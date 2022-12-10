"2022 Yılının Aksiyonu" Ödülü Hamilton'ın oldu
Lewis Hamilton'ın Silverstone'da hem Charles Leclerc hem de Sergio Perez'i aynı anda geçmesi, "FIA Yılın Aksiyonu" Ödülü'ne layık görüldü.
Her sezonun ardından gerçekleştirilen FIA Ödül Töreni, bu Sene İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleştirildi.
Son yıllarda törende hep bir ödül alan Lewis Hamilton, bu yıl şampiyonada ilk üçe giremese bile ödül töreninde yine bir ödüle layık görüldü.
İngiliz pilot, ödül için FIA Galası'nda olmasa da, Silverstone'da yaptığı atakla "FIA Yılın Aksiyonu" Ödülü'nün sahibi oldu.
Hamilton, heyecan dolu Britanya Grand Prix'sinde hem Charles Leclerc hem de Sergio Perez'i aynı anda iç taraftan geçmiş ve yılın en iyi ataklarından birisini yapmıştı.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Bu hamlesi "FIA Yılın Aksiyonu" Ödülü'ne layık görüldü.
Bu ödül, juri seçimi veya performansa göre değil, taraftarların oylamasına göre veriliyor ve bu alanda tek olma özelliği taşıyor.
FIA, bu yılın en iyi aksiyonlarını seçip taraftarlara sunmuştu ve taraftarların tercihi Hamilton'ın hamlesi oldu.
Öte yandan 2022 yılının çaylağı ödülü de Formula 3'teki ilk sezonunda harikalar yaratan Zane Maloney'e gitti.
Genç sürücü, yeni sezonda Red Bull sürücü akademisine katılacak ve aynı zamanda 2'de yarışacak.
Barbadoslu sürücüye ödül, Ferrari pilotu Charles Leclerc tarafından verildi.
Charles Leclerc, Zane Maloney Zane, FIA Rookie of the year
Fotoğraf: FIA
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