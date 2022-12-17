2022'de en az dayanıklılık sorununu Mercedes yaşamış
2022'de umduğu başarıyı yakalayamayan Mercedes, bir alanda zirvede yer aldı. Bu alan, son yıllarda olduğu gibi yine dayanıklılıktı.
2022 sezonunu puansız kapatan, pit stop şampiyonasında sekizinci olabilen Mercedes'in zirvede olduğu önemli bir alan vardı; Dayanıklılık.
Mercedes sürücüleri yıl boyunca sadece bir kez teknik sorunla yarış dışı kaldılar ve o da Abu Dhabi GP'de Lewis Hamilton'ın yaşadığı hidrolik sorunuydu. Bunun kerblere çıkması sonucu ortaya çıkması çok muhtemel.
Sonuç olarak Mercedes, 2022 yılında 2 bin 247 tur tamamlayıp, sezonun en çok tur atan takımı oldu. Bu süreçte 12 bin 382 kilometre mesafe tamamladılar.
En çok kilometreyi tamamlayan takım ise Red Bull'du. Avusturyalı ekip, son yılların aksine çok az dayanıklılık sorunu yaşadığı yılda 2.222 tur attı ve bu da 12 bin 422 kilometreye denk geldi.
Mercedes pilotları yıl boyunca üç kez yarış dışı kaldılar, Red Bull ise beş kez yarış dışı kaldı. Fakat yarış dışı kalınan pist uzunlukları ve yarış dışı kalınan turlar, kilometre tarafında Red Bull'un zirvede yer almasını sağladı.
Tamamlanan tur açısından Mercedes ve Red Bull'un arasında 2.234 turla McLaren var ancak kilometre anlamında hem Mercedes hem de Red Bull'un gerisindeler.
12 bin kilometrenin üzerinde mesafe tamamlayan son takım 12 bin 221 kilometre ile Aston Martin olurken, Ferrari sezonun en az tur atan takımı oldu.
İtalyan ekip, yıl boyunca hem pilot hataları hem de dayanıklılık sorunlarıyla sadece 1.990 tur tamamlarken, bu da 11 bin 56 kilometreye denk geldi.
Kilometre anlamında en az mesafe tamamlayan takım ise 10 bin 844 kilometre ile Alfa Romeo oldu. Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun yıl boyunca 12 kez yarış dışı kalmasıyla Alfa Romeo, bu yıl en çok yarış dışı kalan takım oldu.
Tamamlanan turlar/kilometreler:
|Takım
|Tur
|kilometre
|Yarış dışı (arıza/kaza)
|2021'de yarış dışı kalma
|Mercedes
|2.247
|12.382
|3 (1/2)
|6
|McLaren
|2.234
|12.363
|5 (3/2)
|1
|Red Bull
|2.222
|12.422
|5 (4/1)
|7
|Aston Martin
|2.213
|12.221
|6 (3/3)
|4
|Alpine
|2.191
|11.844
|8 (8/0)
|5
|Williams
|2.172
|11.509
|10 (1/9)
|8.
|AlphaTauri
|2.144
|11.708
|8 (4/4)
|9
|Alfa Romeo
|2.068
|10.844
|12 (7/5)
|3
|Haas
|2.054
|11.586
|7 (3/4)
|10
|Ferrari
|1.990
|11.056
|9 (4/5)
|2
Brown: "Ricciardo ile birlikteliğimizin neden yürümediği bir muamma"
Marko, Red Bull'un yeni yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerden memnun
Son Haberler
Norris, herkes ileriye gidebilmemiz için çok çalışıyor"
McLaren'dan Lando Norris, tüm McLaren'ın aracı geliştirmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi.
Palou: "Sainz şampiyonluk için gereken her şeye sahip"
IndyCar pilotu Alex Palou'ya göre Carlos Sainz, şampiyonluk savaşı vermek için gereken tüm yeteneğe sahip.
Wolff, Guardiola'nın ileriye dönük F1 yolculuğundaki rolünü açıkladı
Toto Wolff, Manchester City futbol menajeri Pep Guardiola ile kısa sürede kurduğu yakın ilişki ve gelecekteki 'yolculuğunda' nasıl yer alacağı hakkında konuştu.
Crutchlow: "Yamaha'daki test sürücüsü rolünün bu kadar zor olmasını beklemiyordum"
Üç kez MotoGP yarış galibi Cal Crutchlow, Yamaha'daki resmi test sürücüsü rolünün 'bu kadar zor' olmasını beklemediğini itiraf etti.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.