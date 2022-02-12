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2022 Formula 1 detaylı yarış saatleri

2022 Formula 1 sezonuna dair yarış saatlerini sizler için detaylı olarak hazırladık.

2022 Formula 1 detaylı yarış saatleri
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2022 Formula 1 sezonu, 18-20 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de başlayacak ve yıl boyunca toplam 23 yarış yapılacak.

Değişen programla birlikte artık cuma günleri hem birinci hem de ikinci antrenmanlar daha geç başlayacak.

Biz de sizler için tüm yarış saatlerini Türkiye'nin saat dilimine uygun şekilde çevirdik. Bunları aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz.

Bu saatlerin yaz/kış saati uygulamasına göre değişebileceğini unutmayın.

Hafta sonu programı (Türkiye Saati):

Tarih Grand Prix 1. Antrenman 2. Antrenman 3. Antrenman Sıralama Turları Yarış
    TSi TSi TSi TSi GMT TSi GMT
18-20 Mart Bahreyn 15:00-16:00 18:00-19:00 15:00-16:00 18:00-19:00 15:00-16:00 18:00 15:00
25-27 Mart Suudi Arabistan * 17:00-18:00 20:00-21:00 17:00-18:00 20:00-21:00 17:00-18:00 20:00 17:00
8-10 Nisan Avustralya 06:00-07:00 09:00-10:00 06:00-07:00 09:00-10:00 06:00-07:00 08:00 05:00
22-24 Nisan Emilia Romagna 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
6-8 Mayıs Miami 21:30-22:30 00:30-01:30
(Cumartesi)		 20:00-21:00 23:00-00:00 20:00-21:00 22:30 19:30
20-22 Mayıs İspanya 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
27-29 Mayıs Monako 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
10-12 Haziran Azerbaycan 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 14:00 11:00
17-19 Haziran Kanada 21:00-22:00 00:00-01:00
(Cumartesi)		 20:00-21:00 23:00-00:00 20:00-21:00 21:00 18:00
1-3 Temmuz Büyük Britanya 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 17:00 14:00
8-10 Temmuz Avusturya 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
22-24 Temmuz Fransa 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
29-31 Temmuz Macaristan 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
26-28 Ağustos Belçika 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
2-4 Eylül Hollanda 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
9-11 Eylül İtalya 15:00-16:00 18:00-19:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
23-25 Eylül Rusya 13:00-14:00 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 13:00-14:00 14:00 11:00
31 Eylül-2 Ekim Singapur 13:00-14:00 16:00-17:00 13:00-14:00 16:00-17:00 13:00-14:00 15:00 12:00
7-9 Ekim Japonya 07:00-08:00 10:00-11:00 07:00-08:00 10:00-11:00 07:00-08:00 08:00 5:00
21-23 Ekim Birleşik Devletler 22:00-23:00 01:00-02:00
(Cumartesi)		 22:00-23:00 01:00-02:00
(Pazar)		 22:00-23:00 22:00 19:00
28-30 Ekim Meksika ** 21:00-22:00 00:00-01:00
(Cumartesi)		 20:00-21:00 23:00-00:00 20:00-21:00 22:00 19:00
11-13 Kasım Brezilya 19:00-20:00 22:00-23:00 19:00-20:00 22:00-23:00 19:00-20:00 21:00 18:00
18-20 Kasım Abu Dhabi 13:00-14:00 16:00-17:00 14:00-15:00 17:00-18:00 14:00-15:00 16:00 13:00
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