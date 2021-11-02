2022 kış testlerinin altı gün sürmesi planlanıyor

Formula 1, 2022 yılında teknik kuralları büyük ölçüde değiştirecek ve sürücülerin birbirleriyle daha rahat yarışabilmeleri için, araçlarda büyük değişiklikler yapılacak.

Araçların ürettiği kirli havanın, takip eden sürücüyü etkilememesi için zemin etkisine ağırlık verilecek ve bu sayede sürücüler, öndeki aracı daha kolay takip edecek.

Tüm bu aerodinamik konsept değişikliğinin yanı sıra gelecek yıl 18 inç lastiklere geçileceği için, sezon öncesindeki testlerin önemi artacak.

Son yıllarda kış testlerinin sayısı azalmıştı ve bu yıl Bahreyn'de sadece üç günlük bir kış testi düzenlenmişti. Ancak bu durum gelecek yıl değişeceğe benziyor.

RacingNews365'in haberine göre gelecek yılki kış testleri iki ayrı pistte üçer gün şeklinde yapılacak. Yeni araçların ilk kez piste çıkarılacağı tarihin 23 Şubat olması bekleniyor.

İlk kış testi, 23-25 Şubat tarihleri arasında geleneksel şekilde İspanya'nın Barselona pistinde yapılacak.

İkinci test ise, sezonun ilk yarışının yapılacağı Bahreyn'de düzenlenecek. Bu testin 10-12 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Auto Motor und Sport bu testlerden ilkinin canlı yayınlanmayacağını ancak Bahreyn'deki ikinci testin F1 TV üzerinden canlı yayınlanacağını iddia etmişti.

RacingNews365'e göre 2022 F1 kış testleri:

Ülke Pist Tarih İspanya Barselona 23-25 Şubat Bahreyn Sakhir 10-12 Mart