2022 Formula 1 katılım ücretleri ortaya çıktı

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Geçen yıl şampiyonluk için son tura kadar çekişen Mercedes ve Red Bull, 2022 F1 katılım ücretlerinde zirvede yer aldı.

Mercedes, sezonu 613,5 puanla tamamlarken, Red Bull 585,5 puan toplamıştı.

Üçüncü sırada yer alan Ferrari 323,5 puan toplarken, McLaren aynı süreçte 275 puan topladı. Katılım ücreti de toplanan puanlara göre veriliyor.

Formula 1 Sportif Yönetmelikleri'ne göre tüm takımların şampiyonaya katılabilmeleri adına FIA'ya, 556 bin 509 dolar temel ücret ödemesi gerekiyor.

Bunun ürerine, şampiyonada kazandıkları her puan için 5 bin 563 dolar daha ödüyorlar. Şampiyon olan takım (Mercedes) puan başına diğerlerinden daha fazla yani 6 bin 677 dolar ödüyor.

Tüm bunlar Mercedes'in yeni sezonda gridde yer alabilmek adına 4 milyon 652 bin 848 dolar ödeyeceği anlamına geliyor. Red Bull ise 3 milyon 813 bin 645 dolar ödeyecek.

Fakat düzenlemelerde özetlenen bu ücretler ABD Tüfe Endeksi tarafından yıllık olarak açıklanacağı için, daha da artabilir.

Mercedes geçen yıl 4 milyon 482 bin 898 dolar ödemişti. Bu açıdan çok büyük bir artış yaşamamış olacaklar.

Fakat Red Bull ve Ferrari'nin katılım ücreti epey arttı. Red Bull, geçen yıla oranla 1.4 milyon dolar daha fazla öderken, Ferrari de 1 milyon dolar daha fazla ödeyecek.

Geri kalan takımlara bakıldığında, sadece üç takım geçen yıla göre daha az ödeyecek. Bu takımlar Alpine, Aston Martin ve Haas.

Özellikle Aston Martin, geçen yıl 1.6 milyon dolar öderken, bu yıl 984 bin 860 dolar ödeyecek. Bu da katılım ücretinin 694 bin dolar azaldığı anlamına geliyor.

2020 sezonunda 17 yarış, 2021'de ise 22 yarış vardı. Bu da takımların ödediği ücretlerin artmasında büyük pay sahibi oldu.

Speedcafe.com'a göre 2022 F1 katılım ücretleri:

Takım 2022 2021 Değişim Mercedes 4,652,848 dolar 4,482,898 dolar +169,950 dolar Red Bull 3,813,645 dolar 2,384,737 dolar +1,428,908 dolar Ferrari 2,356,139 dolar 1,314,829 dolar +1,041,310 dolar McLaren 2,086,334 dolar 1,718,890 dolar +367,444 dolar Alpine 1,418,774 dolar 1,599,379 dolar -180,605 dolar AlphaTauri 1,346,455 dolar 1,178,245 dolar +168,210 dolar Aston Martin 984,860 dolar 1,679,053 dolar -694,193 dolar Williams 695,584 dolar 569,308 dolar +126,276 dolar Alfa Romeo Sauber 628,828 dolar 614,836 dolar +13,992 dolar Haas 556,509 dolar 586,381 dolar -29,872 dolar