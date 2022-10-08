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Formula 1 / Japonya GP Sonuçlar

2022 Japonya GP öncesi: Yarış gridi

2022 Japonya Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
2022 Japonya GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

7

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

9

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

11

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

13

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)

15

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

17

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

19

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nicholas Latifi (P) +5
(Williams)
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