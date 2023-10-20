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Formula 1 Amerika GP
Antrenman raporu

2023 Amerika GP 1. antrenman: Verstappen zirvede, Leclerc ve Hamilton takipte

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 sezonunda son düzlüğe girdik zira bitime artık sadece 5 yarış kaldı. 

Son 5 yarıştan ilki, bu hafta sonu Austin, Texas'ta yer alan COTA'da gerçekleştiriliyor. 

Giderek büyüyen taraftar kitlesinin oluşturduğu festival havası, ünlü misafirleri ve akıcı pist yapısı ile takvimin gözde noktalarından biri olan Amerika GP'de, Sprint Shootout formatı uygulanıyor. 

Bildiğiniz üzere, yeni format dahilinde Cumartesi günkü 2. antrenman seansı kaldırıldı ve onun yerine Sprint yarışı için özel bir sıralama seansı eklendi. Bu da şu anlama geliyor: Bu seans, bu hafta sonu gerçekleştirilecek tek antrenman seansıydı.

Bu 60 dakikalık seansın ardından araçlar Kapalı Park'a girdiler, yani bu seansın ardından araçlarda hafta sonu boyunca ayar değişikliği yapılamayacak. 

Kısacası takımların bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2 sıralama ve 2 yarışa hazırlanmaları için ellerinde sadece bu 60 dakikalık seans vardı. Durum böyle olunca da oldukça yoğun bir seans izledik. Seans yoğun olmasına rağmen oldukça olaysızdı, kaza yapan ya da spin atan görmedik.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Seans raporu

Pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle birlikte 60 dakikalık seans başladı ve neredeyse tüm pilotlar hemen piste çıktılar. 

Bu seansın tek antrenman seansı olmasının yanı sıra buraya büyük güncellemeler getiren takımlar da vardı. Mercedes, AlphaTauri, Haas ve Aston Martin; COTA'ya güncellemeler getirmişlerdi. Bu da bu seansı daha da önemli yaptı. 

İlk 15 dakika oldukça sakin bir şekilde geçti, neredeyse tüm pilotlar piste çıkarak piste yeniden alıştılar ve turladılar. 

ilk 30 dakikayı tamamladığımızda ise güncellemeler bulunan W14 ile Lewis Hamilton 1:37.394 ile ilk sıradaydı. 

Mercedes, bu hafta sonu 2024 aracındaki yeniliklerin bir provası olan güncellemelerini deniyor ve bu seansta da Mercedes pilotlarının bolca turladığını gördük. 

Hamilton'ın 0.104 saniye kadar arkasında Max Verstappen vardı. Lando Norris ise ilk üçü tamamlıyordu. 

Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri ise aracının kontrolünü kaybettiği bir an yaşadı. 

Piastri'nin kurtarışı: 

 

Seansın son 10 dakikasına girdiğimizde yumuşak lastiklerle dereceler gelmeye başladı. Bu denemelerin ardından Max Verstappen 1.35.912 ile ilk sırayı aldı ve hafta sonunun tek antrenman seansını lider tamamladı. 

Onun 0.158 saniye kadar arkasında Ferrari'den Charles Leclerc vardı. İlk iki sektörde mor dereceyle gelen Lewis Hamilton, son sektörde zaman kaybetmesinin ardından 3. sıraya yerleşti. 

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

Diğer Red Bull'da Sergio Perez en hızlı 4. zamanı kaydederken, COTA'ya neredeyse bir "B araç" getiren Haas'ta Kevin Magnussen ilk 5'i tamamladı. 

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Magnussen'in arkasında George Russell ve Alexander Albon yer aldı. Carlos Sainz ise sekizinciydi. 

Nico Hulkenberg ve Pierre Gasly ilk 10'u tamamladılar. Kendi evinde yarışan çaylak pilot Logan Sargeant 11. sıradaydı. Esteban Ocon onu takip etti. 

Amerika'ya büyük bir güncelleme paketi getiren AlphaTauri'nin pilotları arka arkaya dizildiler: Yuki Tsunoda 13, Hollanda'da elini kırmasının ardından pistlere geri dönen Daniel Ricciardo ise 14. oldu. 

McLaren, yumuşak lastiklerini sakladığından sakin bir seans geçirdi. Norris 15, Piastri 19. sırayı alabildi. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

Alfa Romeo'da Guanyu Zhou 16, Valtteri Bottas 17. oldu. Tüm seans fren sorunları yaşayan Aston Martin'de ise Fernando Alonso 18, Lance Stroll 20. idi. 

Seans sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 23

1'35.912

   206.927
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 25

+0.156

1'36.068

 0.156 206.591
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 23

+0.281

1'36.193

 0.125 206.322
4 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+0.300

1'36.212

 0.019 206.281
5 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 21

+0.560

1'36.472

 0.260 205.726
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.562

1'36.474

 0.002 205.721
7 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 21

+0.580

1'36.492

 0.018 205.683
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 24

+0.621

1'36.533

 0.041 205.596
9 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 21

+0.790

1'36.702

 0.169 205.236
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 22

+0.793

1'36.705

 0.003 205.230
11 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 26

+1.075

1'36.987

 0.282 204.633
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 22

+1.154

1'37.066

 0.079 204.467
13 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 25

+1.192

1'37.104

 0.038 204.387
14 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 24

+1.240

1'37.152

 0.048 204.286
15 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 21

+1.344

1'37.256

 0.104 204.067
16 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 25

+1.506

1'37.418

 0.162 203.728
17 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 24

+1.605

1'37.517

 0.099 203.521
18 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 19

+1.928

1'37.840

 0.323 202.849
19 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+2.508

1'38.420

 0.580 201.654
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 5

+4.028

1'39.940

 1.520 198.587
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