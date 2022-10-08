2022 Japonya GP öncesi: Yarış gridi
2022 Japonya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.
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1
|
Max Verstappen
|
2
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Charles Leclerc
|
3
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Carlos Sainz
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4
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Sergio Pérez
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5
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Esteban Ocon
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6
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Lewis Hamilton
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7
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Fernando Alonso
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8
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George Russell
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9
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Sebastian Vettel
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10
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Lando Norris
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11
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Daniel Ricciardo
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12
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Valtteri Bottas
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13
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Yuki Tsunoda
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14
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Guanyu Zhou
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15
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Mick Schumacher
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16
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Alexander Albon
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17
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Pierre Gasly
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18
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Kevin Magnussen
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19
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Lance Stroll
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20
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Nicholas Latifi (P) +5
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