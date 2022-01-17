2022 sezonunun öne çıkan faktörlerinden birisi, lastik ısıtmak olabilir

Formula 1, günümüze bakıldığında elektrikli lastik ısıtıcı battaniyelerin kullanılmasına izin verilen en büyük yarış serisi konumunda yer alıyor. Ancak bu seride bile, lastik ısıtıcılarının ömründe sona gelindi.

FIA, maliyetleri nedeniyle 2024 yılına kadar bu battaniyeleri kademli olarak kaldırmayı planlıyor. Kurallar bu yıl itibariyle uygulanmaya başlıyor ve artık hem yağmur hem de geçiş lastikleri önceden ısıtılamayacak.

Önceden her takımın elinde kuru zemin lastikleri için 40 takım elektrikli battaniye vardı, yeni sezonda her takımın sadece 20 takım battaniyesi olacak.

Buna ek olarak sıcaklık kontrolü de getiriliyor. Geçmişte ön lastikler 100 dereceye, arka lastikler ise 80 dereceye kadar ısıtılabiliyordu. 2022'den itibaren hem ön hem de arka lastik en fazla 70 derece ısıtılabilecek.

Takımlar bu kapsamda yeni kuralları Abu Dhabi'deki 18 inç lastik testlerinde denediler ve test, tamamen 2022 kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Pirelli'den Mario Isola, Auto Motor und Sport'a şöyle dedi: "Lastikleri geliştirirken ısınma sürecine özellikle dikkat ettik. Çalışma aralığı genişletildiği için, bu kısmın zarar görmemesi gerekiyordu."

"Sürücüler, en sert iki hamurun çalışma aralığına girmesinin birkaç tur aldığını söylediler."

"Ayrıca gelecekte frenler artık jantları eskisi kadar ısıtamayacak. Bu nedenle testler esnasında takımlara, bu değişikliğini simüle etmeleri için frenleri mümkün olduğunca soğuk kullanmaları gerektiğini söyledik." dedi.

Bu değişikliklerle beraber laktikleri ısıtmak daha uzun sürecek ve aynı zamanda lastik basıncı üzerinde de önemli bir etkisi olacak.

Sürücülerin değişen yol tutuş şartlarına uyum sağlaması gerekecek. Araçların önden kayma eğilimi artacak ve bu da beraberinde Abu Dhabi'deki testte sürücülerin şikâyet ettiği bir şey olan lastik kilitleme riskini doğuracak.

Bu sebeple Pirelli, yüzeyle olan teması artırmak için testin ikinci gününde, minimum basıncı 21.5 PSi'dan 20.0 PSi seviyesine düşürdü.

Isola, "Yeni arka lastiğin yapısı artık daha sağlam. Bu, daha düşük basınçla kullanılabileceği anlamına geliyor." dedi.

Verilerin heyecan verici olduğunu da ekleyen Isola, "Lastiklerin 2022 araçlarında nasıl performans göstereceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Aerodinamik ve yere basma gücü seviyeleri açısından öncesine kıyasla büyük bir fark var."

"Yeni araçlarda yavaş virajlarda daha az, hızlı virajlarda ise daha fazla yere basma gücü olmasını bekliyorum. Maalesef bunları test araçlarıyla simüle edemiyorsunuz." dedi.

Ayrıca yeni araçlar, öncesine kıyasla 43 kg daha ağır olacak.

Isola, "Ön jantlar 2,5, arka jantlar 3 kilogram daha ağır. Sürücüler bize ekstra ağırlığı direksiyonda bile hissettiklerini söylediler." dedi.

McLaren 2022 tyre detail Fotoğraf: Giorgio Piola