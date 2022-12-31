2022 yılında Formula 1 dünyasında neler yaşandı?

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Yeni kurallara geçildiği için büyük belirsizlik içerisinde başlayan 2022 Formula 1 sezonu, Max Verstappen'in ve Red Bull'un şampiyonluğuyla sonuçlandı.

Bu heyecanlı yıl ve sezonda pek çok şey de yaşandı. Biz de 2022 yılının son gününde yıl boyunca yaşanan olayları -tekrar hatırlayabilmeniz için- küçük başlıklar halinde derledik.

OCAK

05 Ocak: Otmar Szafnauer, Aston Martin'den ayrıldı

11 Ocak: Maserati, 2023'ten itibaren Formula E'ye katılacağı duyuruldu

12 Ocak: Cem Bölükbaşı'nın 2022'de Formula 2'de yarışacağı açıklandı

14 Ocak: Mike Krack, Aston Martin'in yeni patronu oldu

17 Ocak: Fernando Alonso çenesinden operasyon geçirdi

21 Ocak: Red Bull ve Mercedes, Ben Hodgkinson'ın transferi konusunda anlaştı

24 Ocak: Williams Advanced Engineering satıldı

27 Ocak: Singapur Grand Prix'sinin sözleşmesi uzatıldı

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

ŞUBAT

04 Şubat: FIA Başkanı yeni yönetim yapısını açıkladı

06 Şubat: Sebastien Loeb, Şampiyonlar Yarışını dördüncü kez kazandı

08 Şubat: Philip Morris motor sporlarından ayrıldı

9 Şubat: Red Bull'un yeni isim sponsoru Oracle oldu

11 Şubat: BWT, Alpine'in isim sponsoru oldu

17 Şubat: FIA başkanı, Masi'yi görevden aldı ve yeni reformları duyurdu

17 Şubat: Otmar Szafnauer, Alpine F1'e katıldı

19 Şubat: Michael Andretti, 11. takım olmak için Formula 1'e başvurdu

Michael Masi, Supercars Commission Chairman Fotoğraf: Mark Horsburgh, Edge Photographics

MART

03 Mart: F1, Rusya Grand Prix'sinin anlaşmasını feshetti

03 Mart: Verstappen, 2028 sonuna kadar Red Bull'da kalacağını açıkladı

05 Mart: Haas, Nikita Mazepin ile yollarını ayırdı

07 Mart: Imola'nın anlaşması 2025 sonuna kadar uzatıldı

09 Mart: Kevin Magnussen, Haas ile anlaştı

17 Mart: Hulkenberg'in Bahreyn'de Vettel'in yerini alacağı doğrulandı

20 Mart: Leclerc, Bahreyn'de sezonun ilk yarışını kazandı

27 Mart: Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazandı

31 Mart: Las Vegas'ın 2023 F1 takvimine katıldığı duyuruldu

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

NİSAN

07 Nisan: Sürücülerin araç kullanırken takı kullanması yasaklandı

10 Nisan: Charles Leclerc, Avustralya Grand Prix'sini kazandı

21 Nisan: Ferrari, Carlos Sainz ile sözleşmesini uzattı

23 Nisan: Max Verstappen, Imola sprint yarışını kazandı

24 Nisan: Verstappen, Emilia-Romagna Grand Prix'sini kazandı

29 Nisan: Formula E, Gen3 aracını tanıttı

Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

MAYIS

02 Mayıs: Volkswagen Grubu, Audi ve Porsche'nin Formula 1'e girişini onayladı

05 Mayıs: Drive to Survive, beşinci ve altıncı sezonlar için onay aldı

09 Mayıs: Verstappen, Miami Grand Prix'sini kazandı

12 Mayıs: Mercedes, Formula 1'de kaldı

14 Mayıs: McLaren, 2022-2023 sezonunda Formula E'ye gireceğini doğruladı

20 Mayıs: FIA, Aston Martin'in kurallarda ihlal yapmadığını açıkladı

22 Mayıs: Verstappen, İspanya Grand Prix'sini kazandı

29 Mayıs: Monako Grand Prix'sini Sergio Perez kazandı

31 Mayıs: Red Bull, Perez'in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Race winner Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

HAZİRAN

01 Haziran: İsviçre'deki yarış yasağı kaldırıldı

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

12 Haziran: Toyota, Le Mans 24 Saat'i kazandı

19 Haziran: Verstappen, Kanada Grand Prix'sini kazandı

28 Haziran: Red Bull, Juri Vips ile olan sözleşmesini feshetti

30 Haziran: Nelson Pique padoktan men edildi

Nelson Piquet, Benetton Ford, Fotoğraf: Ercole Colombo

TEMMUZ

03 Temmuz: Carlos Sainz , Britanya Grand Prix'sini kazanarak kariyerindeki ilk zaferini elde etti

07 Temmuz: Michael Masi, FIA'dan ayrıldı

08 Temmuz: FIA, ​​teknik direktifin uygulanmasını erteledi

09 Temmuz: Max Verstappen Spielberg'deki sprint yarışını kazandı

10 Temmuz: Charles Leclerc, Avusturya Grand Prix'sini kazandı

24 Temmuz: Max Verstappen, Fransa Grand Prix'sini kazandı

28 Temmuz: Sebastian Vettel emekli olacağını açıkladı

31 Temmuz: Max Verstappen, Macaristan Grand Prix'sini kazandı

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

AĞUSTOS

01 Ağustos: Fernando Alonso, Aston Martin ile anlaştı

02 Ağustos: Alpine Piastri'yi açıkladı - Piastri, Alpine'i yalanladı

03 Ağustos: Williams, Alex Albon ile olan anlaşmasını uzattı

16 Ağustos: FIA ​​yeni motor düzenlemelerini onayladı

24 Ağustos: Charouz ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı

26 Ağustos: Audi, 2026'da F1'e gireceğini duyurdu

28 Ağustos: Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sini kazandı

28 Ağustos: F1'le kontrat yenileyen Belçika'nın 2023 yılında takvimde kalacağı doğrulandı

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

EYLÜL

02 Eylül: Piastri, McLaren ile anlaştı

04 Eylül: Max Verstappen, Hollanda Grand Prix'sini kazandı

10 Eylül: Nyck de Vries, Monza'da Albon'un yerine geçti

11 Eylül: Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sini kazandı

20 Eylül: Monako'nun en az üç yıl daha F1'e ev sahipliği yapacağı açıklandı

22 Eylül: AlphaTauri, Yuki Tsunoda ile olan sözleşmesini uzattı

23 Eylül: Nicholas Latifi'nin 2022 sonunda Williams'tan ayrılacağı duyuruldu

27 Eylül: Alfa Romeo, Guanyu Zhou ile olan sözleşmesini uzattı

27 Eylül: Sprint yarışı sayısının 2023'te altıya çıkacağı duyuruldu

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

EKİM

02 Ekim: Sergio Perez, Singapur Grand Prix'sini kazandı

08 Ekim: Pierre Gasly, Alpine'e katıldı, yerine Nyck de Vries geldi

09 Ekim: Verstappen, Japonya GP'yi kazandı ve şampiyon oldu

10 Ekim: FIA, finansal raporu açıkladı, üç takımın kuralları ihlal ettiği duyuruldu

10 Ekim: Dietrich Mateschitz vefat etti

23 Ekim: Max Verstappen, Amerika Grand Prix'sini kazandı

26 Ekim: Sauber, 2026 yılında Audi'nin fabrika takımı olacağını duyurdu

27 Ekim: Mexico City, F1'le olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

28 Ekim: Red Bull bütçe sınırını ihlal etti ve para cezası aldı

31 Ekim: Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini kazandı

Dietrich Mateschitz, Founder of Red Bull Fotoğraf: Gareth Bumstead / Motorsport Images

KASIM

08 Kasım: Lewis Hamilton, Brezilya'nın fahri vatandaşı ilan edildi

12 Kasım: Russell , Sao Paulo'daki sprint yarışını kazandı

13 Kasım: Russell , Sao Paulo Grand Prix'sinde kariyerinin ilk galibiyetini aldı

17 Kasım: Haas, 2023 için Schumacher'le devam etmeme kararı aldı, yerine Hulkenberg geçti

20 Kasım: Verstappen , Abu Dabi'deki final yarışını kazandı

21 Kasım: Williams, Logan Sargeant ile anlaştı

23 Kasım: Ricciardo, Red Bull Racing'in üçüncü pilotu oldu

29 Kasım: Mattia Binotto Ferrari'den ayrıldı

Sebastian Vettel, Aston Martin, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

ARALIK

02 Aralık: Çin Grand Prix'si, 2023 takviminden çıkarıldı

08 Aralık: Hollanda, F1'le yeni sözleşme imzaladı

10 Aralık: FIA ödül töreni yapıldı, şampiyonlar kupalarını aldı

12 Aralık: Jost Capito, Williams'tan ayrıldı

13 Aralık: Ferrari, Vasseur ile, Sauber Seidl ile, McLaren Stella ile anlaştı

15 Aralık: Schumacher, Ferrari programından çıkarıldı ve Mercedes'in yedek pilotu

Frédéric Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Ferrari