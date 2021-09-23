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Formula 1 Haberler

2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Miami Grand Prix'nin organizatörleri, 2022'de ilk kez yapılması planlanan yarışın 8 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

2022 Miami Grand Prix'sinin tarihi açıklandı

Miami gelecek yıl Formula 1 takvimine giren son yeni yarış olacak ve yarış için Mayıs ayı seçildi.

Yarış, Miami Dolphins NFL takımının maçlarına ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nun etrafına kurulan ve Miami International Autodrome olarak isimlendirilen pistte gerçekleştirilecek. Pistin inşası tüm hızıyla sürüyor.

Miami yarışının organizatörleri, perşembe günü yaptıkları açıklama ile, gelecek ay Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında kesinleşecek olan 23 yarışlık 2022 takviminde 6-8 Mayıs tarihlerinde yer alacaklarını duyurdular.

Miami, gelecek yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan iki yarıştan ilki olacak. İkincisi ise Austin'de yapılacak ve COTA pistindeki yarışın yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Miami Grand Prix'nin yönetici ortağı Tom Garfinkel, "Yarış için harika bir pist tasarlamak için çok çalıştık ve burası taraftarlara benzersiz deneyimler sunuyor."

"Bu yarış için büyük bir heyecan ve beklenti vardı. Yarışın tarihini duyurduğumuz için mutluyuz çünkü insanlar artık planlama yapabilirler." dedi.

Liberty Media, 2017'de seriyi satın aldığından bu yana Miami'de bir yarış düzenlemeyi istiyordu ve bu açıdan yarış, sporun sahipleri için bir dönüm noktası olacak.

Miami, sezonun ilk bölümünde geleneksel olarak Avrupa yarışlarının başladığı Mayıs ayının başında gerçekleşecek. Formula 1 bunu yaparak, İspanya GP ile Avrupa ayağını başlatmadan önce denizaşırı yarışları aradan çıkarmış olacak.

İspanya ve Monako, Monte Carlo'nun geleneksel üç günlük hafta sonu formatına geçmesiyle beraber lojistik anlamda herhangi bir problem olmayacağı için peş peşe yapılacak.

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