2022 Miami GP öncesi: Yarış gridi
2022 Miami Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında takım arkadaşı Carlos Sainz olacak.
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1
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Charles Leclerc
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2
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Carlos Sainz
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3
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Max Verstappen
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4
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Sergio Pérez
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5
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Valtteri Bottas
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6
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Lewis Hamilton
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7
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Pierre Gasly
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8
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Lando Norris
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9
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Yuki Tsunoda
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10
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Lance Stroll
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11
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Fernando Alonso
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12
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George Russell
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13
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Sebastian Vettel
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14
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Daniel Ricciardo
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15
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Mick Schumacher
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16
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Kevin Magnussen
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17
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Guanyu Zhou
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18
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Alexander Albon
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19
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Nicholas Latifi
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20
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Esteban Ocon
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