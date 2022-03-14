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Formula 1 Haberler

2022 için yapılan değişiklikler, Suudi Arabistan F1 pistini daha da hızlı hale getirebilir

Cidde'deki Formula 1 pistinde yapılan değişiklikler, görüşün artırılması ve son virajın genişletilmesi sayesinde daha da Suudi Arabistan pistini daha da hızlı hale getirebilir.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Fotoğraf: LAT Images

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Suudi Arabistan, geçen yılın aralık ayında Cidde Corniche Pisti'yle ilk Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yaptı ve bu yarışın ardından sürücülerden hem övgü hem de eleştiriler aldı.

Birkaç pilot pistin görüş açılarının çok iyi olmadığını düşünüyordu. GPDA Başkanı ve mevcut Mercedes pilotu George Russell, Motorsport.com'a pistin güvenlik ve yarış perspektifi anlamında çok geride olduğunu söylemişti.

Bu ayın sonunda Suudi Arabistan pistindeki ikinci yarış yapılacak ve Cidde'deki yetkililer, sürücülerin geri bildirimlerinden yola çıkarak pistte bazı değişiklikler yapma kararı aldılar.

Viraj profili açısından en büyük değişiklik 1.5 metre genişletilen 27. virajda oldu. Max Verstappen, geçen yıl sıralama turlarının son bölümünde burada aracının kontrolünü kaybetmiş ve pole pozisyonuna doğru giderken kaza yapmıştı.

Ayrıca bazı virajların bariyer yapıları da sürücülerin güvenliğini artıracak şekilde değiştirildi. Böylelikle pist daha güvenli hale geldi

Saudi Motorsport Company'nin CEO'su Martin Whitaker, değişikliklerin pisti daha da hızlı hale getireceğini düşünüyor. Geçen yıl sıralamalarda pole pozisyonundaki ortalama hız  252.6 km/s olmuştu.

Whitaker, "Pist düzeni 27. viraj dışında aynı kalacak. Pist sınırları da aynı kaldı fakat belirli alanlardaki bariyerleri biraz geriye çektik, böylece o virajlardaki görüş seviyesini iyileştirdik."

Jeddah Street Circuit last corner detail

Jeddah Street Circuit last corner detail

Photo by: Motorsport Images

"Bu değişiklikler geçen yıl hızlı olan turu biraz daha hızlı yapacak. Değişikliklerin çoğu halihazırda zaten yapıldı. Sanırım istedikleri değişikliklerin 10 tanesinden 7'sini zaten yaptık. Gerisi biraz daha uzun sürecek."

"Örneğin 23 ila 24. virajın iç kısmındaki görüş mesafesini artırmak daha büyük bir görev ve bunu yapmak için yeterli vaktimiz yoktu. FIA yarış direktörü sürücülere, bu kısımda birisini geçerken dikkatli olmaları ya da sıralama turlarındayken orada yavaşlamamaları gerektiğini söyleyerek yardımcı olabilir." dedi.

Whitaker, FIA ve F1'in bu yılki yarıştan önce organizatörden, esas olarak 12 ila 15 noktaya göz atmalarını istediğini, bunların çoğunun görüş odaklı şeyler olduğunu belirtti.

Whitaker, "Pistin hızı, sürücülerin pist üstündeki yavaş araçlara çok hızlı ulaşmasını sağlayacak kadar hızlı. Bence asıl mesele yarış değil, daha çok sıralama turları, yani pilotların tura en iyi şekilde başlamak için yavaşladıkları noktaydı."

"FIA bu konu hakkında bir şeyler yapabilir ve yapılan brifinglerde sürücülere, belirli virajlarda veya belirli alanlarda yavaşlamamaları gerektiğini söyleyebilir." dedi.

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