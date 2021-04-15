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2022 Miami GP teklifi, şehir komisyonu tarafından kabul edildi

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Yerel haber sitelerinden WSVN.com, Miami Garden şehir komisyonunun, Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunulan ve milyarder emlakçı Stephen Ross'un mali desteğiyle yeniden düzenlenen Grand Prix teklifini kabul ettiğini iddia etti.

2022 Miami GP teklifi, şehir komisyonu tarafından kabul edildi

Miami Garden şehir komisyonu tarafından yapılan oylamada çoğunluk, Hard Rock Stadyumu'nun etrafına bir cadde pisti inşa edilmesi ve yarış yapılması teklifine "evet oyu verdi.

Miami'ye 16 mil uzaklıkta bulunan bu bölgede ötüren şehir sakinleri, olası bir cadde yarışına karşı çıkmışlardı. Şehir sakinleri, bir Formula 1 yarışının gürültü kirliliğine ve diğer pek çok soruna yol açacağını düşündükleri için, ilk Miami GP planını engellemişlerdi.

Miami pisti animasyonu

Miami pisti animasyonu

Fotoğraf: Hard Rock Stadium

Belediye başkanı Harris, bölge sakinlerinin etkinliğin yapılmasını istemediğini bildiğinden ötürü yeni teklife birçok madde eklemişti.  Bu maddeler hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için haberimize göz atabilirsiniz.

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Bölge sakinleri, yeni Grand Prix teklifini kabul etmeyeceğini belirttikten sonra bu haftaki oylamada kabul eden komisyona tepki gösteriyor. Toplantıda, 2 saat boyunca bölge sakinlerinin şikayetleri ve neden Grand Prix yapılmasını istemedikleri dinlendi. Grand Prix teklifinin kabul edilmesi ardından bölge sakinleri, 'kandırıldıklarını' belirtirken komisyonun bölge sakinlerine yalan söylediğini dile getirdi. Bölge sakinleri, komisyonun halkı temsil etmesi gerektiğini, görevlerini yerlerine getirmediklerini de ekledi.

Komisyon ise teklifte bulunan 'gürültü azaltıcı bariyerler kurulması' maddesini vurgularken, okul saatlerinde seans yer almayacağını belirtti, etkinlik boyunca hava kalitesini ve gürültüsünü takip etmeye de söz verdi.

Buna ek olarak, komisyon, Grand Prix'den gelecek paranın 5 milyon dolarını şehre hizmet edilmek için kullanılabileceğini belirtirken, lisede veya üniversitedeki öğrencilere maaşlı staj programları düzenlenebileceği belirtti.

Ancak bölge sakinlerine göre bu hiçbir şey ifade etmiyor, konu hakkında konuşanlar: ''Gelen para onlara gidecek, bize hiçbir getirisi olmayacak. Sorunlarımız aynı kalacak.'' ifadelerini kullandı.

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Editör Can Çarpıcı

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