2022 yılında Formula 1 dünyasında neler yaşandı?
Red Bull'un çifte şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022 sezonunun ardından yıl boyunca yaşananları sizler için kısa başlıklar halinde derledik.
Yeni kurallara geçildiği için büyük belirsizlik içerisinde başlayan 2022 Formula 1 sezonu, Max Verstappen'in ve Red Bull'un şampiyonluğuyla sonuçlandı.
Bu heyecanlı yıl ve sezonda pek çok şey de yaşandı. Biz de 2022 yılının son gününde yıl boyunca yaşanan olayları -tekrar hatırlayabilmeniz için- küçük başlıklar halinde derledik.
OCAK
05 Ocak: Otmar Szafnauer, Aston Martin'den ayrıldı
11 Ocak: Maserati, 2023'ten itibaren Formula E'ye katılacağı duyuruldu
12 Ocak: Cem Bölükbaşı'nın 2022'de Formula 2'de yarışacağı açıklandı
14 Ocak: Mike Krack, Aston Martin'in yeni patronu oldu
17 Ocak: Fernando Alonso çenesinden operasyon geçirdi
21 Ocak: Red Bull ve Mercedes, Ben Hodgkinson'ın transferi konusunda anlaştı
24 Ocak: Williams Advanced Engineering satıldı
27 Ocak: Singapur Grand Prix'sinin sözleşmesi uzatıldı
Cem Bolukbasi, Charouz Racing System
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
ŞUBAT
04 Şubat: FIA Başkanı yeni yönetim yapısını açıkladı
06 Şubat: Sebastien Loeb, Şampiyonlar Yarışını dördüncü kez kazandı
08 Şubat: Philip Morris motor sporlarından ayrıldı
9 Şubat: Red Bull'un yeni isim sponsoru Oracle oldu
11 Şubat: BWT, Alpine'in isim sponsoru oldu
17 Şubat: FIA başkanı, Masi'yi görevden aldı ve yeni reformları duyurdu
17 Şubat: Otmar Szafnauer, Alpine F1'e katıldı
19 Şubat: Michael Andretti, 11. takım olmak için Formula 1'e başvurdu
Michael Masi, Supercars Commission Chairman
Fotoğraf: Mark Horsburgh, Edge Photographics
MART
03 Mart: F1, Rusya Grand Prix'sinin anlaşmasını feshetti
03 Mart: Verstappen, 2028 sonuna kadar Red Bull'da kalacağını açıkladı
05 Mart: Haas, Nikita Mazepin ile yollarını ayırdı
07 Mart: Imola'nın anlaşması 2025 sonuna kadar uzatıldı
09 Mart: Kevin Magnussen, Haas ile anlaştı
17 Mart: Hulkenberg'in Bahreyn'de Vettel'in yerini alacağı doğrulandı
20 Mart: Leclerc, Bahreyn'de sezonun ilk yarışını kazandı
27 Mart: Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazandı
31 Mart: Las Vegas'ın 2023 F1 takvimine katıldığı duyuruldu
Nikita Mazepin, Haas VF-22
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
NİSAN
07 Nisan: Sürücülerin araç kullanırken takı kullanması yasaklandı
10 Nisan: Charles Leclerc, Avustralya Grand Prix'sini kazandı
21 Nisan: Ferrari, Carlos Sainz ile sözleşmesini uzattı
23 Nisan: Max Verstappen, Imola sprint yarışını kazandı
24 Nisan: Verstappen, Emilia-Romagna Grand Prix'sini kazandı
29 Nisan: Formula E, Gen3 aracını tanıttı
Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
MAYIS
02 Mayıs: Volkswagen Grubu, Audi ve Porsche'nin Formula 1'e girişini onayladı
05 Mayıs: Drive to Survive, beşinci ve altıncı sezonlar için onay aldı
09 Mayıs: Verstappen, Miami Grand Prix'sini kazandı
12 Mayıs: Mercedes, Formula 1'de kaldı
14 Mayıs: McLaren, 2022-2023 sezonunda Formula E'ye gireceğini doğruladı
20 Mayıs: FIA, Aston Martin'in kurallarda ihlal yapmadığını açıkladı
22 Mayıs: Verstappen, İspanya Grand Prix'sini kazandı
29 Mayıs: Monako Grand Prix'sini Sergio Perez kazandı
31 Mayıs: Red Bull, Perez'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı
Race winner Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
HAZİRAN
01 Haziran: İsviçre'deki yarış yasağı kaldırıldı
12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı
12 Haziran: Toyota, Le Mans 24 Saat'i kazandı
19 Haziran: Verstappen, Kanada Grand Prix'sini kazandı
28 Haziran: Red Bull, Juri Vips ile olan sözleşmesini feshetti
30 Haziran: Nelson Pique padoktan men edildi
Nelson Piquet, Benetton Ford,
Fotoğraf: Ercole Colombo
TEMMUZ
03 Temmuz: Carlos Sainz , Britanya Grand Prix'sini kazanarak kariyerindeki ilk zaferini elde etti
07 Temmuz: Michael Masi, FIA'dan ayrıldı
08 Temmuz: FIA, teknik direktifin uygulanmasını erteledi
09 Temmuz: Max Verstappen Spielberg'deki sprint yarışını kazandı
10 Temmuz: Charles Leclerc, Avusturya Grand Prix'sini kazandı
24 Temmuz: Max Verstappen, Fransa Grand Prix'sini kazandı
28 Temmuz: Sebastian Vettel emekli olacağını açıkladı
31 Temmuz: Max Verstappen, Macaristan Grand Prix'sini kazandı
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
AĞUSTOS
01 Ağustos: Fernando Alonso, Aston Martin ile anlaştı
02 Ağustos: Alpine Piastri'yi açıkladı - Piastri, Alpine'i yalanladı
03 Ağustos: Williams, Alex Albon ile olan anlaşmasını uzattı
16 Ağustos: FIA yeni motor düzenlemelerini onayladı
24 Ağustos: Charouz ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
26 Ağustos: Audi, 2026'da F1'e gireceğini duyurdu
28 Ağustos: Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sini kazandı
28 Ağustos: F1'le kontrat yenileyen Belçika'nın 2023 yılında takvimde kalacağı doğrulandı
Fernando Alonso, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
EYLÜL
02 Eylül: Piastri, McLaren ile anlaştı
04 Eylül: Max Verstappen, Hollanda Grand Prix'sini kazandı
10 Eylül: Nyck de Vries, Monza'da Albon'un yerine geçti
11 Eylül: Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sini kazandı
20 Eylül: Monako'nun en az üç yıl daha F1'e ev sahipliği yapacağı açıklandı
22 Eylül: AlphaTauri, Yuki Tsunoda ile olan sözleşmesini uzattı
23 Eylül: Nicholas Latifi'nin 2022 sonunda Williams'tan ayrılacağı duyuruldu
27 Eylül: Alfa Romeo, Guanyu Zhou ile olan sözleşmesini uzattı
27 Eylül: Sprint yarışı sayısının 2023'te altıya çıkacağı duyuruldu
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
EKİM
02 Ekim: Sergio Perez, Singapur Grand Prix'sini kazandı
08 Ekim: Pierre Gasly, Alpine'e katıldı, yerine Nyck de Vries geldi
09 Ekim: Verstappen, Japonya GP'yi kazandı ve şampiyon oldu
10 Ekim: FIA, finansal raporu açıkladı, üç takımın kuralları ihlal ettiği duyuruldu
10 Ekim: Dietrich Mateschitz vefat etti
23 Ekim: Max Verstappen, Amerika Grand Prix'sini kazandı
26 Ekim: Sauber, 2026 yılında Audi'nin fabrika takımı olacağını duyurdu
27 Ekim: Mexico City, F1'le olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
28 Ekim: Red Bull bütçe sınırını ihlal etti ve para cezası aldı
31 Ekim: Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini kazandı
Dietrich Mateschitz, Founder of Red Bull
Fotoğraf: Gareth Bumstead / Motorsport Images
KASIM
08 Kasım: Lewis Hamilton, Brezilya'nın fahri vatandaşı ilan edildi
12 Kasım: Russell , Sao Paulo'daki sprint yarışını kazandı
13 Kasım: Russell , Sao Paulo Grand Prix'sinde kariyerinin ilk galibiyetini aldı
17 Kasım: Haas, 2023 için Schumacher'le devam etmeme kararı aldı, yerine Hulkenberg geçti
20 Kasım: Verstappen , Abu Dabi'deki final yarışını kazandı
21 Kasım: Williams, Logan Sargeant ile anlaştı
23 Kasım: Ricciardo, Red Bull Racing'in üçüncü pilotu oldu
29 Kasım: Mattia Binotto Ferrari'den ayrıldı
Sebastian Vettel, Aston Martin, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
ARALIK
02 Aralık: Çin Grand Prix'si, 2023 takviminden çıkarıldı
08 Aralık: Hollanda, F1'le yeni sözleşme imzaladı
10 Aralık: FIA ödül töreni yapıldı, şampiyonlar kupalarını aldı
12 Aralık: Jost Capito, Williams'tan ayrıldı
13 Aralık: Ferrari, Vasseur ile, Sauber Seidl ile, McLaren Stella ile anlaştı
15 Aralık: Schumacher, Ferrari programından çıkarıldı ve Mercedes'in yedek pilotu
Frédéric Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Albon: "Williams sadece belli karakteristiklerde iyi olmamalı"
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