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2022 için ilk şasiyi hazırlayan Ferrari, çarpışma testlerine başladı!

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari, 2022 için ilk şasiyi hazırladı ve çarpışma testlerine başladı. Takım tüm gücüyle 2022 için hazırlanmaya devam ediyor.

2022 için ilk şasiyi hazırlayan Ferrari, çarpışma testlerine başladı!

Ferrari, 2022 aracına dair ilk şasiyi tamamladı. Ferrari'nin "672" proje numarasını verdiği şasi, Gestione Sportiva'da inşa edildi.

Ferrari, geçen hafta sonu Abu Dhabi'de, Carlos Sainz ile önemli bir üçüncülük aldı ve sezonu podyumla, şampiyona üçüncüsü olarak tamamladı. Fakat Mattia Binotto önderliğindeki ekip, çok daha fazlasını istiyor ve bu sebeple gelecek yıl ön bölüme dönmenin hesaplarını yapıyor.

2021 sezonu daha henüz geçen hafta sonu sona ermiş olsa da, Ferrari yeni projede büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda ve çarpışma testlerinin başlaması, bu ilerlemenin göstergelerinden birisi.

Motorsport.com'a konuşan Binotto, "Aracımızı sürekli olarak geliştiriyoruz.  Hâlâ aerodinamikler üzerinde çalışıyoruz. Bunun dışında şasi üretilirken, vites kutusu dayanıklılık için onaylanıyor. Kaza testleri de yapılıyor."

"Motora gelirsek, elde edilen performans bir şekilde donmuş durumda, bu yüzden dayanıklılık tarafına odaklanılıyor ve zaman çok kısıtlı çünkü her bir parçanın üretilmesi birkaç hafta sürüyor."

"Şubat ayında pistte olmamız gerekiyor, bu yüzden zamanın oldukça dar olduğunu biliyoruz. Sezona başlayacak araç üzerinde çalışıyoruz, ardından şampiyona boyunca güncellemelerimiz olacak." dedi.

Ferrari'nin diğerlerinin önünde olduğuyla ilgili söylentiler sorulduğunda Binotto, "Başkalarının ne yaptığına dair hiçbir kıyasının noktasının olmadığı ilk yıl bu ve oldukça özel bir durum, çünkü boş bir sayfa ile başlıyoruz, bu yüzden şu anda hiçbir şey göremediğimiz bir durumdayız."

“Başkalarının ne yaptığını bilmeden kendimize bakıyoruz. Bence takım iyi de çalışıyor ancak diğerlerinin çok güçlü olduğunu da biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz: 2022'ye öncelik verdik çünkü kazanabileceğimiz şeyler olduğunu biliyorduk." derken, takıma olan güvenini dile getirdi.

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