2022 Meksika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Verstappen: "Sky'ı boykot ediyorum çünkü sürekli saygsızılık yapıyorlar"

Max Verstappen, Sky'ı Meksika'da boykot etmesinin, kanal muhabirlerinin kendisi hakkında sürekli saygısızlıkta bulunması ve artık buna tahammülünün kalmaması olduğunu söylüyor.