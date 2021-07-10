2022 Williams koltuğu için adayların arasında Hulkenberg ve Kvyat bulunuyor

Son günlerde en çok gündeme gelen konulardan biri, Mercedes’in 2022 sezonu için Hamilton’ın takım arkadaşı olarak Bottas yerine Russell’ı seçip seçmeyeceği ve eğer bu durum gerçekleşirse Bottas’ın eski takımı Williams’a dönmesi olasılıklar arasında yer alıyor.

Fakat, Formula1.com’dan Lawrence Barretto’ya göre Williams’ın 2022 için Russell’ı kaybetmesi halinde Fin pilot dışında başka adayları da var.

Bu adaylardan önde gelen isimler: Nico Hulkenberg ve Daniil Kvyat. İki pilot da bu sezon F1 gridinde koltuk bulamadı ve Hulkenberg, hem Mercedes hem de Aston Martin’in yedek pilotluğunu yaparken Kvyat da Alpine’in yedek pilotu olarak görev alıyor.

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg, 2010’da Formula 1’deki ilk sezonunu Williams’ta geçirmişti ancak sonraki sene Pastor Maldonado’nun gelişiyle takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ayrıca, Pierre Gasly’nin de sürpriz bir şekilde Red Bull’dan ayrılması söz konusu olursa Fransız pilotun da Williams’ın seçenekleri arasında yer alacağı düşünülüyor. Ancak böyle bu durumun gerçekleşmesi pek muhtemel değil çünkü Gasly’nin Red Bull’a kontratı henüz sona ermedi ve AlphaTauri’nin Fransız pilotu takımda tutmak istememesi için hiçbir neden yok.

Formula 1'e terfi edilmeyi bekleyen genç pilotlar konusunda ise Barretto, Williams Akademisi'nin bir üyesi olan Dan Ticktum'un “düşünüldüğünü ancak sonrasında bundan vazgeçildiğini" söyledi.

Öte yandan Baretto, Russell'ın şu anki takım arkadaşı Nicholas Latifi'nin Britanyalı pilota kıyasla oldukça geride kalmasına rağmen takımdaki üçüncü sezonu için kalmasının "büyük bir olasılık" olduğunu da belirtti.

Williams CEO'su ve takım patronu Jost Capito, Grove merkezli ekibin son birkaç sezon geçirdiği zor günlerin ardından artık pilotlar için giderek daha çekici bir seçenek hale geldiğini düşünüyor. Russell, geçtiğimiz Avusturya Grand Prix'sinde sıralamaların üçüncü bölümüne kalarak sekizinci sıradan start almıştı.

Capito, "Pilotların gelecekte Williams'a katılmak için daha çok ilgi gösterdiğini görüyoruz."

“Finansal destek aldığımız ve ilerleme kaydettiğimiz için takıma ilgi gösteriyorlar. Bu yüzden ne kadar zaman geçerse, o kadar iyi bir duruma geleceğimizi düşünüyorum.” yorumlarında bulundu.