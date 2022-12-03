2022'de en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanmış

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2022 Formula 1 takviminde yer alan yarışlara bakıldığında, bunların 12 tanesinde 30'dan fazla geçiş olurken, diğer 10'unda 30'un altında geçiş yaşandı.

F1statsguru'nun gerçek verilere göre hazırladığı listede sürpriz yok; Sezonun en çok geçiş yaşanan yarışı 62 geçişle Brezilya Grand Prix'si oldu.

Listenin en altında ise, her yıl takvimde yer alan ve bazen tek bir atak dahi olmayan Monako yer aldı. Yağmurun da etkisiyle bu yıl Monako'da beş geçiş yapıldı.

Listede tam rakamlar verilmedi ancak Amerika GP'de 60'a yakın geçiş olduğu ve bundan ötürü ikinci sırada yer aldığı açıklandı.

Bahreyn yine en çok geçiş olan pistlerden birisiydi ve Amerika'nın hemen ardında üçüncü oldu.

Abu Dhabi, yenilenen düzeniyle en çok geçişin olduğu dördüncü yarış olurken, Avusturya, Macaristan ve İtalya GP benzer geçiş sayılarıyla ilk yediyi tamamladı.

Monako dışında geçişin en az olduğu yarışlar ise Emilia Romagna, Singapur, Hollanda, Japonya ve Meksika oldu. Özellikle Emilia Romagna, Singapur, Hollanda ve Japonya'da 20 geçiş bile olmadı.

Bu yıl takvime giren Miami, 45 geçişle sezonun en çok geçiş yapılan dokuzuncu yarışı oldu.