2022 İtalya GP saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan 2022 İtalya Grand Prix'si ile devam edecek. Peki İtalya GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1, yaz arasından Belçika GP ile döndü ve ardından sezon, Hollanda'daki sahil partisiyle devam etti. Üst üste gerçekleştirilen 2 yarışın ardından F1, bu hafta sonu Ferrari'nin evine, "Hız Tapınağı" olarak da bilinen Monza'ya gidiyor.
Turun neredeyse %80'inin tam gaz geçildiği, F1 tarihindeki en hızlı turun kaydedildiği, uzun düzlükleriyle, sürpriz sonuçlarıyla ve Tifosi ile meşhur olan Monza yarışının ardından F1, 3 hafta yarışmayacak ve sezon 2 Ekim'deki Singapur GP ile devam edecek.
Peki sezonun 16. yarışı olan İtalya GP öncesinde şampiyonada sıralama nasıl? Pilotlar Şampiyonası'nda Max Verstappen'in liderliği bulunuyor. Gerçekleştirilen son 3 yarışta zafere ulaşan Hollandalı pilot, son olarak kendi evinde kazanmasıyla birlikte puanını 310'a yükseltti.
Verstappen'in arkasında Charles Leclerc ile Sergio Perez'in 201 puanı bulunuyor ve bu yarış öncesinde eşit puana sahipler.
Markalar Şampiyonası'nda da Red Bull'un üstünlüğü söz konusu. 2013'ten bu yana ilk Markalar Şampiyonluğu'nu almak isteyen Avusturyalı ekip, 511 puanla lider. Onları 376 puanla Ferrari takip ediyor. İtalyan ekip, bu hafta sonu İtalya GP'ye özel bir renk tasarımı kullanacak.
Son 8 sezonun galibi Mercedes ise 346 puanla üçüncü sırada.
Aermacchi MB339A uçakları yarış öncesinde gösteri yapıyor
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Pist üstü aksiyonu, 9 Eylül Cuma günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak ve aynı gün TSİ 18.00'de 2. antrenman seansı ile devam edecek.
10 Eylül Cuma günü TSİ 14.00'de 3. antrenman seansı olacak ve bu seanstan hemen sonra, TSİ 17.00'de gözler pole pozisyonu mücadelesi için sıralama turlarına çevrilecek.
11 Eylül Pazar günü ise TSİ 16.00'da Grand Prix gerçekleştirilecek.
Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.
Bu hafta sonu ayrıca Formula 2, Formula 3, WEC, WSBK ve NLS serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Bu hafta sonu pistlere çıkacak temsilcilerimiz Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Emir Aşarı ve Ayhancan Güven'e başarılar dileriz.
F1, WSBK, WEC ve NLS hafta sonu programı:
Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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