2022 Hollanda GP saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan 2022 Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek. Peki Hollanda GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
F1, yaz arasından Belçika Grand Prix'si ile döndü ve bu hafta sonu Hollanda yarışı ile devam edecek. Zandvoort Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış öncesinde, Max Verstappen 284 puanla şampiyona lideri konumunda.
Diğer Red Bull pilotu Sergio Perez ise 191 puanla Verstappen'in en yakın rakibi. Belçika'daki yarışı 6. sırada tamamlayan ve yaz arasından istediği gibi dönemeyen Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 186 puanla 3. sırada.
Monakolu pilot, Hollanda GP öncesinde gerçekleştirilen basın toplantısında artık Verstappen'le arasındaki farkı saymadığını söylemişti.
Markalar Şampiyonasına bakıldığında da Red Bull zirvede yer alıyor. 475 puana sahip olan Red Bull'un en yakın takipçisi, 357 puana sahip olan Ferrari. Mercedes ise 316 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Hafta sonu, 2 Eylül Cuma günü 13.30'da gerçekleştirilecek 1. antrenman seansı ile başlayacak ve yine aynı gün saat 17.00'de gerçekleştirilecek ikinci antrenman seansı ile devam edecek.
3 Eylül Cumartesi günü 13.00'te 3. antrenman seansı gerçekleştirilecek ve aynı gün saat 16.00'da pole pozisyonu mücadelesini izleyeceğiz.
Yarış ise 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'dan başlayacak.
Formula 1 seansları S Sport 2, S Sport, S Sport+ ve F1 TV üzerinden canlı yayınlanacak.
Bu hafta sonu ayrıca Formula 2, Formula 3, Moto GP, Moto2 ve Moto3 serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz. Moto3'te mücadele edecek temsilcimiz Deniz Öncü'ye başarılar dileriz.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Canlı anlatım: Hollanda GP 1. antrenman seansı
Hollanda GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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