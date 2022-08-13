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2022 yılında geçiş sayıları, 2021'e oranla arttı

Sezonun ilk 13 yarışının ardından derlenen rapora göre, geçiş sayıları 2021 sezonuna oranla arttı.

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, Editör
2022 yılında geçiş sayıları, 2021'e oranla arttı
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Bu yılın ilk yarısına bakıldığında sürücüler arasındaki mücadelenin, önceki yıllara oranla arttığı ve artık daha fazla tekerlek tekerleğe savaş olduğu söylenebilir. Daha önce sürücüler, öndeki aracı takip etmekte zorlanıyordu ve öndeki aracı yakaladıklarında da, geçiş için tek bir fırsatları oluyordu. Çünkü lastikler aşırı ısınıyordu ve öndeki pilot daha yavaş sürse bile geçiş yapamıyorlardı.

2022'de sürücüler arasındaki düellolar birkaç tur değil, çok daha uzun sürüyor. Suudi Arabistan ve Paul Ricard'da Max Verstappen ve Charles Leclerc'in arasındaki mücadele bunun en net kanıtıydı.

Tüm bunlar yalnızca araçların aerodinamisinin değişmesi sayesinde değil, 18 inç Pirelli lastiklerine geçilmesi sayesinde de mümkün oldu. Bu lastikler artık virajlarda kaysa bile hemen aşırı ısınmıyorlar.

Yeni araçların arkasından çıkan kirli hava, çok daha azaldı. Yağmur yağdığında araçların arkasında çıkan sprey bulutunun, geçen yıla kıyasla çok daha farklı şekilde dağıldığını görebilirsiniz.

Auto Motor und Sport'un verilerine göre, tüm bunlar sayesinde geçişler geçen seneye oranla artmış durumda.

Miami'deki yarış, ilk kez düzenlendiği için dikkate alınmadı. Avustralya ve Kanada yarışları ise 2019'la kıyaslandı.

Böylelikle 12 yarışta toplamda 435 geçiş olurken, bu yarış başına 36,25 geçişe denk geliyor.

Geçen yıla bakıldığında, ilk 12 yarışın ardından 353 geçiş yapılmıştı ve bu da ortalama 29,41'lik bir geçiş sayısına denk geliyordu.

Bazı yarışlarda 2021 veya 2019'a kıyasla daha az geçiş oldu. Örneğin Imola, İspanya, Azerbaycan ve Fransa GP'de geçen yıla göre daha az geçiş vardı. Ancak bu, bazı yarışlarda çeşitli faktörlerin etkisinden kaynaklandı. Imola'da hava durumu farklıydı, geçen yılki Bakü yarışında sık sık güvenlik aracı vardı ve yarış tekrar başladı.

Bu yıl pist üstündeki rekabet artsa da, yeni nesil araçlardaki DRS isteminin eskisine oranla daha az verimli olduğu da ortaya çıkıyor. Bu da bazı yarışlardaki geçiş sayısının beklendiği kadar yüksek olmamasını açıklıyor.

Geçiş sayıları:

Yarış 2021'deki geçiş sayısı 2022'deki geçiş sayısı
Bahreyn Grand Prix 57 67
Suudi Arabistan Grand Prix 30 38
Avustralya Grand Prix* 11 34
Emilia-Romagna Grand Prix 27 19
İspanya Grand Prix 45 43
Monako Grand Prix 0 6
Azerbaycan Grand Prix 30 21
Kanada Grand Prix* 33 33
Britanya Grand Prix 26 34
Avusturya Grand Prix 25 57
Fransa Grand Prix 53 28
Macaristan Grand Prix 16 55
Toplam** 353 435

*2019 yılındaki geçiş sayısı.

** Miami dikkate alınmadı.

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