2022 hakkında konuşan Gasly: ''Önce Red Bull'da neler olacağını görelim''

Red Bull önümüzdeki sezonda Max Verstappen'le yoluna devam edecek olsa da, henüz ikinci koltuğun kime gideceği bilinmiyor.

Takıma 2021 yılında Racing Point'ten geçiş yapan Sergio Perez'in sözleşmesi sadece bir yıllık. Aynı şekilde 2021 yılının sonunda Red Bull'un kardeş takımı olan AlphaTauri'nin iki sürücüsünün de sözleşmesi sonlanacak.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımlardaki mevcut sürücü kadrolarını koruma isteklerini belirtmişlerdi.

Ancak Gasly'nin ismi kimileri tarafından 2022 yılındaki boş koltukla ilişkilendiriliyor.

Red Bull'un kararının yaz arasında veya sonrasında belli olması bekleniyor ve Gasly de geleceğinin Red Bull'un ellerinde olduğunu söyledi.

''Bence benim açımdan durum çok açık, bu Red Bull'un elinde. Max gelecek sezon için onlarla anlaşmaya sahip, sanırım Sergio'nun da bir yıllık kontratı var.''

''Neler olacağını göreceğiz ve sonrasında birlikte ilerleyeceğiz. Bir süre daha onlarla kontratım var ve yaz arasının bir noktasında veya sonrasında cevap alacağımızdan eminim.''

Gasly sözlerine şu şekilde devam etti: ''Sanırım AlphaTauri'de takımı ileri ve yukarılara taşımak için bir lider istiyorlar.''

''Bence buradakilerle aramızda harika bir çalışma ilişkisi var ve AlphaTauri'yi öne taşımak için zorlamaya devam edeceğiz.''

''Görüldüğü üzere bir sürücü olarak her zaman en iyi araçta olmak, en iyi pozisyonlar için savaşmak istersiniz. Bizim tartıştığımız şey de bu.''

Fransız sürücü, geleceğinin Perez'in nasıl performans çıkaracağına bağlı olduğunu düşündüğünü de açıkladı.

''Ancak ben her hafta sonu performansıma odaklanıyorum ve potansiyelimi göstermeye çalışıyorum.''

''Benim terfi edip etmemem onların elinde ve bu Sergio'nun nasıl performans gösterdiğine de bağlı. Aynı zamanda AlphaTauri'nin geleceğini nasıl planladıklarına da bağlı. Birçok şey tartışıyoruz.''

''Sanırım genel olarak oldukça olumlu geçiyor. İletişim olması her zaman daha iyidir ve böylece işler daha iyi gider.''

''Ancak sanırım bundan fazla bir cevap veremeyeceğim. İlerleyen haftalarda daha fazla haber almayı bekliyorum.''