren pilotlarını ayırdı. 

Pierre Gasly yedinci olarak Alpine'i Q3'e taşıdı. Mercedes'te George Russell sekiz, Lewis Hamilton dokuzuncuydu. Son Q3 bileti ise 10. sırayı alan Alexander Albon'a gitti. 

11. sırayı alan Daniel Ricciardo, Hollanda'da elini kırmasının ardından geri döndüğü ilk hafta sonunda neredeyse Q3'e kalıyordu. 

Aston Martin'de Fernando Alonso 12. sırayı aldı ve dünün ardından yine Q3'e kalamadı. Esteban Ocon, Lance Stroll ve Guanyu Zhou ise ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular. 

SQ2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 8

1'35.181

   208.516
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 11

+0.205

1'35.386

 0.205 208.068
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 11

+0.361

1'35.542

 0.156 207.728
4 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 12

+0.413

1'35.594

 0.052 207.615
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 11

+0.537

1'35.718

 0.124 207.346
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.572

1'35.753

 0.035 207.270
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 9

+0.604

1'35.785

 0.032 207.201
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.666

1'35.847

 0.062 207.067
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.706

1'35.887

 0.040 206.981
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+0.766

1'35.947

 0.060 206.851
11 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 9

+0.797

1'35.978

 0.031 206.784
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.906

1'36.087

 0.109 206.550
13 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.956

1'36.137

 0.050 206.442
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 11

+1.000

1'36.181

 0.044 206.348
15 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 11

+1.001

1'36.182

 0.001 206.346
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

SQ1-Birinci bölüm: Verstappen, 0.002 saniye farkla lider

Sprint Shootout'un 12 dakikalık ilk bölümünde tüm pilotlar -kurallar tarafından zorunlu kılındığından- sarı logolu orta lastiklerle piste çıktılar.

Sadece 12 dakika olan bu seansta herkesin temiz bir tur atabilmesi ve trafikten uzak kalabilmesi için çok kısıtlı süre vardı. Dolayısıyla tüm takımlar çok titiz bir şekilde çalışmak zorundalardı. 

Pist gelişiminin tıpkı gün gibi yine etkili olduğu ilk bölüm oldukça sakin ve olaysız geçti. En hızlı derece ise son denemelerde pitte kalan Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, 1:35.997 ile liderdi.  

Ferrari'de Leclerc, 0.002 saniye geride ikinci olurken Williams'ta Alexander Albon pist gelişiminin de yardımıyla üçüncü sırayı aldı. 

Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45

Diğer Ferrari'de Carlos Sainz dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. George Russell ve Sergio Perez onu takip ettiler. 

Dün Q1'de elenerek 17 yarışlık Q3 serisi sona eren Fernando Alonso, yedinci olarak bu sefer Q2'ye çıkmayı başardı. 

Esteban Ocon, Lewis Hamilton ve Lando Norris ilk 10'u tamamladılar. İlk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalan diğer isimler Guanyu Zhou, Lance Stroll, Pierre Gasly, Oscar Piastri ve Daniel Ricciardo oldular. 

İkinci bölüme kalan Ricciardo, seans içerisinde Lewis Hamilton'ı tehlikeli bir şekilde engellediği bir şekilde inceleme altında. 

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Amerika'ya büyük güncellemeler getiren Haas, Sprint Shootout'a iki aracıyla birden ilk bölümde veda etti. 

Nico Hulkenberg 16, Kevin Magnussen 17. sıradaydı. Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda ve kendi evinde yarışan Logan Sargeant ise son sıraları aldılar. 

SQ1 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'35.997

   206.743
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.002

1'35.999

 0.002 206.739
3 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.233

1'36.230

 0.231 206.243
4 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 6

+0.271

1'36.268

 0.038 206.161
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.284

1'36.281

 0.013 206.134
6 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5

+0.350

1'36.347

 0.066 205.992
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.368

1'36.365

 0.018 205.954
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.375

1'36.372

 0.007 205.939
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 6

+0.396

1'36.393

 0.021 205.894
10 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 7

+0.502

1'36.499

 0.106 205.668
11 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 5

+0.557

1'36.554

 0.055 205.551
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.578

1'36.575

 0.021 205.506
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.598

1'36.595

 0.020 205.464
14 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.706

1'36.703

 0.108 205.234
15 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6

+0.740

1'36.737

 0.034 205.162
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.752

1'36.749

 0.012 205.137
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.925

1'36.922

 0.173 204.770
18 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 6

+0.925

1'36.922

 0.000 204.770
19 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 5

+0.948

1'36.945

 0.023 204.722
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6

+1.189

1'37.186

 0.241 204.214
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Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams FW45

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