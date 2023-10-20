2023 Amerika GP 1. antrenman: Verstappen zirvede, Leclerc ve Hamilton takipte

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 sezonunda son düzlüğe girdik zira bitime artık sadece 5 yarış kaldı.

Son 5 yarıştan ilki, bu hafta sonu Austin, Texas'ta yer alan COTA'da gerçekleştiriliyor.

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile takvimin gözde noktalarından biri olan Amerika GP'de, Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

Bildiğiniz üzere, yeni format dahilinde Cumartesi günkü 2. antrenman seansı kaldırıldı ve onun yerine Sprint yarışı için özel bir sıralama seansı eklendi. Bu da şu anlama geliyor: Bu seans, bu hafta sonu gerçekleştirilecek tek antrenman seansıydı.

Bu 60 dakikalık seansın ardından araçlar Kapalı Park'a girdiler, yani bu seansın ardından araçlarda hafta sonu boyunca ayar değişikliği yapılamayacak.

Kısacası takımların bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2 sıralama ve 2 yarışa hazırlanmaları için ellerinde sadece bu 60 dakikalık seans vardı. Durum böyle olunca da oldukça yoğun bir seans izledik. Seans yoğun olmasına rağmen oldukça olaysızdı, kaza yapan ya da spin atan görmedik.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Seans raporu

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle birlikte 60 dakikalık seans başladı ve neredeyse tüm pilotlar hemen piste çıktılar.

Bu seansın tek antrenman seansı olmasının yanı sıra buraya büyük güncellemeler getiren takımlar da vardı. Mercedes, AlphaTauri, Haas ve Aston Martin; COTA'ya güncellemeler getirmişlerdi. Bu da bu seansı daha da önemli yaptı.

İlk 15 dakika oldukça sakin bir şekilde geçti, neredeyse tüm pilotlar piste çıkarak piste yeniden alıştılar ve turladılar.

ilk 30 dakikayı tamamladığımızda ise güncellemeler bulunan W14 ile Lewis Hamilton 1:37.394 ile ilk sıradaydı.

Mercedes, bu hafta sonu 2024 aracındaki yeniliklerin bir provası olan güncellemelerini deniyor ve bu seansta da Mercedes pilotlarının bolca turladığını gördük.

Hamilton'ın 0.104 saniye kadar arkasında Max Verstappen vardı. Lando Norris ise ilk üçü tamamlıyordu.

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ise aracının kontrolünü kaybettiği bir an yaşadı.

Piastri'nin kurtarışı:

Seansın son 10 dakikasına girdiğimizde yumuşak lastiklerle dereceler gelmeye başladı. Bu denemelerin ardından Max Verstappen 1.35.912 ile ilk sırayı aldı ve hafta sonunun tek antrenman seansını lider tamamladı.

Onun 0.158 saniye kadar arkasında Ferrari'den Charles Leclerc vardı. İlk iki sektörde mor dereceyle gelen Lewis Hamilton, son sektörde zaman kaybetmesinin ardından 3. sıraya yerleşti.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

Diğer Red Bull'da Sergio Perez en hızlı 4. zamanı kaydederken, COTA'ya neredeyse bir "B araç" getiren Haas'ta Kevin Magnussen ilk 5'i tamamladı.

Magnussen'in arkasında George Russell ve Alexander Albon yer aldı. Carlos Sainz ise sekizinciydi.

Nico Hulkenberg ve Pierre Gasly ilk 10'u tamamladılar. Kendi evinde yarışan çaylak pilot Logan Sargeant 11. sıradaydı. Esteban Ocon onu takip etti.

Amerika'ya büyük bir güncelleme paketi getiren AlphaTauri'nin pilotları arka arkaya dizildiler: Yuki Tsunoda 13, Hollanda'da elini kırmasının ardından pistlere geri dönen Daniel Ricciardo ise 14. oldu.

McLaren, yumuşak lastiklerini sakladığından sakin bir seans geçirdi. Norris 15, Piastri 19. sırayı alabildi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Alfa Romeo'da Guanyu Zhou 16, Valtteri Bottas 17. oldu. Tüm seans fren sorunları yaşayan Aston Martin'de ise Fernando Alonso 18, Lance Stroll 20. idi.

Seans sonucu: