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2022'ye kıyasla Bahreyn'de en büyük adımı Aston Martin attı

2022 sezonuyla kıyaslandığında Bahreyn Grand Prix'sinde en büyük gelişimi Aston Martin kaydetmiş durumda.

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2022'ye kıyasla Bahreyn'de en büyük adımı Aston Martin attı
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Aston Martin geçen yılın başlangıcında, performans anlamında çok iyi bir noktada değildi ve gridin en yavaş birkaç takımından birisiydi.

Fakat bu yıl durumu tersine çevirdiler ve öndeki üç takım arasına girmeyi başardılar.

Fernando Alonso, Bahreyn sıralama turlarında beşinci en iyi zamanı yaptı ve attığı tur, geçen yıl Aston Martin pilotlarının attığı tura kıyasla 2.4 saniye daha iyiydi. Bu da geçen yıla kıyasla en büyük adımı İngiliz ekibin attığını gösteriyor.

Williams 1.2 saniye gelişimle ikinci sırada yer alırken, son şampiyon Red Bull 0.973 saniye kazançla ilk üçü tamamlıyor.

Mercedes, geçen yıla kıyasla 0.708 saniyelik bir ilerleme kaydetmiş durumda.

Ferrari 0.558 saniyelik gelişimle listede, sekizinci sırada yer alıyor. AlphaTauri ve Alfa Romeo ise en az gelişen takımlar oldular. Özellikle Alfa Romeo, geçen yıla kıyasla sadece 0.117 saniye gelişmiş durumda.

2022 Bahreyn sıralama turlarına kıyasla performans kazançları:

Takım Kazanç/kayıp
Aston Martin -2.441
Williams -1.203
Red Bull -0.973
Mercedes -0.708
Alpine -0.707
Haas -0.652
McLaren -0.627
Ferrari -0.558
AlphaTauri -0.235
Alfa Romeo -0.117
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