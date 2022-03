2022 Suudi Arabistan GP: Sergio Perez ilk kez pole pozisyonunda, Ferrari'ler 2 ve 3.!

Kazaların ve uzun bekleyişlerin öne çıktığı sıralamalarda Ferrari pilotları pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu ancak Perez, son dakika sürprizi ile pole pozisyonunu hanesine yazdıran isim oldu.

Sıralamaların son seansındaki son zaman turunda 1:28.200 yapan Perez, Ferrari pilotlarını geride bıraktı ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

İlk yarışın galibi Charles Leclerc, Perez'in 0.025 sn gerisinde 2. olurken onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti. Son şampiyon Max Verstappen ise yumuşak lastiklerde yol tutuşu bulmakta zorlandı ve ancak 4. olabildi.

Sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP Pazar akşamı Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.

Yarış gridi:

Pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı bu seansta ilk turların ardından yine Ferrari pilotları zirvede yer aldılar. Sainz, ilk haklarda kullanılmış lastik dezavantajına rağmen 1:28.402'lik derecesiyle geçici olarak pole pozisyonunun sahibi olurken; onu 0.044 sn geride takım arkadaşı Leclerc takip etti. Leclerc, sıfır set lastiğe rağmen ilk haklarda takım arkadaşını geçemedi.

Perez ilk turlarının ardından 3. olurken onu Alpine'den Ocon, Mercedes'ten Russell, Alpine'den Alonso takip ettiler. Son bölümdeki ilk set lastiklerinden yeteri kadar yol tutuşu alamayan Verstappen, ilk hakların ardından ancak 7. olabildi.

İkinci haklarda Sainz yavaş kalırken, Leclerc 1:28.225 yaparak ilk sıraya yükseldi. Leclerc'in pole pozisyonunu kazanacağı düşünülüyordu fakat Leclerc'in liderliği çok uzun sürmedi. Red Bull pilotu Perez, 1:28.200 yaparak ilk sıraya yükseldi ve Suudi Arabistan'da pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Perez'in pole pozisyonunu kazanmasının ardından Leclerc ve Sainz 2. ve 3. oldular. Sıkıntılı bir seans geçiren Verstappen ise son anda 4. olmayı başardı. Hollandalı pilot, yumuşak lastiklerde yol tutuşu bulmakta zorlanıyordu ve ilk hakların ardından oldukça yavaştı ancak ikinci set lastiklerde pole pozisyonuna 0.2 sn kadar yaklaşmayı başardı ve 4. sırada kendisine yer buldu.

Alpine'den Esteban Ocon son bölümde 5. oldu. Fransız pilot böylelikle lider takımların arkasında en iyi isim olmayı başardı. Ocon'un son bölümde kaza yapmaktan son anda kurtulduğu ekranlara yansıdı.

Mercedes ile son bölüme kıl payı geçmeyi başaran George Russell sıralamaları 6. sırada tamamladı.

Fernando Alonso'nun 7. olmasıyla Alpine takımı, lider takımların arkasında oldukça güçlü bir sonuç elde etmiş oldu.

Bu sene orta grupta oldukça güçlü olacakları yönünde izlenim veren isimlerden Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas 8. olurken, onu AlphaTauri'den Pierre Gasly takip etti. Son bölüme geçmesine rağmen derecesini geliştiremeyen Haas pilotu Kevin Magnussen 10. sırada yer aldı.

Q3 sonucu:

Sıralamaların ikinci seansında ilginç taktiksel hamleler oldu. Ferrari pilotları seansa daha önce kullandıkları yumuşak lastiklerle başlarken Red Bull pilotları sıfır set yumuşak lastiklerle başladılar.

İlk hızlı turların ardından Leclerc 1:28.883'lük derecesiyle en hızlı isimdi. Monakolu pilotu Perez, Verstappen ve Sainz takip ettiler. Bu dört isim, ikinci seansın ilk haklarında 0.1 sn içerisinde yer alıyordu.

Lider pilotların yarım saniye arkasında Alpine'den Fernando Alonso ve Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas bulunuyordu.

İkinci bölümde ikinci hakların başlamasının ardından Haas pilotu Mick Schumacher kaza yaptı ve seans bitime 5 dk kala kırmızı bayrakla durduruldu. Schumacher, tam olarak Cem Bölükbaşı'nın F2'de geçirdiği kazanın aynısını daha yüksek hızda yaptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve ambulans gönderilirken uzun süre ekranlara olay yerine dair görüntü verilmedi.

Gergin bekleyiş uzun süre devam etti ancak gerginlik FIA'nın ve Haas takımının Schumacher'in bilincinin açık olduğu, aracından çıktığı ve kontrol için tıbbi merkeze götürüldüğü mesajıyla ve görüntüsüyle sona ermiş oldu.

Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından seans 21:40'da yeniden başlatıldı ve başlangıç öncesinde pilotlara kaza bölgesinde pist yüzeyinin kaygan olduğu uyarısı yapıldı.

Seansın son bölümünde Ferrari pilotları derecelerini geliştirmeyi başardılar. Sainz, 1:28.686'lık derecesiyle yine zirvede yer alırken onu takım arkadaşı Leclerc takip etti.

Red Bull pilotları Perez ve Verstappen 3 ve 4. olurken onların arkasında Alonso, Bottas ve Gasly yer aldılar. Son seansa geçmeyi başaran diğer isimler Magnussen, Ocon ve Russell oldular. Mercedes pilotu Russell, kıl payı da olsa son seansa geçmeyi başardı.

McLaren pilotları Norris ve Ricciardo 11 ve 12. olarak geçen hafta sonuna göre daha iyi sonuçlar elde etmeyi başarırken onları Alfa Romeo'dan Zhou takip etti.

Böylece ikinci seansta elenen isimler Norris, Ricciardo, Zhou, Schumacher ve Stroll oldular.

Q2 sonucu:

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images