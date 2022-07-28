2022 Macaristan GP saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan 2022 Macaristan Grand Prix'si ile devam edecek. Peki Macaristan GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1'de sezonun 13. yarışı, Macaristan'da yer alan Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bu yarışın ardından, neredeyse 1 ay sürecek yaz arasına girilecek ve 29 Ağustos'taki Belçika Grand Prix'sine kadar F1 ara verecek.
Sezonun 1. yarısının son yarışı öncesinde, Pilotlar Şampiyonası'nda Red Bull pilotu Max Verstappen lider konumda. Son şampiyon, 233 puanla ilk sırada yer alırken; Fransa'daki kazasıyla birlikte şampiyonluk yarışında büyük bir darbe alan Ferrari pilotu Charles Leclerc ikinci sırada. Leclerc'in 170 puanı bulunuyor. Üçüncü sırada ise 163 puanla Red Bull pilotu Sergio Perez yer alıyor.
Markalar Şampiyonası'na baktığımızda da Red Bull zirvede. Red Bull'un 396 puanı bulunurken, onları Ferrari 314 puanla takip ediyor. Üst üste 8 kez şampiyon olan Mercedes ise 270 puanla 3. sırada.
Hafta sonu, 29 Temmuz Cuma günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek 1. antrenman seansı ile başlayacak ve yine aynı gün 18.00'de gerçekleştirilecek ikinci antrenman seansı ile devam edecek.
30 Temmuz Cumartesi günü 14.00'te 3. antrenman seansı gerçekleştirilecek ve 17.00'de sıralama turlarında pole pozisyonu mücadelesini izleyeceğiz. 31 Temmuz Pazar günü, 16.00'da da Macaristan Grand Prix'si start alacak.
Formula 1 seansları S Sport 2 ve F1 TV üzerinden canlı yayınlanacak.
Bu hafta sonu F1'in yanı sıra WSBK, Formula E, Formula 2, W Series, IndyCar, Formula 3 gibi seriler de yarışacaklar. Formula 2'de yarışacak temsilcimiz Cem Bölükbaşı'na ve WSBK serisinde mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu'na başarılar dileriz.
Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ulaşabilirsiniz.
Hafta sonu programı:
Valtteri Bottas, Mercedes W12, collides with Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, at the start
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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