Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak" Sonraki / Pirelli, Miami'de çift pit stop bekliyor
Formula 1 / Miami GP Haberler

2022 Miami GP öncesi: Yarış gridi

2022 Miami Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında takım arkadaşı Carlos Sainz olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
2022 Miami GP öncesi: Yarış gridi
Haberi dinle

1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

7

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

9

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

11

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

13

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

15

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

17

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

19

  Nicholas Latifi
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

 

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"
Önceki haber

Verstappen: "Yarışta çoğu şey lastik aşınmasına bağlı olacak"
Sonraki haber

Pirelli, Miami'de çift pit stop bekliyor

Pirelli, Miami'de çift pit stop bekliyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Fabien Gaillard
Takım arkadaşı mücadeleleri: Miami GP Miami GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Miami GP

Emilia Romagna GP öncesi: Yarış gridi Emilia Romagna GP
Formula 1

Emilia Romagna GP öncesi: Yarış gridi

Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP Emilia Romagna GP
Formula 1

Takım arkadaşı mücadeleleri: Emilia Romagna GP

Son Haberler

Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"

Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı"

Leclerc: "Orta lastiği yeterince iyi çalıştıramadık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Orta lastiği yeterince iyi çalıştıramadık"

Verstappen: "Zafer harika ama temiz hafta sonlarına ihtiyacımız var"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Zafer harika ama temiz hafta sonlarına ihtiyacımız var"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.