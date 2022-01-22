2022’de F1 araçlarının ağırlıklarının artması, takımları nasıl zorluyor?

RacingNews365'e konuşan Alfa Romeo Teknik Direktörü Jan Monchaux, sporun yeni bir çağa girmeye hazırlandığı dönemde, F1 araç ağırlığının takımların ve sürücülerin 2022 sezonu öncesinde dikkate alması gereken " büyük bir faktör" haline geleceğini söyledi.

Yenilenen teknik kurallarla birlikte, bir F1 aracının minimum ağırlığı 2021 sezonuna (752 kg) kıyasla neredeyse 50 kg artışla 795 kg'a yükselecek. On yıldan biraz daha uzun bir süre önce 2008'de F1 araçları 595 kg ağırlığındaydı, yani yaklaşık 200 kg daha hafifti.

Artışın arkasında, 2014 yılından beri kullanılan çok daha ağır turbo-hibrit güç üniteleri ve son yıllarda Halo kokpit koruma sistemi de dahil olmak üzere araca eklenen çeşitli güvenlik geliştirmeleri gibi faktörler var.

Monchaux, halihazırda 2022 kurallarına geçişin kendileri için zorlayıcı olduğunu, daha fazla güvenlik temelli değişikliklerin ve daha büyük lastiklerin durumu daha da zorlaştırdığını söyledi.

Sadece RacingNews365'e konuşan Monchaux, "Güvenliği artırdık, bu araçta oldukça ciddi bir ağırlık artışıyla birlikte geliyor ancak kurallardaki değişikliklerin dışında daha büyük lastikler, daha büyük jantlar, daha büyük fren diskleri ile artan ağırlık açıkçası herkes için büyük bir konu.”

“Son derece zorlu olacak; bizim için kesinlikle büyük, büyük bir faktör.” dedi.

Monchaux, en son kuralların ve araçların ağırlaşması faktörünün, muhtemelen pistteki sürücüler için işleri daha zor hale getireceğini belirtti.

Yeni nesil araçları sürmenin daha mı zor, yoksa daha kolay mı olacağı sorulduğunda Monchaux, “Sanırım biraz daha zor olacak. Araçlar daha ağır olacak, bu kesinlikle harika değil ve sanırım, tüm takımlar çok yaratıcı olsa bile, [önceki dönemde olduğu gibi] bazı belirli aero özellikleri üzerinde sahip olduğumuz otoriteyi geri kazanmak için mücadele etmemiz gerekecek.”

“Amortisör konusunda da ciddi değişiklikler var, artık hidrolik süspansiyonlar yok. Sürüşle ilgili tüm konular kötüleşecek. Lastikler ve jantlar çok daha ağırlaşıyor; yaysız ağırlık da sürüşü daha karmaşık hale getirecek.”

“Özellikle çok rüzgarlı koşullarda veya bazı aşırı koşullarda sürmenin daha da zor olabileceğini düşünüyorum.” şeklinde cevap verdi.