2022'den itibaren GB4 serisinde "Russell Pole Pozisyonu Ödülü" verilecek

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Russell ve ödülün organizatörü, John Cavill, yeni kupanın verilmesiyle ilgili olarak birbirleriyle temas halindeydiler. Russell, İngiliz Formula 4'te yarıştığı dönemlerde bu ödülü kazanmıştı, serinin GB4 olarak yeniden adlandırılmasının ardından ise ödül artık onun ismini taşıyacak.

Cavill, genç kategorilerde ilerlemek isteyen genç sürücülere sezon başına toplam 4.000 £'luk bir ödül kazanma fırsatı sundu. O sezon ödülün sahibi olan Russell, 2014'te şampiyonluğu kazanma yolunda 1.000 Euro değerindeki en büyük ödülü kazandı.

Russell, gençlik yıllarında kendisi de aynı yolu izlemiş bir pilot olarak, genç sürücüler için dağıtılan böyle bir ödülde isminin bulunmasını bir “onur” olarak nitelendirdi.

Russell, duyurunun yapılmasının ardından, "John Cavill, yarışmaya başladığım ilk günlerden beri bana çok destek oldu ve 2014'te BRDC F4 Şampiyonasını kazandığım sezondan bu yana benim için tanıdık bir yüz haline geldi."

"Alt serilerde pek çok genç sürücüye destek verdi ve onun yeni GB4 Şampiyonası'ndaki girişimine destek verme davetini kabul etmekten onur duyuyorum."

"2014'te BRDC F4 Şampiyonasını kazanmak kariyerim için çok önemliydi, o olmadan bugün olduğum yerde olabileceğimi düşünmüyorum. Şu anki genç pilotlara, GB4'ün, o zamanlar karşıma çıkardığı fırsatların aynısını sağlayacağından eminim."

"Yıl sonunda 2022 George Russell Pole Pozisyon Kupası kazananını tebrik etmek için sabırsızlanıyorum!" dedi.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG

Ödül organizatörü Cavill şunları söyledi: “GB3 ve şimdi GB4 Şampiyonalarında yer almak büyük bir ayrıcalık olmaya devam ediyor ve bu iki büyük şampiyonada yer alma fırsatı için Jonathan Palmer'a [MotorSport Vision CEO'suna] teşekkür etmek istiyorum."

"George'un GB4 için Pole Pozisyon Kupası'na katılma davetimi kabul etmesinden gerçekten memnunum. Bu ödülü düzenlemeye layık görülüyor olmak beni her zaman gerçekten heyecanlandırıyor. Böyle ödüllerin her hafta sonu boyunca en hızlı sürücüyü gösterdiğini hissediyorum."

"George, 2014'te ödülün kazananıydı ve umarım George Russell Pole Pozisyon Kupası'nın galibi onun izinden gitmek için iyi bir şansa sahip olur." dedi.

Russell, Williams'tan ayrılmasının ardından, bu sezondan itibaren yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak. Genç İngiliz, yeni takım arkadaşıyla mücadele ederken geçtiğimiz yıllarda uyguladığı yaklaşımı değiştirmeyeceğini de belirtti.