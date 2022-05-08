2022 Miami GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cuma ve cumartesi günlerinin ardından pilotların ellerindeki lastik hamurları belli oldu.

Ferrari pilotlarının yanı sıra Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın elinde bir set yumuşak, bir set orta ve iki set sert lastik var. Red Bull pilotlarının elinde ise iki set orta ve bir set sert lastik bulunuyor.

İkinci bölümde elenen George Russell'da iki set yumuşak, bir set orta ve iki set sert lastik bulunuyor.

En çok yumuşak lastiğe Esteban Ocon ve Kevin Magnussen sahip.

Diğer takımların ellerindeki lastik sayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 2 - 1 - - 3 63. G. Russell Mercedes 2 - 1 - 2 2 1. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 2 - - 3 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 2 - - 3 16. C. Leclerc Ferrari 2 - 1 - - 3 55. C. Sainz Ferrari 2 - 1 - - 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 1 4 4. L. Norris McLaren 1 - 1 - - 4 14. F. Alonso Alpine 1 1 1 - 1 3 31. E. Ocon Alpine 1 1 1 - 4 - 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - - 4 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - - 4 18. L. Stroll Aston Martin - 2 - 1 - 3 27. S. Vettel Aston Martin - 2 - 1 1 3 6. N. Latifi Williams 2 - 1 - 2 2 23. A. Albon Williams 2 - 1 - 2 2 24. G. Zhou Alfa Romeo 2 - 1 - 2 2 77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 1 - - 3 20. K. Magnussen Haas 1 - 2 - 3 1 47. M. Schumacher Haas 1 - 2 - 1 3