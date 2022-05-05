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Formula 1 / Miami GP Haberler

2022 Miami GP saat kaçta, hangi kanalda? 6-8 Mayıs Yarış Programı

2022 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (6-8 Mayıs) gerçekleştirilecek olan Miami Grand Prix'si ile devam ediyor. Peki ilk kez gerçekleştirilecek Miami GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Abdullah Çelik
Ekleyen:
2022 Miami GP saat kaçta, hangi kanalda? 6-8 Mayıs Yarış Programı
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Sezonun ilk dört yarışı Ferrari ve Red Bull arasındaki galibiyet mücadeleleriyle geçmişti. İlk başlarda pist üstünde kıyasıya mücadele olurken son iki yarışta bu iki takımdan birisi ön plana çıkarken diğeri geride kaldı. Bu tür performans ayrışmasında ön ve arka lastikler arasındaki dengeyi tutturamamanın etkili olduğu düşünülüyor.

Miami GP öncesinde Charles Leclerc, pilotlar şampiyonasında Max Verstappen'in 27 puan farkla önünde lider durumda bulunurken Verstappen'in 5 puan arkasında takım arkadaşı Sergio Perez yer alıyor.

Takımlar şampiyonasında ise Ferrari, Red Bull'un 11 puan önünde lider durumda. 3. sıradaki Mercedes, Ferrari'nin 47 puan gerisinde.

Bu içeriğimizde sizlere Formula 1 Miami GP seans saatlerini ve yayın programını, ayrıca hafta sonu gerçekleştirilecek diğer yarış organizasyonlarının programlarını hazırladık.

Miami'de çalışmalar Cuma günü Türkiye saati ile 21:30'daki birinci antrenman seansıyla başlayacak ve onu gece 00:30'da başlayacak 2. antrenman seansı takip edecek.

Cumartesi günü 3. antrenman seansı 20:00'da, sıralama turları ise 23:00'da başlayacak. Yarış ise Pazar günü 22:30'da başlayacak.

Formula 1 seansları S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

 

Formula 1 Miami GP hafta sonunda destek yarışı olarak kadın pilotların mücadele ettiği W Series yarışları yapılacak. W Series'te 1. yarış cumartesi günü 21:30'da, 2. yarış ise pazar günü 17:35'te başlayacak.

Hafta sonunun diğer önemli serisi Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika ayağı olacak. Spa 6 Saat yarışı cumartesi günü 14:00'da başlayacak.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek diğer seriler WTCR, ETCR, NASCAR yarışları olacak. Ayrıntılı yarış programına buradan ulaşabilirsiniz.

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