2023 Amerika GP Sprint Shootout: Verstappen bu sezonki 3. Sprint pole'ünü aldı, Leclerc ikinci

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 sezonunda sezonun 19. ayağı Texas'ta yer alan COTA'da gerçekleştiriliyor.

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile takvimin gözde noktalarından biri olan Amerika GP'de, Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve bildiğiniz gibi artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Geleneksel sıralama turları seansında en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten gelmişti ve Monakolu pilot, Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Sprint yarışının gridini belirleyen bu seansta Max Verstappen en hızlı isim oldu. 3 kez şampiyon pilot, böylelikle Pazar 01.00'de başlayacak sprint yarışa da ilk sıradan başlayacak.

Amerika GP hafta sonu, Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece 01.00'de, yani birkaç saat sonra başlayacak olan Sprint yarış ile devam edecek.

Sprint yarış gridi:

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60

SQ3-Üçüncü bölüm: Verstappen pole'de, ilk 4 0.1 saniye içerisinde

Sıralama turlarının son bölümünde Ferrari, Red Bull, Mercedes ve McLaren pilotlarının yanı sıra Pierre Gasly ile Alexander Albon mücadele etti.

Bu seans sadece 8 dakikaydı ve pilotlar yumuşak lastiklerle turladılar. Sadece tek bir deneme yapan pilotlar, 8 dakikalık seansın ilk 4 dakikası beklediler ve son 4 dakika kala tek denemeleri için piste çıktılar.

Herkesin pole pozisyonunu alacak turu atabilmek için tek bir şansı vardı ve hataya yer yoktu.

İlk olarak Verstappen çizgiyi geçti ve 1:34.538 ile ilk sıraya çıktı. Sonrasında Norris geldi ve 0.101 geride ikinci sıraya yerleşti. Ardından Piastri üçüncü sıraya çıktı.

Piastri'nin ardından Leclerc geldi ve Verstappen'in 0.055 saniye gerisinde ikinci olarak McLaren pilotlarını birer sıra geri itmiş oldu.

Hamilton turunu tamamladığında sadece 0.069 saniye geride kaldı ve üçüncü sıraya yerleşti. Böylelikle pole pozisyonu Verstappen'e gitmiş oldu!

Ana yarış için pole pozisyonunu alan Leclerc, bugün 0.055 saniye geride kalarak ikinci oldu. Araçtaki güncellemelerden fazlasıyla mutlu olan Hamilton ise 0.069 saniye geride üçüncüydü.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

McLaren'da Lando Norris 0.101 geride dördüncü oldu. Böylelikle ilk 4 pilot, 0.101 saniye içerisine dizilmiş oldular.

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ilk 5'i tamamlarken, Carlos Sainz altıncı oldu. Son denemeler için yeni set lastikleri bulunmayan Sergio Perez yedinci, George Russell sekizinciydi.

Alexander Albon ile Pierre Gasly ise ilk 10'u tamamladılar.

SQ3 sonucu:

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523

SQ2-İkinci bölüm: Verstappen spin atmasına rağmen lider

Sprint Shootout'un 10 dakikalık ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Pilotların yine orta hamurla turladığı ikinci bölümde en hızlı isim Verstappen oldu. Son turunda 9. virajda spin atan Verstappen, buna rağmen 1:35.181 ile ikinci bölümün en hızlısı oldu.

Verstappen'in spini:

Ferrari pilotları onun arkasında yer aldılar: Leclerc iki, Sainz üçüncüydü. Beşinci sırada Sergio Perez, McLaren pilotlarını ayırdı.

Pierre Gasly yedinci olarak Alpine'i Q3'e taşıdı. Mercedes'te George Russell sekiz, Lewis Hamilton dokuzuncuydu. Son Q3 bileti ise 10. sırayı alan Alexander Albon'a gitti.

11. sırayı alan Daniel Ricciardo, Hollanda'da elini kırmasının ardından geri döndüğü ilk hafta sonunda neredeyse Q3'e kalıyordu.

Aston Martin'de Fernando Alonso 12. sırayı aldı ve dünün ardından yine Q3'e kalamadı. Esteban Ocon, Lance Stroll ve Guanyu Zhou ise ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular.

SQ2 sonucu:

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

SQ1-Birinci bölüm: Verstappen, 0.002 saniye farkla lider

Sprint Shootout'un 12 dakikalık ilk bölümünde tüm pilotlar -kurallar tarafından zorunlu kılındığından- sarı logolu orta lastiklerle piste çıktılar.

Sadece 12 dakika olan bu seansta herkesin temiz bir tur atabilmesi ve trafikten uzak kalabilmesi için çok kısıtlı süre vardı. Dolayısıyla tüm takımlar çok titiz bir şekilde çalışmak zorundalardı.

Pist gelişiminin tıpkı gün gibi yine etkili olduğu ilk bölüm oldukça sakin ve olaysız geçti. En hızlı derece ise son denemelerde pitte kalan Max Verstappen'den geldi. Hollandalı pilot, 1:35.997 ile liderdi.

Ferrari'de Leclerc, 0.002 saniye geride ikinci olurken Williams'ta Alexander Albon pist gelişiminin de yardımıyla üçüncü sırayı aldı.

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

Diğer Ferrari'de Carlos Sainz dördüncü en hızlı zamanı kaydetti. George Russell ve Sergio Perez onu takip ettiler.

Dün Q1'de elenerek 17 yarışlık Q3 serisi sona eren Fernando Alonso, yedinci olarak bu sefer Q2'ye çıkmayı başardı.

Esteban Ocon, Lewis Hamilton ve Lando Norris ilk 10'u tamamladılar. İlk 15 içerisinde yer alarak ikinci bölüme kalan diğer isimler Guanyu Zhou, Lance Stroll, Pierre Gasly, Oscar Piastri ve Daniel Ricciardo oldular.

İkinci bölüme kalan Ricciardo, seans içerisinde Lewis Hamilton'ı tehlikeli bir şekilde engellediği bir şekilde inceleme altında.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Amerika'ya büyük güncellemeler getiren Haas, Sprint Shootout'a iki aracıyla birden ilk bölümde veda etti.

Nico Hulkenberg 16, Kevin Magnussen 17. sıradaydı. Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda ve kendi evinde yarışan Logan Sargeant ise son sıraları aldılar.

SQ1 sonucu:

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45