2022 lastiklerini test etmeyen Williams, başlangıçta dezavantajlı olmayı bekliyor

Formula 1'de, gelecek yıldan itibaren 18 inç jantlara ve lastiklere geçilecek. Bu sebeple araçlar artık tamamen farklı seviyede olacak.

Bu lastiklerin gelecek yıla en iyi şekilde hazırlanabilmesi için, iki yıldır pek çok test yapıldı ve bu testler, bu yılın sonunda yapılacak Abu Dhabi testiyle sona erecek.

Takımların 18 inç lastikleri test edebilmesi için önceki ayarlarını 18 inç lastiklere uygun şekilde düzenlemesi gerekiyor. Çünkü mevcut araçların yapısı, bu lastiklere uygun değil. Bu da bazı araştırmalar ve üretim çalışmaları nedeniyle ekstra masraf anlamına geliyor.

Şimdiye kadar Williams hariç tüm takımlar bu lastiklerin tadına baktı. Ancak İngiliz ekip, 2022 yılından önce bu lastikleri deneyemeyecek.

Takımın araç performans şefi Dave Robson, Dorilton Capital'in 2020'de Williams'ı satın almasından önce herhangi bir test aracı üretebilecek kaynaklara sahip olmadıklarını ve bu sebeple de Abu Dhabi testinde 18 inç lastikleri deneyemeyeceklerini doğruladı.

Pirelli, yapılan her testin ardından takımlara tüm verileri sunuyor. Ancak takımların bu testi kendilerinin gerçekleştirmesi küçük de olsa bir avantaj sağlıyor.

Bu sebeple Williams , 2022'ye küçük bir dezavantajla başlayacaklarını kabul etmiş durumda.

GPFans'a konuşan Williams araç performans şefi Robson, "Maalesef herhangi bir test gerçekleştirmeyeceğiz."

"Abu Dhabi'de sürüş yapamayacağız çünkü test aracımız yok ve bu da testte sürüş yapmamızı engelliyor."

"Gördüğüm kadarıyla eğer test aracınız yoksa, test yapma şansınız da yok. Yani orada olmamız mümkün değil.

“Sonunda bize neye mâl olacak? Kış testlerine muhtemelen dezavantajlı şekilde başlıyor olacağız ama umarım araç iyi çalışırsa testlerin ardından hızla aradaki farkı kapatabiliriz."

Test aracına sahi olmamalarıyla ilgili Robson, "Bu, çok uzun zaman önce verilmiş bir karar ve bundan şikayet etmiyorum. Testte olmak isteriz ama yapamıyoruz. Yine de sanırım yarışlar başladığında o kadar da geride olmayacağız." dedi.

Williams 2022 F1 car Fotoğraf: Williams