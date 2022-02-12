2022 Formula 1 detaylı yarış saatleri
2022 Formula 1 sezonuna dair yarış saatlerini sizler için detaylı olarak hazırladık.
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2022 Formula 1 sezonu, 18-20 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de başlayacak ve yıl boyunca toplam 23 yarış yapılacak.
Değişen programla birlikte artık cuma günleri hem birinci hem de ikinci antrenmanlar daha geç başlayacak.
Biz de sizler için tüm yarış saatlerini Türkiye'nin saat dilimine uygun şekilde çevirdik. Bunları aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz.
Bu saatlerin yaz/kış saati uygulamasına göre değişebileceğini unutmayın.
Hafta sonu programı (Türkiye Saati):
|Tarih
|Grand Prix
|1. Antrenman
|2. Antrenman
|3. Antrenman
|Sıralama Turları
|Yarış
|TSi
|TSi
|TSi
|TSi
|GMT
|TSi
|GMT
|18-20 Mart
|Bahreyn
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|15:00-16:00
|18:00
|15:00
|25-27 Mart
|Suudi Arabistan *
|17:00-18:00
|20:00-21:00
|17:00-18:00
|20:00-21:00
|17:00-18:00
|20:00
|17:00
|8-10 Nisan
|Avustralya
|06:00-07:00
|09:00-10:00
|06:00-07:00
|09:00-10:00
|06:00-07:00
|08:00
|05:00
|22-24 Nisan
|Emilia Romagna
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|6-8 Mayıs
|Miami
|21:30-22:30
|00:30-01:30
(Cumartesi)
|20:00-21:00
|23:00-00:00
|20:00-21:00
|22:30
|19:30
|20-22 Mayıs
|İspanya
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|27-29 Mayıs
|Monako
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|10-12 Haziran
|Azerbaycan
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|14:00
|11:00
|17-19 Haziran
|Kanada
|21:00-22:00
|00:00-01:00
(Cumartesi)
|20:00-21:00
|23:00-00:00
|20:00-21:00
|21:00
|18:00
|1-3 Temmuz
|Büyük Britanya
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|17:00
|14:00
|8-10 Temmuz
|Avusturya
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|22-24 Temmuz
|Fransa
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|29-31 Temmuz
|Macaristan
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|26-28 Ağustos
|Belçika
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|2-4 Eylül
|Hollanda
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|9-11 Eylül
|İtalya
|15:00-16:00
|18:00-19:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
|23-25 Eylül
|Rusya
|13:00-14:00
|16:00-17:00
|13:00-14:00
|16:00-17:00
|13:00-14:00
|14:00
|11:00
|31 Eylül-2 Ekim
|Singapur
|13:00-14:00
|16:00-17:00
|13:00-14:00
|16:00-17:00
|13:00-14:00
|15:00
|12:00
|7-9 Ekim
|Japonya
|07:00-08:00
|10:00-11:00
|07:00-08:00
|10:00-11:00
|07:00-08:00
|08:00
|5:00
|21-23 Ekim
|Birleşik Devletler
|22:00-23:00
|01:00-02:00
(Cumartesi)
|22:00-23:00
|01:00-02:00
(Pazar)
|22:00-23:00
|22:00
|19:00
|28-30 Ekim
|Meksika **
|21:00-22:00
|00:00-01:00
(Cumartesi)
|20:00-21:00
|23:00-00:00
|20:00-21:00
|22:00
|19:00
|11-13 Kasım
|Brezilya
|19:00-20:00
|22:00-23:00
|19:00-20:00
|22:00-23:00
|19:00-20:00
|21:00
|18:00
|18-20 Kasım
|Abu Dhabi
|13:00-14:00
|16:00-17:00
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|14:00-15:00
|16:00
|13:00
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2022 Formula 1 detaylı yarış saatleri
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