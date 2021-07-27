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2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

George Russell'ın gelecek yıl Mercedes'e katılmasının ardından, İngiliz pilottan boşalacak Williams koltuğuna Nyck de Vries geçecek gibi görünüyor. Mercedes, Russell'ın ayrılığı sonrası o koltukta De Vries'ı görmek istiyor.

2022'de Russell'ın Williams koltuğuna De Vries geçebilir!

Eski Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, oldukça yoğun bir Ağustos ayı ile karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. 26 yaşındaki Hollandalı pilot, bu süreçte favori olduğu Formula E şampiyonasının final yarışlarına ve prestijli Le Mans 24 Saat yarışına katılacak.

Fakat De Vries'ın favoriler arasında yer aldığı bir başka yarış daha var: Williams'ta George Russell'dan boşalacak olan 2022 koltuğu.

Mercedes, genç sürücülerine Formula 1'de yarışma fırsatı vermeye devam etmek istiyor ve bunun için tek olası fırsat Williams'ın ikinci koltuğu.

Şu anda takımın Formula 2'den Formula 1'e geçmeye hazır olan hiçbir genç sürücüsü yok ve bu yüzden Mercedes, Formula E sürücülerinden birine bu fırsatı vermeyi düşünüyor. Motorsport.com İtalya'ya göre de takım De Vries'ta karar kılmış durumda.

Hollandalı pilot, 2019'da Formula 2 şampiyonluğunu kazandı ve alt kategorilerde sekiz sezon geçirmesine rağmen Formula 1'de yarışma şansı bulamadı.

Kariyerine odaklanmaya devam eden De Vries, dayanıklılık yarışlarının yanı sıra çok iyi bir sezon geçirdiği Formula E'ye odaklandı.

Formula 1 kapıları kendisi için artık kapanmış görünüyordu ancak Russell'ın Mercedes'e geçişiyle tetiklenecek domino etkisi, De Vries'a gelecek yıl Formula 1'e girme konusunda umut vermiş durumda.

Williams'ta koltuk için seçenekler arasında Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat ve Dan Ticktum da var. Fakat kâğıt üzerinde Mercedes destekli De Vries seçeneği tercih ediliyor gibi görünüyor.

Bu, Valtteri Bottas'ın gelecek yıl Alfa Romeo'ya geçeceğinin bir başka işareti olabilir.

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