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Formula 1 Haberler

2022 Formula 1 aracının prototipine dair ilk görüntüler sızdırıldı

Ekleyen:
, Szerkesztő
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2022 yılında Formula 1'de kullanılmaya başlanacak olan yeni araçların prototipine dair ilk görüntüler sızdırıldı.

2022 Formula 1 aracının prototipine dair ilk görüntüler sızdırıldı

Formula 1, 2022 yılında mevcut teknik düzenlemeleri büyük ölçüde değiştirecek. Normalde yeni araçlar 2021 yılında gelecekti fakat COVID-19 salgını sonrası bu planlar 2022 yılına kadar ertelendi.

Yeni araçlarda zemin etkisine daha fazla önem verilecek, araçların aerodinamisi basitleştirilecek ve böylelikle pist üstündeki mücadelenin artması, geçişlerin de çoğalması bekleniyor.

Sürücüler, öndeki aracı takip ederken artık yere basma gücünün sadece %20'sini kaybedecekler. Haliyle durum böyle olunca, pist üstündeki mücadelenin artması neredeyse kesin gibi.

LiveGP.it, 2022 araçlarının prototipine dair ilk gerçek görüntülere dün ulaştı ve bunu kendi internet sitesi üzerinden yayınladı. Sızdırılan bu fotoğrafların doğruluğu, Motorsport.com'un kaynakları tarafından da doğrulandı.

 

Fotó készítője: LiveGP

Habere göre, resimde gösterilen bu gösteri aracı, 2021 Britanya Grand Prix'sinde taraftarlara sunulacak ve sadece bir prototip olmasına rağmen, kurallar katı olduğu için gelecek yılki araçlar bu tasarımdan çok da farklı olmayacak.

 

Fotó készítője: LiveGP

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