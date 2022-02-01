2022'de cuma antrenmanları yine 60 dakika olacak

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Formula 1, 2021 yılıyla birlikte her bir cuma antrenmanlarının süresini 90 dakikadan 60 dakikaya indirmişti.

Geçtiğimiz haftalarda bunun yeniden 90 dakikaya çıkarılacağı iddia edilse de, bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı.

F1'in onayladığı programa göre cumartesi günkü antrenman seansı da dahil olmak üzere tüm antrenman seansları 60'ar dakika sürecek. Bu, sürücülerin toplan antrenman saatinin yine 3 saat olacağı anlamına geliyor.

Fakat cuma antrenmanları artık öğleden sonra yapılacak. Çünkü sabah saatlerinde, normalde perşembe günü yapılan sürücü basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bunun nasıl organize edileceği henüz duyurulmadı.

Böylelikle hafta sonu, dört günden üç güne düşürülecek ve sürücülerin bir günü boşa çıkmış olacak.

Ayrıca Formula 1, genç sürücülerin cuma antrenmanlarında piste çıkarılması zorunluluğunu da onayladı.

Bu kapsamda takımlar, 23 yarışın ikisinde cuma günkü ilk antrenman seansında çaylak bir ismi piste çıkarmak zorunda kalacak.

Bu ismin ikiden fazla F1 yarışına çıkmamış olması gerekiyor. Bu açıdan aynı sürücüyü iki kez piste çıkarabilecekler. Bu yarışların hangileri olacağı ise tamamen takımlara bağlı olacak.

Juri Vips, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images