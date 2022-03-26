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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Sıralama turları raporu

2022 Suudi Arabistan GP: Sergio Perez ilk kez pole pozisyonunda, Ferrari'ler 2 ve 3.!

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 2. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Sergio Perez'in oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
2022 Suudi Arabistan GP: Sergio Perez ilk kez pole pozisyonunda, Ferrari'ler 2 ve 3.!
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Kazaların ve uzun bekleyişlerin öne çıktığı sıralamalarda Ferrari pilotları pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu ancak Perez, son dakika sürprizi ile pole pozisyonunu hanesine yazdıran isim oldu. 

Sıralamaların son seansındaki son zaman turunda 1:28.200 yapan Perez, Ferrari pilotlarını geride bıraktı ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

İlk yarışın galibi Charles Leclerc, Perez'in 0.025 sn gerisinde 2. olurken onu takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti. Son şampiyon Max Verstappen ise yumuşak lastiklerde yol tutuşu bulmakta zorlandı ve ancak 4. olabildi.

Sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP Pazar akşamı Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Mexico Sergio Perez 1'28.200   252.000
2 Monaco Charles Leclerc 1'28.225 0.025 251.928
3 Spain Carlos Sainz Jr. 1'28.402 0.202 251.424
4 Netherlands Max Verstappen 1'28.461 0.261 251.256
5 France Esteban Ocon 1'29.068 0.868 249.544
6 United Kingdom George Russell 1'29.104 0.904 249.443
7 Spain Fernando Alonso 1'29.147 0.947 249.323
8 Finland Valtteri Bottas 1'29.183 0.983 249.222
9 France Pierre Gasly 1'29.254 1.054 249.024
10 Denmark Kevin Magnussen 1'29.588 1.388 248.095
11 United Kingdom Lando Norris 1'29.651 1.451 247.921
12 Australia Daniel Ricciardo 1'29.773 1.573 247.584
13 China Guan Yu Zhou 1'29.819 1.619 247.457
14 Germany Mick Schumacher 1'29.920 1.720 247.179
15 Canada Lance Stroll 1'31.009 2.809 244.222
16 United Kingdom Lewis Hamilton 1'30.343 2.143 246.022
17 Thailand Alexander Albon 1'30.492 2.292 245.617
18 Germany Nico Hulkenberg 1'30.543 2.343 245.478
19 Canada Nicholas Latifi 1'31.817 3.617 242.072
20 Japan Yuki Tsunoda      
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q3: Perez'den Ferrari'ye son saniye darbesi! Pole pozisyonu Perez'in!

Pole pozisyonunu kazanacak ismin belli olacağı bu seansta ilk turların ardından yine Ferrari pilotları zirvede yer aldılar. Sainz, ilk haklarda kullanılmış lastik dezavantajına rağmen 1:28.402'lik derecesiyle geçici olarak pole pozisyonunun sahibi olurken; onu 0.044 sn geride takım arkadaşı Leclerc takip etti. Leclerc, sıfır set lastiğe rağmen ilk haklarda takım arkadaşını geçemedi.

Perez ilk turlarının ardından 3. olurken onu Alpine'den Ocon, Mercedes'ten Russell, Alpine'den Alonso takip ettiler. Son bölümdeki ilk set lastiklerinden yeteri kadar yol tutuşu alamayan Verstappen, ilk hakların ardından ancak 7. olabildi.

İkinci haklarda Sainz yavaş kalırken, Leclerc 1:28.225 yaparak ilk sıraya yükseldi. Leclerc'in pole pozisyonunu kazanacağı düşünülüyordu fakat Leclerc'in liderliği çok uzun sürmedi. Red Bull pilotu Perez, 1:28.200 yaparak ilk sıraya yükseldi ve Suudi Arabistan'da pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Perez'in pole pozisyonunu kazanmasının ardından Leclerc ve Sainz 2. ve 3. oldular.  Sıkıntılı bir seans geçiren Verstappen ise son anda 4. olmayı başardı. Hollandalı pilot, yumuşak lastiklerde yol tutuşu bulmakta zorlanıyordu ve ilk hakların ardından oldukça yavaştı ancak ikinci set lastiklerde pole pozisyonuna 0.2 sn kadar yaklaşmayı başardı ve 4. sırada kendisine yer buldu.

Alpine'den Esteban Ocon son bölümde 5. oldu. Fransız pilot böylelikle lider takımların arkasında en iyi isim olmayı başardı. Ocon'un son bölümde kaza yapmaktan son anda kurtulduğu ekranlara yansıdı.

Mercedes ile son bölüme kıl payı geçmeyi başaran George Russell sıralamaları 6. sırada tamamladı. 

Fernando Alonso'nun 7. olmasıyla Alpine takımı, lider takımların arkasında oldukça güçlü bir sonuç elde etmiş oldu.

Bu sene orta grupta oldukça güçlü olacakları yönünde izlenim veren isimlerden Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas 8. olurken, onu AlphaTauri'den Pierre Gasly takip etti. Son bölüme geçmesine rağmen derecesini geliştiremeyen Haas pilotu Kevin Magnussen 10. sırada yer aldı.

Q3 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Mexico Sergio Perez 20 1'28.200     252.000
2 Monaco Charles Leclerc 22 1'28.225 0.025 0.025 251.928
3 Spain Carlos Sainz Jr. 23 1'28.402 0.202 0.177 251.424
4 Netherlands Max Verstappen 22 1'28.461 0.261 0.059 251.256
5 France Esteban Ocon 19 1'29.068 0.868 0.607 249.544
6 United Kingdom George Russell 21 1'29.104 0.904 0.036 249.443
7 Spain Fernando Alonso 20 1'29.147 0.947 0.043 249.323
8 Finland Valtteri Bottas 22 1'29.183 0.983 0.036 249.222
9 France Pierre Gasly 22 1'29.254 1.054 0.071 249.024
10 Denmark Kevin Magnussen 24 1'29.588 1.388 0.334 248.095
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q2: Sainz yine lider, Schumacher korkutucu bir kaza yaptı

Sıralamaların ikinci seansında ilginç taktiksel hamleler oldu. Ferrari pilotları seansa daha önce kullandıkları yumuşak lastiklerle başlarken Red Bull pilotları sıfır set yumuşak lastiklerle başladılar.

İlk hızlı turların ardından Leclerc 1:28.883'lük derecesiyle en hızlı isimdi. Monakolu pilotu Perez, Verstappen ve Sainz takip ettiler. Bu dört isim, ikinci seansın ilk haklarında 0.1 sn içerisinde yer alıyordu.

Lider pilotların yarım saniye arkasında Alpine'den Fernando Alonso ve Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas bulunuyordu.

İkinci bölümde ikinci hakların başlamasının ardından Haas pilotu Mick Schumacher kaza yaptı ve seans bitime 5 dk kala kırmızı bayrakla durduruldu. Schumacher, tam olarak Cem Bölükbaşı'nın F2'de geçirdiği kazanın aynısını daha yüksek hızda yaptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve ambulans gönderilirken uzun süre ekranlara olay yerine dair görüntü verilmedi.

Gergin bekleyiş uzun süre devam etti ancak gerginlik FIA'nın ve Haas takımının Schumacher'in bilincinin açık olduğu, aracından çıktığı ve kontrol için tıbbi merkeze götürüldüğü mesajıyla ve görüntüsüyle sona ermiş oldu. 

Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından seans 21:40'da yeniden başlatıldı ve başlangıç öncesinde pilotlara kaza bölgesinde pist yüzeyinin kaygan olduğu uyarısı yapıldı.

Seansın son bölümünde Ferrari pilotları derecelerini geliştirmeyi başardılar. Sainz, 1:28.686'lık derecesiyle yine zirvede yer alırken onu takım arkadaşı Leclerc takip etti.

Red Bull pilotları Perez ve Verstappen 3 ve 4. olurken onların arkasında Alonso, Bottas ve Gasly yer aldılar. Son seansa geçmeyi başaran diğer isimler Magnussen, Ocon ve Russell oldular. Mercedes pilotu Russell, kıl payı da olsa son seansa geçmeyi başardı.

McLaren pilotları Norris ve Ricciardo 11 ve 12. olarak geçen hafta sonuna göre daha iyi sonuçlar elde etmeyi başarırken onları Alfa Romeo'dan Zhou takip etti. 

Böylece ikinci seansta elenen isimler Norris, Ricciardo, Zhou, Schumacher ve Stroll oldular.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Carlos Sainz Jr. 15 1'28.686     250.619
2 Monaco Charles Leclerc 14 1'28.780 0.094 0.094 250.353
3 Mexico Sergio Perez 13 1'28.924 0.238 0.144 249.948
4 Netherlands Max Verstappen 14 1'28.945 0.259 0.021 249.889
5 Spain Fernando Alonso 14 1'29.295 0.609 0.350 248.909
6 Finland Valtteri Bottas 15 1'29.404 0.718 0.109 248.606
7 France Pierre Gasly 15 1'29.418 0.732 0.014 248.567
8 Denmark Kevin Magnussen 18 1'29.546 0.860 0.128 248.212
9 France Esteban Ocon 14 1'29.584 0.898 0.038 248.106
10 United Kingdom George Russell 16 1'29.618 0.932 0.034 248.012
11 United Kingdom Lando Norris 16 1'29.651 0.965 0.033 247.921
12 Australia Daniel Ricciardo 17 1'29.773 1.087 0.122 247.584
13 China Guan Yu Zhou 17 1'29.819 1.133 0.046 247.457
14 Germany Mick Schumacher 13 1'29.920 1.234 0.101 247.179
15 Canada Lance Stroll 15 1'31.009 2.323 1.089 244.222
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Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

Q1: Sainz lider, Hamilton elendi!

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen sıralamaların ilk seansı, iki bölüm halinde gerçekleşti. Seansa erken başlayan pilotlar hızlı bir şekilde zaman turları elde ederken, liderlik mücadelesi verecek isimler Williams pilotu Nicholas Latifi'nin kazası sonucu çıkan kırmızı bayrak nedeniyle zaman turu atamadılar.

Seans, bitmesine 11 dk kala duraklatıldı ve 20:14'te yeniden başladı. Kırmızı bayrak sonrası atılan ilk turların ardından olağan favoriler zirveye yükseldiler.

İlk olarak Max Verstappen 1:29.330''luk derecesiyle zirveye yükselse de bu çok uzun sürmedi. Önce 1:29.039 derecesiyle Charles Leclerc, ardından 1:28.855'lik derecesiyle Carlos Sainz ilk sırayı ele geçirdiler. Onları 0.8 sn geriden George Russell takip ederken Lewis Hamilton 14. sıradaydı.

Ferrari pilotları ilk zaman turlarının ardından garaja dönerken Verstappen dönmedi ve Red Bull pilotu, soğutma turunun ardından 1:28.928 ile ikinci sıraya yükseldi. Verstappen'in bu turunun ardından lider pilotlar yeniden piste çıkmadılar.

Sainz seansı lider tamamlarken onu Verstappen, Leclerc, Russell, Bottas ve Perez takip ettiler.

Hamilton, ilk başta 14. olmasının ardından seansın kalan bölümünde de durumu düzeltmekte zorlandı. 7 kez dünya şampiyonu pilot, 3 hızlı tur denemesine rağmen 16. sırada kalarak ilk bölümde elendi ve büyük sürpriz yaptı. Hamilton böylece 2017 Brezilya GP'den sonra ilk defa ilk seansta elendi.

İlk bölümde elenen diğer isimler Williams pilotları Alex Albon ve Nicholas Latifi, Aston Martin pilotu Nico Hulkenberg ve yakıt sorunu nedeniyle zaman turu atamayan AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda oldular.

Q1 Sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'28.855     250.142
2 Netherlands Max Verstappen 7 1'28.928 0.073 0.073 249.937
3 Monaco Charles Leclerc 6 1'29.039 0.184 0.111 249.625
4 United Kingdom George Russell 9 1'29.680 0.825 0.641 247.841
5 Finland Valtteri Bottas 7 1'29.683 0.828 0.003 247.832
6 Mexico Sergio Perez 7 1'29.705 0.850 0.022 247.772
7 Denmark Kevin Magnussen 9 1'29.831 0.976 0.126 247.424
8 France Pierre Gasly 7 1'29.891 1.036 0.060 247.259
9 United Kingdom Lando Norris 9 1'29.957 1.102 0.066 247.078
10 China Guan Yu Zhou 11 1'29.978 1.123 0.021 247.020
11 Spain Fernando Alonso 7 1'29.978 1.123 0.000 247.020
12 Australia Daniel Ricciardo 9 1'30.009 1.154 0.031 246.935
13 France Esteban Ocon 7 1'30.093 1.238 0.084 246.705
14 Germany Mick Schumacher 8 1'30.167 1.312 0.074 246.502
15 Canada Lance Stroll 9 1'30.256 1.401 0.089 246.259
16 United Kingdom Lewis Hamilton 11 1'30.343 1.488 0.087 246.022
17 Thailand Alexander Albon 9 1'30.492 1.637 0.149 245.617
18 Germany Nico Hulkenberg 10 1'30.543 1.688 0.051 245.478
19 Canada Nicholas Latifi 4 1'31.817 2.962 1.274 242.072
20 Japan Yuki Tsunoda 2        
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Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

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