2022'ye kıyasla hangi takımlar daha fazla puan aldı?

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İlk üç yarışın ardından listenin iki ucunda da epey bir değişiklik var. Geçen yıl ilk üç yarışta 104 puan toplayan ve bu bölümde en çok puan alan takımı olan Ferrari, 2023'ün ilk üç yarışında sadece 26 puan aldı. Bundan ötürü de geçen yıla kıyasla en çok gerileyen takım oldu.

Alpine, geçen yılla kıyaslandığında 14, McLaren 12, Mercedes ve AlphaTauri ise 9 puan daha az aldı.

En büyük atılımı ise Red Bull yaptı. Geçen yılın başında dayanıklılık sorunları yaşayan ve sadece 55 puan alan Red Bull, bu yıl 123 puan topladı. Böylelikle 68 puanlık yükselişle zirvede yer aldı.

Geçen yıl ilk üç yarışta puan alamayan Aston Martin, bu yıl 65 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıla kıyasla sadece Williams'ın puanı değişmedi. İngiliz ekip geçen yıl 1 puan alırken, bu yıl da 1 puan aldı.

Haas ve Alfa Romeo ise sırasıyla 5 ile 7 puan gerilediler.

2022 vs 2023 puan kıyası:

Takım 2022 2023 Fark Red Bull Racing 55 123 68 Aston Martin 0 65 65 Williams 1 1 0 Haas 12 7 -5 Alfa Romeo 13 6 -7 AlphaTauri 10 1 -9 Mercedes 65 56 -9 McLaren 24 12 -12 Alpine 22 8 -14 Ferrari 104 26 -78