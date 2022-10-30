2022 Meksika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Motorsport.com olarak 2022 Meksika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
12-8
|
George Russell
|5
|Bahreyn
|
9
(+0,978 Q3)
|
16
(+0,663 Q1)
|Suudi Arabistan
|
6
|
5
|Avustralya
|
6
(+0,108 Q3)
|
13
(+0,381 Q2)
|Emilia Romagna
|
11
|
6
|Miami
|
12
(+0,376 Q2)
|
6
(+0,119 Q3)
|İspanya
|
4
|
8
(+0,448 Q3)
|Monaco
|
6
|
7
(+0,212 Q3)
|Azerbaycan
|
5
|
4
|Kanada
|
8
(+0,666 Q3)
|
5
|Büyük Britanya
|
8
(+0,166 Q3)
|
10
(+7,720 Q3, kaza)
|Avusturya
|
5
|
4
|Fransa
|
6
(+0,366 Q3)
|
7
(+0,765 Q3, DRS sorunu)
|Macaristan
|
1
|
7
|Belçika
|
8
(+0,273 Q3)
|
4
|Pays-Bas
|
6
(+0,499 Q3)
|
5
|İtalya
|
6
(+0,018 Q3)
|
3
|Singapur
|
11
(+1,321 Q2)
|
6
|Japonya
|
8
(+0,128 Q3)
|
5
|Amerika
|
6
(+0,041 Q3)
|
3
(+0,005 Q3, motor sorunu)
|Meksika
|
2
Red Bull
|
Max Verstappen
|
16-4
|
Sergio Pérez
|2
|Bahreyn
|4
(+0,240 Q3)
|
4
(+0,261 Q3)
|Suudi Arabistan
|1
|
2
|Avustralya
|
3
(+0,086 Q3)
|
1
|Emilia Romagna
|
7
(+1,809 Q3)
|
3
|Miami
|
4
(+0,045 Q3)
|
2
|İspanya
|
5
(+0,347 Q3)
|
4
(+0,037 Q3)
|Monaco
|
3
|
3
(+0,065 Q3)
|Azerbaycan
|
2
|
1
|Kanada
|
13
(+6,269 Q2, kaza)
|
2
|Büyük Britanya
|
4
(+0,561 Q3)
|
1
|Avusturya
|
4
(+0,420 Q3)
|
2
|Fransa
|
3
(+0,159 Q3)
|
10
|Macaristan
|
11
(+0,813 Q2)
|
1
|Belçika
|
3
(+0,797 Q3)
|
1
|Pays-Bas
|
5
(+0,735 Q3)
|
2
|İtalya
|
4
(+0,900 Q3)
|
8
(+1,961 Q3, yakıt bitmesi)
|Singapur
|
2
|
1
|Japonya
|
4
(+0,405 Q3)
|
3
|Amerika
|
4
(+0,197 Q3)
|
1
|Meksika
|
4
(+0,353 Q3, elektrik problemi)
Ferrari
|
Carlos Sainz
|
6-14
|
Charles Leclerc
|3
(+0,129 Q3)
|Bahreyn
|1
|
3
(+0,177 Q3)
|Suudi Arabistan
|
2
|
9
(+1,540 Q3, kaza)
|Avustralya
|
1
|
10(Q3'te turu yok, kaza)
|Emilia Romagna
|
2
|
2
(+0,190 Q3)
|Miami
|
1
|
3
(+0,416 Q3)
|İspanya
|
1
|
2
(+0,225 Q3)
|Monaco
|
1
|
4
(+0,455 Q3)
|Azerbaycan
|
1
|
3
|Kanada
|
15
(+0,227 Q1)
|
1
|Büyük Britanya
|
3
(+0,315 Q3)
|
3
(+0,053 Q3)
|Avusturya
|
2
|
9
(Q3'te turu yok)
|Fransa
|
1
|
2
|Macaristan
|
3
(+0,146 Q3)
|
2
|Belçika
|
4
(+0,256 Q3)
|
3
(+0,071 Q3)
|Pays-Bas
|
2
|
3
(+0,268 Q3)
|İtalya
|
1
|
4
(+0,171 Q3)
|Singapur
|
1
|
3
(+0,047 Q3)
|Japonya
|
2
|
1
|Amerika
|
2
(+0,065 Q3)
|
5
|Meksika
|
7
(+0,204 Q3, motor sorunu)
McLaren
|
Lando Norris
|
18-2
|
Daniel Ricciardo
|13
|Bahreyn
|
18
(+0,706 Q1)
|11
|Suudi Arabistan
|
12
(+0,122 Q2)
|4
|Avustralya
|
7
(+0,329 Q3)
|3
|Emilia Romagna
|
6
(+0,611 Q3)
|8
|Miami
|
14
(+0,676 Q2)
|
11
(+0,186 Q2)
|İspanya
|
9
|
5
|Monaco
|
14
(+0,698 Q2)
|
11
|Azerbaycan
|
12
(+0,176 Q2)
|
14
(+0,430 Q1)
|Kanada
|
9
|
6
|Büyük Britanya
|
14
(+2,534 Q2)
|
15
|Avusturya
|
16
(+0,283 Q1)
|
5
|Fransa
|
11
(+0,145 Q2)
|
4
|Macaristan
|
9
(+0,610 Q3)
|
10
|Belçika
|
11
(+0,164 Q2)
|
7
|Pays-Bas
|
18
(+0,525 Q1)
|
7
|İtalya
|
8
(+0,341 Q3)
|
6
|Singapur
|
17
(+0,312 Q1)
|
10
|Japonya
|
11
(+0,186 Q2)
|
8
|Amerika
|
17
(+0,581 Q1)
|
8
|Meksika
|
11
(+0,206 Q2)
Alpine
|
Fernando Alonso
|
12-8
|
Esteban Ocon
|
8
|Bahreyn
|
11
(+0,161 Q2)
|
7
(+0,079 Q3)
|Suudi Arabistan
|
5
|
10
|Avustralya
|
8
|
5
|Emilia Romagna
|
19
(+2,140 Q1)
|
11
|Miami
|
-
(Katılmadı)
|
17
(+0,163 Q1)
|İspanya
|
12
|
7
|Monaco
|
10
(+0,800 Q3)
|
10
|Azerbaycan
|
13
(+0,225 Q2)
|
2
|Kanada
|
7
(+1,585 Q3)
|
7
|Büyük Britanya
|
15
(+2,981 Q2, batarya sorunu)
|
9
(+0,377 Q3)
|Avusturya
|
6
|
7
|Fransa
|
12
(+0,417 Q2)
|
6
(+0,060 Q3)
|Macaristan
|
5
|
6
(+0,188 Q3)
|Belçika
|
5
|
13
(+0,008 Q2)
|Pays-Bas
|
12
|
10
|İtalya
|
11
(+0,269 Q2)
|
5
|Singapur
|
18
(+0,977 Q1)
|
7
(+0,157 Q3)
|Japonya
|
5
|
9
|Amerika
|
18
(+0,622 Q1)
|
9
|Meksika
|
10
(+0,071 Q3)
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
12-8
|
Yuki Tsunoda
|10
|Bahreyn
|16
(+0,654 Q2)
|9
|Suudi Arabistan
|
20
(pas de temps Q1)
|11
|Avustralya
|
13
|
17
(+0,258 Q1)
|Emilia Romagna
|
16
|
7
|Miami
|
9
(+0,242 Q3)
|
14
(+0,222 Q2)
|İspanya
|
13
|
17
(+0,550 Q1)
|Monaco
|
11
|
6
|Azerbaycan
|
8
(+0,211 Q3)
|
16
|Kanada
|
20
(+2,083 Q1)
|
11
|Büyük Britanya
|
13
(+0,609 Q2)
|
11
|Avusturya
|
14
(+0,691 Q2)
|
16
(+0,045 Q2)
|Fransa
|
8
|
19
(0,287 Q1)
|Macaristan
|
16
|
12
|Belçika
|
19
(+0,509 Q1)
|
11
(+0,084 Q2)
|Pays-Bas
|
9
|
9
|İtalya
|
15
(Q2'de turu yok)
|
7
|Singapur
|
10
(0,772 Q3)
|
17
(+0,192 Q1)
|Japonya
|
13
|
13
|Amerika
|
15
(+0,407 Q2)
|
14
(+0,083 Q2)
|Meksika
|
13
Aston Martin
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|17
|Bahreyn
|19
(+0,255 Q1)
|
18
(+0,284 Q1)
|Suudi Arabistan
|
15
|
Sebastian Vettel
|
11-7
|
Lance Stroll
|18
|Avustralya
|
20
(Q1'de turu yok)
|9
|Emilia Romagna
|
15
(+8,162 Q2)
|
13
(+0,218 Q2)
|Miami
|
10
|
16
|İspanya
|
18
(+0,464 Q1)
|
9
|Monaco
|
18
(+0,365 Q1)
|
9
|Azerbaycan
|
19
(+2,092 Q1, kaza)
|
17
|Kanada
|
18
(+1,020 Q1)
|
18
|Büyük Britanya
|
20
(+0,764 Q1)
|
20
(+0,236 Q1)
|Avusturya
|
17
|
14
|Fransa
|
17
(+0,170 Q1)
|
18
(+0,068 Q1)
|Macaristan
|
14
|
16
(+0,088 Q1)
|Belçika
|
14
|
19
(+0,823 Q1)
|Pays-Bas
|
10
|
17
|İtalya
|
18
(+0,112 Q1)
|
14
(+0,169 Q2)
|Singapur
|
12
|
9
|Japonya
|
19
(+0,163 Q1)
|
12
(+0,366 Q2)
|Amerika
|
7
|
17
|Meksika
|
18
(+0,101 Q1)
Williams
|
Nicholas Latifi
|
2-17
|
Alex Albon
|
20
(+0,908 Q1)
|Bahreyn
|14
|
19
(+1,325 Q1, kaza)
|Suudi Arabistan
|
17
|
19
(+1,237 Q1)
|Avustralya
|
16
|
18
|Emilia Romagna
|
-
(Q1'de turu yok)
|
19
(+0,059 Q1)
|Miami
|
18
|
20
(+0,270 Q1)
|İspanya
|
19
|
19
(+0,792 Q1)
|Monaco
|
16
|
18
(+0,648 Q1)
|Azerbaycan
|
17
|
19
(+1,613 Q1)
|Kanada
|
12
|
10
|Büyük Britanya
|
16
|
19
(+0,487 Q1)
|Avusturya
|
12
|
20
(+0,371 Q1)
|Fransa
|
15
|
20
(+0,314 Q1)
|Macaristan
|
17
|
17
(+0,729 Q1)
|Belçika
|
9
|
20
(+1,658 Q1)
|Pays-Bas
|
15
|
20
(+0,547 Q1)
|Singapur
|
19
|
20
(+0,200 Q1)
|Japonya
|
16
|
20
(+0,312 Q1)
|Amerika
|
11
|
20
(+0,308 Q1)
|Meksika
|
19
|
Nicholas Latifi
|
0-1
|
Nyck de Vries
|
16
(+0,020 Q1)
|İtalya
|
13
Alfa Romeo
|
Valtteri Bottas
|
14-6
|
Zhou Guanyu
|6
|Bahreyn
|15
(+1,826 Q2)
|8
|Suudi Arabistan
|
13
(+0,415 Q2)
|12
|Avustralya
|
14
|8
|Emilia Romagna
|
14
(+1,242 Q2)
|5
|Miami
|
17
(+0,175 Q1)
|7
|İspanya
|
15
(+1,041 Q2)
|12
|Monaco
|
20
(+2,065 Q1)
|
15
(+0,654 Q2)
|Azerbaycan
|
14
|
11
(+0,672 Q2)
|Kanada
|
10
|
12
(+1,592 Q2)
|Büyük Britanya
|
9
|
13
|Avusturya
|
18
(+0,459 Q1)
|
13
|Fransa
|
18
(+0,640 Q1)
|
8
|Macaristan
|
12
(+0,128 Q2)
|
20
(+1,688 Q1)
|Belçika
|
13
|
16
(+0,135 Q1)
|Pays-Bas
|
14
|
12
|İtalya
|
14
(+0,342 Q2)
|
16
(0,708 Q1)
|Singapur
|
15
|
12
|Japonya
|
14
(+0,244 Q2)
|
10
|Amerika
|
14
(+0,649 Q2)
|
6
|Meksika
|
12
(+0,714 Q2)
Haas
|
Mick Schumacher
|
5-15
|
Kevin Magnussen
|
12
(+0,537 Q2)
|Bahreyn
|
7
|
14
(+0,374 Q2, kaza)
|Suudi Arabistan
|
10
|
15
|Avustralya
|
17
(+0,150 Q1)
|
12
(+1,014 Q2)
|Emilia Romagna
|
4
|
15
|Miami
|
16
(+0,330 Q1)
|
10
(+0,686 Q3)
|İspanya
|
8
|
15
(+0,160 Q2)
|Monaco
|
13
|
20
(+1,132 Q1)
|Azerbaycan
|
16
|
6
(+0.396 Q3)
|Kanada
|
5
|
19
(+0,549 Q1)
|Büyük Britanya
|
17
|
8
(+0,132 Q3)
|Avusturya
|
7
|
19
(+0,945 Q1)
|Fransa
|
10
(Q3'te turu yok)
|
15
(+0,477 Q2)
|Macaristan
|
13
|
15
|Belçika
|
18
(+0,215 Q1)
|
8
|Pays-Bas
|
17
(+0,300 Q1)
|
20
(+0,097 Q1)
|İtalya
|
19
|
13
(+0,364 Q2)
|Singapur
|
9
|
15
|Japonya
|
18
(+0,200 Q1)
|
19
(+0,162 Q1)
|Amerika
|
16
|
16
(+0,126 Q1)
|Meksika
|
15
Verstappen, Meksika GP'de Sky'ı boykot mu ediyor?
Binotto: "Yarışta daha iyi olacağız"
Son Haberler
Verstappen: "Sky'ı boykot ediyorum çünkü sürekli saygsızılık yapıyorlar"
Max Verstappen, Sky'ı Meksika'da boykot etmesinin, kanal muhabirlerinin kendisi hakkında sürekli saygısızlıkta bulunması ve artık buna tahammülünün kalmaması olduğunu söylüyor.
Ferrari, iki tane 499P hiper aracıyla testler gerçekleştiriyormuş
Ferrari, gelişim programı kapsamında gerçekleştirdiği testlerde iki ader 499P şasisi kullandığını ve bu şasilerden birinin dayanıklılık, diğerinin ise performansa odaklandığını açıkladı.
Wolff, "Yarış yeniden başlasaydı belki de farklı bir lastik seçerdik"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın rekabetten kopmasına sebep olan stratejilerini savunmakla birlikte "yarışa yeniden başlayabilseler farklı bir seçim yapabileceğini" de ekliyor.
Leclerc: "Sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdik"
Charles Leclerc, Meksika Grand Prix'sinde takım arkadaşı Carlos Sainz ile beraber umduğu performansı bulamaması sebebiyle sezonun en kötü yarışlarından birini geçirdiğini söyledi.