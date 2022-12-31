2022'de en çok "günün sürücüsü" Verstappen seçildi
Max Verstappen, 2022 sezonunda en çok günün sürücüsü seçilen isim oldu.
Taraftarlar, 2016'dan bu yana her yarışın sonuna doğru Formula 1'in resmi internet sitesine giriyor ve yarışın en iyi pilotunu seçiyor.
Bu yıl toplamda dokuz sürücü günün pilotu seçilirken, en çok günün pilotu olan isim Max Verstappen oldu.
Hollandalı pilot toplamda beş kez günün pilotu seçildi ve yıl boyunca oy dağılımlarının 249'unu aldı. Ayrıca 16 kez de oylamada ilk beşe girdi.
Charles Leclerc dört kez günün pilotu seçilirken, 18 kez ilk beşe girdi.
Yıl boyunca oylamada ilk beşe giremeyen isimler Valtteri Bottas, Lance Stroll ve Nico Hulkenberg oldu.
Günü pilotu oylaması sonuçları:
|Pilot
|Günün pilotu
|İlk beş
|Oyların toplamı
|Verstappen
|5
|16
|249
|Leclerc
|4
|
18
|222,6
|Hamilton
|3
|15
|200,9
|Perez
|3
|12
|171,8
|Vettel
|3
|8
|133,6
|Sainz
|1
|7
|107,5
|Russell
|-
|8
|86,4
|Alonso
|-
|6
|60,1
|Ricciardo
|1
|4
|55,4
|Schumacher
|1
|3
|46,1
|Magnussen
|-
|2
|30
|De Vries
|1
|1
|24,8
|Norris
|-
|2
|20,4
|Gasly
|-
|2
|19,8
|Albon
|-
|2
|15
|Ocon
|-
|1
|14,5
|Latifi
|-
|1
|9,7
|Tsunoda
|-
|1
|8,7
|Zhou
|-
|1
|5
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