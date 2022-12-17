2022'de en az dayanıklılık sorununu Mercedes yaşamış

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2022 sezonunu puansız kapatan, pit stop şampiyonasında sekizinci olabilen Mercedes'in zirvede olduğu önemli bir alan vardı; Dayanıklılık.

Mercedes sürücüleri yıl boyunca sadece bir kez teknik sorunla yarış dışı kaldılar ve o da Abu Dhabi GP'de Lewis Hamilton'ın yaşadığı hidrolik sorunuydu. Bunun kerblere çıkması sonucu ortaya çıkması çok muhtemel.

Sonuç olarak Mercedes, 2022 yılında 2 bin 247 tur tamamlayıp, sezonun en çok tur atan takımı oldu. Bu süreçte 12 bin 382 kilometre mesafe tamamladılar.

En çok kilometreyi tamamlayan takım ise Red Bull'du. Avusturyalı ekip, son yılların aksine çok az dayanıklılık sorunu yaşadığı yılda 2.222 tur attı ve bu da 12 bin 422 kilometreye denk geldi.

Mercedes pilotları yıl boyunca üç kez yarış dışı kaldılar, Red Bull ise beş kez yarış dışı kaldı. Fakat yarış dışı kalınan pist uzunlukları ve yarış dışı kalınan turlar, kilometre tarafında Red Bull'un zirvede yer almasını sağladı.

Tamamlanan tur açısından Mercedes ve Red Bull'un arasında 2.234 turla McLaren var ancak kilometre anlamında hem Mercedes hem de Red Bull'un gerisindeler.

12 bin kilometrenin üzerinde mesafe tamamlayan son takım 12 bin 221 kilometre ile Aston Martin olurken, Ferrari sezonun en az tur atan takımı oldu.

İtalyan ekip, yıl boyunca hem pilot hataları hem de dayanıklılık sorunlarıyla sadece 1.990 tur tamamlarken, bu da 11 bin 56 kilometreye denk geldi.

Kilometre anlamında en az mesafe tamamlayan takım ise 10 bin 844 kilometre ile Alfa Romeo oldu. Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun yıl boyunca 12 kez yarış dışı kalmasıyla Alfa Romeo, bu yıl en çok yarış dışı kalan takım oldu.

Tamamlanan turlar/kilometreler:

Takım Tur kilometre Yarış dışı (arıza/kaza) 2021'de yarış dışı kalma Mercedes 2.247 12.382 3 (1/2) 6 McLaren 2.234 12.363 5 (3/2) 1 Red Bull 2.222 12.422 5 (4/1) 7 Aston Martin 2.213 12.221 6 (3/3) 4 Alpine 2.191 11.844 8 (8/0) 5 Williams 2.172 11.509 10 (1/9) 8. AlphaTauri 2.144 11.708 8 (4/4) 9 Alfa Romeo 2.068 10.844 12 (7/5) 3 Haas 2.054 11.586 7 (3/4) 10 Ferrari 1.990 11.056 9 (4/5) 2

*Bilgiler ve tablo Auto Motor und Sport'a aittir.